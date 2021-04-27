https://ria.ru/20210427/aktsiya-1729999717.html

В "Россия сегодня" дали старт акции "Георгиевская ленточка — 2021"

В "Россия сегодня" дали старт акции "Георгиевская ленточка — 2021"

Ежегодная акция "Георгиевская ленточка" стартовала во вторник на Зубовском бульваре в Москве. РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T12:17

2021-04-27T12:17

2021-04-27T16:30

георгиевская ленточка

волонтеры победы

миа "россия сегодня"

георгиевская ленточка (акция)

дмитрий киселев

новости агентства

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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Ежегодная акция "Георгиевская ленточка" стартовала во вторник на Зубовском бульваре в Москве. Волонтеры начали раздавать символы уважения к исторической памяти победителей у стен штаб-квартиры медиагруппы "Россия сегодня", где в 2005 году зародилась эта ставшая народной традиция. В свой 16-й год акция "Георгиевская ленточка" проходит в офлайн-формате с 27 апреля по 9 мая включительно во всех регионах России. Предполагается, что к участию присоединятся страны ближнего и дальнего зарубежья. Участниками церемонии стали генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, заместитель главного редактора агентства Наталья Лосева, замруководителя Россотрудничества Павел Шевцов, сопредседатель центрального штаба Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" Сергей Макаров, замглавы Федерального агентства по делам молодежи Павел Абрамов и руководитель ВОД "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова. "Сейчас, когда великую историю Победы советского народа в самой страшной войне пытаются переписать и извратить, как никогда важно еще раз напомнить миру о беспрецедентном героизме тех, кто избавил человечество от ужасов фашизма. Георгиевская ленточка — святой для россиян всех поколений символ, знак нашей памяти и уважения к подвигу отцов и дедов", — сказал на пресс-конференции Киселев.Наталья Лосева отметила, что агентству приятно и важно, что акция стала народным символом празднования Дня Победы."Слоганом акции с первых дней стали слова "Я помню! Я горжусь!", пусть они остаются ритмом жизни и для тех, кто будет жить спустя десятилетия после Великой Победы", — добавила она.Заместитель руководителя Россотрудничества Павел Шевцов добавил, что в проекте участвуют жители более 80 стран мира.Сопредседатель центрального штаба Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" Сергей Макаров отметил, что акция агентства созвучна идеям организации, которую он возглавляет.По словам замглавы Федерального агентства по делам молодежи Павла Абрамова, главная ценность "Георгиевской ленточки" — не потерять связь поколений."Все наши региональные организации, которые занимаются молодежной политикой, помимо общественных организаций, вовлечены в этот процесс. Во всех регионах организована, где-то за счет спонсорских средств, где-то за счет регионов, по разным форматам, поддержка акции, и это, конечно, ключевое событие в преддверии празднования 9 Мая", — заявил он.Руководитель ВОД "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова рада, что волонтеры в этом году снова смогут выйти на улицы, чтобы вручить ленточку всем желающим."Вместе с символом Победы наше движение раздает и специальные памятки с рекомендациями по ношению георгиевской ленточки. Надеюсь, что многие согласятся с написанным в них, а именно с тем, что самое лучшее место для ленты — у сердца, слева на груди", — сказала она.На пресс-конференции также презентовали фотокнигу "Память Победы. Хранить вечно", подготовленную службой визуальных проектов медиагруппы "Россия сегодня". Издание, оформленное как полевой военный планшет, включает архивные снимки предшественника "России сегодня" — Советского информбюро, 80-летие которого отмечается в 2021 году. На фотографиях запечатлены боевые действия и жизнь советского тыла во время Великой Отечественной войны. Книга также рассказывает о буднях военных фотокорреспондентов, составивших славу советской фотографической школы.До начала пресс-конференции ее гости и посетители пресс-центра могли в формате VR-реконструкции РИА Новости "Неизвестный знаменосец" воссоздать события 30 апреля и 1-2 мая 1945 года на крыше рейхстага. Иммерсивный проект РИА Новости совместно с Общероссийским общественным гражданско-патриотическим движением "Бессмертный полк России" и при поддержке медиагруппы "Красный квадрат" доступен в приложении РИА.Lab, которое можно скачать на устройства с iOS в App Store и Android в Google Play в приложении. Для просмотра пользователю необходимы очки виртуальной реальности любого формата, включая картонные. Также доступен просмотр без кардборда в режиме 360. К празднику 9 Мая у стен штаб-квартиры "Россия сегодня" на Зубовском бульваре, 4, также стартовала уличная фотовыставка. Ее название — "Москва. Город-герой" — символично: именно Москва, ее стойкость и воля к Победе стали духовным оплотом для всех, кто сражался против немецких оккупантов на фронтах и в тылу. Среди авторов почти двух десятков кадров из фотоархива медиагруппы — легендарные военные фотокоры и мастера репортажей Советской России: Михаил и Израиль Озерские, Анатолий Гаранин, Борис Кудояров, Леонид Доренский и другие.Акция "Георгиевская ленточка" была задумана журналистами РИА Новости как продолжение редакционного проекта "Наша победа. День за днем", в рамках которого был найден и впервые оцифрован весь архив Совинформбюро, собраны сотни историй молодых людей о том, как их семей коснулась война. Как продолжение этих историй и появился знаменитый слоган акции: "Я помню. Я горжусь". В том же году инициативу поддержало правительство Москвы и общественная организация "Студенческая община". С 2014-го в акции участвует медиагруппа "Россия сегодня" как преемник лучших традиций РИА Новости. С 2015 года акция проводится в России и за рубежом силами тысяч энтузиастов, среди которых "Волонтеры Победы", Роспатриотцентр, Россотрудничество, при информационной поддержке медиагруппы "Россия сегодня". "Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. Медиагруппа "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов: за рубежом — международное новостное агентство и радио Sputnik, в России — РИА Новости, Прайм, ИноСМИ, Украина.ру, Baltnews и ТОК. Следите за новостями "России сегодня" в телеграм-канале пресс-службы — "Зубовский, 4".

https://ria.ru/20210427/lentochka-1730005443.html

https://ria.ru/20210225/proekt-1598932884.html

https://ria.ru/20210316/fotovystavka-1601456100.html

https://ria.ru/20210416/mediatekhnologii-1728564098.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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