https://ria.ru/20210427/aliev-1730161183.html

Алиев предостерег Ереван от повторения инцидентов со стрельбой на границе

Алиев предостерег Ереван от повторения инцидентов со стрельбой на границе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев предупредил Ереван о том, что недавний инцидент на границе должен быть последним. РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T15:28

2021-04-27T15:28

2021-04-27T15:28

ситуация в нагорном карабахе

нагорный карабах

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

ильхам алиев

азербайджан

армения

в мире

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БАКУ, 27 апр – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев предупредил Ереван о том, что недавний инцидент на границе должен быть последним.Азербайджанская государственная погранслужба сообщила ранее, что на армянской территории в районе границы с Азербайджаном произошел инцидент со стрельбой. Утверждалось, что якобы подразделения государственной пограничной службы, расположенные в селе Сейидляр Зангеланского района, а также позиции пограничной службы ФСБ, находящиеся в этом районе, подверглись обстрелу. Ереван отверг эти обвинения, заверив в приверженности перемирию."Недавняя военная провокация против наших пограничников в направлении Зангелана на азербайджано-армянской границе должна стать последней такой попыткой. Мы не отреагировали на эту провокацию, показали сдержанность. Но это последнее предупреждение", - сказал Алиев.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Новый виток эскалации стал крупнейшим за годы. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20210427/azerbaydzhan-1730157046.html

https://ria.ru/20210427/azerbaydzhan-1729694182.html

нагорный карабах

азербайджан

армения

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нагорный карабах, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ильхам алиев, азербайджан, армения, в мире