В Карабахе подорвалась машина с российскими миротворцами
14:57 27.04.2021 (обновлено: 15:37 27.04.2021)
© Sputnik / Мурад Оруджев / Перейти в фотобанкРоссийсике бронеавтомобили на территории российско-турецкого центра контроля за соблюдением перемирия в Карабахе, расположенного в селе Гиямеддинли в Агдамском районе
© Sputnik / Мурад Оруджев
ЕРЕВАН, 27 апр — РИА Новости. Грузовик с российскими миротворцами подорвался на мине в Нагорном Карабахе, сообщает Sputnik Армения.
Инцидент произошел 25 апреля. "В результате <...> двое российских военнослужащих получили ранения", — говорится в публикации.
По данным армянского госагентства "Арменпресс", пострадавших госпитализировали, их жизни ничего не угрожает.
Как рассказал Sputnik Армения пресс-секретарь госслужбы по ЧС МВД Карабаха Унан Тадевосян, из-за случившегося пришлось приостановить поиски останков погибших во время недавнего военного конфликта. Работы были запланированы в районе Физули.
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В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения.
Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
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