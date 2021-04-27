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В Карабахе подорвалась машина с российскими миротворцами

В Карабахе подорвалась машина с российскими миротворцами

Грузовик с российскими миротворцами подорвался на мине в Нагорном Карабахе, сообщает Sputnik Армения. РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T14:57

2021-04-27T14:57

2021-04-27T15:37

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ЕРЕВАН, 27 апр — РИА Новости. Грузовик с российскими миротворцами подорвался на мине в Нагорном Карабахе, сообщает Sputnik Армения.Инцидент произошел 25 апреля. "В результате <...> двое российских военнослужащих получили ранения", — говорится в публикации.По данным армянского госагентства "Арменпресс", пострадавших госпитализировали, их жизни ничего не угрожает.Как рассказал Sputnik Армения пресс-секретарь госслужбы по ЧС МВД Карабаха Унан Тадевосян, из-за случившегося пришлось приостановить поиски останков погибших во время недавнего военного конфликта. Работы были запланированы в районе Физули.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.Все новости Армении читайте на сайте Sputnik Армения >>

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Российские саперы работают на территории в районе Ходжалы Российские саперы начали разминирование у Ходжалы (недалеко от степанакертского аэропорта). Сначала поле проходит техника, потом люди. 2021-04-27T14:57 true PT0M41S

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