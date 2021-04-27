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Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20210427/aliev-1730161183.html
Алиев предостерег Ереван от повторения инцидентов со стрельбой на границе
Алиев предостерег Ереван от повторения инцидентов со стрельбой на границе
Президент Азербайджана Ильхам Алиев предупредил Ереван о том, что недавний инцидент на границе должен быть последним. РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T15:28
2021-04-27T15:28
ситуация в нагорном карабахе
нагорный карабах
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
ильхам алиев
азербайджан
армения
в мире
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БАКУ, 27 апр – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев предупредил Ереван о том, что недавний инцидент на границе должен быть последним.Азербайджанская государственная погранслужба сообщила ранее, что на армянской территории в районе границы с Азербайджаном произошел инцидент со стрельбой. Утверждалось, что якобы подразделения государственной пограничной службы, расположенные в селе Сейидляр Зангеланского района, а также позиции пограничной службы ФСБ, находящиеся в этом районе, подверглись обстрелу. Ереван отверг эти обвинения, заверив в приверженности перемирию."Недавняя военная провокация против наших пограничников в направлении Зангелана на азербайджано-армянской границе должна стать последней такой попыткой. Мы не отреагировали на эту провокацию, показали сдержанность. Но это последнее предупреждение", - сказал Алиев.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Новый виток эскалации стал крупнейшим за годы. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20210427/azerbaydzhan-1730157046.html
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нагорный карабах, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ильхам алиев, азербайджан, армения, в мире

Алиев предостерег Ереван от повторения инцидентов со стрельбой на границе

15:28 27.04.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба президента Азербайджана / Перейти в фотобанкПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев и его супруга Мехрибан во время посещения города Шуша
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и его супруга Мехрибан во время посещения города Шуша - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
© РИА Новости / Пресс-служба президента Азербайджана
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БАКУ, 27 апр – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев предупредил Ереван о том, что недавний инцидент на границе должен быть последним.
Азербайджанская государственная погранслужба сообщила ранее, что на армянской территории в районе границы с Азербайджаном произошел инцидент со стрельбой. Утверждалось, что якобы подразделения государственной пограничной службы, расположенные в селе Сейидляр Зангеланского района, а также позиции пограничной службы ФСБ, находящиеся в этом районе, подверглись обстрелу. Ереван отверг эти обвинения, заверив в приверженности перемирию.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время посещения города Шуша - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
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"Недавняя военная провокация против наших пограничников в направлении Зангелана на азербайджано-армянской границе должна стать последней такой попыткой. Мы не отреагировали на эту провокацию, показали сдержанность. Но это последнее предупреждение", - сказал Алиев.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Новый виток эскалации стал крупнейшим за годы. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время посещения города Шуша - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
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Ситуация в Нагорном КарабахеНагорный КарабахФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Ильхам АлиевАзербайджанАрменияВ мире
 
 
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