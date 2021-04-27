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В "Россия сегодня" дали старт акции "Георгиевская ленточка — 2021"
В "Россия сегодня" дали старт акции "Георгиевская ленточка — 2021"
Ежегодная акция "Георгиевская ленточка" стартовала во вторник на Зубовском бульваре в Москве. РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T12:17
2021-04-27T16:30
георгиевская ленточка
волонтеры победы
миа "россия сегодня"
георгиевская ленточка (акция)
дмитрий киселев
новости агентства
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Ежегодная акция "Георгиевская ленточка" стартовала во вторник на Зубовском бульваре в Москве. Волонтеры начали раздавать символы уважения к исторической памяти победителей у стен штаб-квартиры медиагруппы "Россия сегодня", где в 2005 году зародилась эта ставшая народной традиция. В свой 16-й год акция "Георгиевская ленточка" проходит в офлайн-формате с 27 апреля по 9 мая включительно во всех регионах России. Предполагается, что к участию присоединятся страны ближнего и дальнего зарубежья. Участниками церемонии стали генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, заместитель главного редактора агентства Наталья Лосева, замруководителя Россотрудничества Павел Шевцов, сопредседатель центрального штаба Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" Сергей Макаров, замглавы Федерального агентства по делам молодежи Павел Абрамов и руководитель ВОД "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова. "Сейчас, когда великую историю Победы советского народа в самой страшной войне пытаются переписать и извратить, как никогда важно еще раз напомнить миру о беспрецедентном героизме тех, кто избавил человечество от ужасов фашизма. Георгиевская ленточка — святой для россиян всех поколений символ, знак нашей памяти и уважения к подвигу отцов и дедов", — сказал на пресс-конференции Киселев.Наталья Лосева отметила, что агентству приятно и важно, что акция стала народным символом празднования Дня Победы."Слоганом акции с первых дней стали слова "Я помню! Я горжусь!", пусть они остаются ритмом жизни и для тех, кто будет жить спустя десятилетия после Великой Победы", — добавила она.Заместитель руководителя Россотрудничества Павел Шевцов добавил, что в проекте участвуют жители более 80 стран мира.Сопредседатель центрального штаба Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" Сергей Макаров отметил, что акция агентства созвучна идеям организации, которую он возглавляет.По словам замглавы Федерального агентства по делам молодежи Павла Абрамова, главная ценность "Георгиевской ленточки" — не потерять связь поколений."Все наши региональные организации, которые занимаются молодежной политикой, помимо общественных организаций, вовлечены в этот процесс. Во всех регионах организована, где-то за счет спонсорских средств, где-то за счет регионов, по разным форматам, поддержка акции, и это, конечно, ключевое событие в преддверии празднования 9 Мая", — заявил он.Руководитель ВОД "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова рада, что волонтеры в этом году снова смогут выйти на улицы, чтобы вручить ленточку всем желающим."Вместе с символом Победы наше движение раздает и специальные памятки с рекомендациями по ношению георгиевской ленточки. Надеюсь, что многие согласятся с написанным в них, а именно с тем, что самое лучшее место для ленты — у сердца, слева на груди", — сказала она.На пресс-конференции также презентовали фотокнигу "Память Победы. Хранить вечно", подготовленную службой визуальных проектов медиагруппы "Россия сегодня". Издание, оформленное как полевой военный планшет, включает архивные снимки предшественника "России сегодня" — Советского информбюро, 80-летие которого отмечается в 2021 году. На фотографиях запечатлены боевые действия и жизнь советского тыла во время Великой Отечественной войны. Книга также рассказывает о буднях военных фотокорреспондентов, составивших славу советской фотографической школы.До начала пресс-конференции ее гости и посетители пресс-центра могли в формате VR-реконструкции РИА Новости "Неизвестный знаменосец" воссоздать события 30 апреля и 1-2 мая 1945 года на крыше рейхстага. Иммерсивный проект РИА Новости совместно с Общероссийским общественным гражданско-патриотическим движением "Бессмертный полк России" и при поддержке медиагруппы "Красный квадрат" доступен в приложении РИА.Lab, которое можно скачать на устройства с iOS в App Store и Android в Google Play в приложении. Для просмотра пользователю необходимы очки виртуальной реальности любого формата, включая картонные. Также доступен просмотр без кардборда в режиме 360. К празднику 9 Мая у стен штаб-квартиры "Россия сегодня" на Зубовском бульваре, 4, также стартовала уличная фотовыставка. Ее название — "Москва. Город-герой" — символично: именно Москва, ее стойкость и воля к Победе стали духовным оплотом для всех, кто сражался против немецких оккупантов на фронтах и в тылу. Среди авторов почти двух десятков кадров из фотоархива медиагруппы — легендарные военные фотокоры и мастера репортажей Советской России: Михаил и Израиль Озерские, Анатолий Гаранин, Борис Кудояров, Леонид Доренский и другие.Акция "Георгиевская ленточка" была задумана журналистами РИА Новости как продолжение редакционного проекта "Наша победа. День за днем", в рамках которого был найден и впервые оцифрован весь архив Совинформбюро, собраны сотни историй молодых людей о том, как их семей коснулась война. Как продолжение этих историй и появился знаменитый слоган акции: "Я помню. Я горжусь". В том же году инициативу поддержало правительство Москвы и общественная организация "Студенческая община". С 2014-го в акции участвует медиагруппа "Россия сегодня" как преемник лучших традиций РИА Новости. С 2015 года акция проводится в России и за рубежом силами тысяч энтузиастов, среди которых "Волонтеры Победы", Роспатриотцентр, Россотрудничество, при информационной поддержке медиагруппы "Россия сегодня". "Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. Медиагруппа "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов: за рубежом — международное новостное агентство и радио Sputnik, в России — РИА Новости, Прайм, ИноСМИ, Украина.ру, Baltnews и ТОК. Следите за новостями "России сегодня" в телеграм-канале пресс-службы — "Зубовский, 4".
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георгиевская ленточка, волонтеры победы, миа "россия сегодня", георгиевская ленточка (акция), дмитрий киселев, новости агентства

В "Россия сегодня" дали старт акции "Георгиевская ленточка — 2021"

12:17 27.04.2021 (обновлено: 16:30 27.04.2021)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкГенеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев на пресс-конференции в ММПЦ МИА "Россия сегодня" в Москве, посвященной началу акции "Георгиевская ленточка"
Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев на пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня в Москве, посвященной началу акции Георгиевская ленточка - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Ежегодная акция "Георгиевская ленточка" стартовала во вторник на Зубовском бульваре в Москве.
Волонтеры начали раздавать символы уважения к исторической памяти победителей у стен штаб-квартиры медиагруппы "Россия сегодня", где в 2005 году зародилась эта ставшая народной традиция. В свой 16-й год акция "Георгиевская ленточка" проходит в офлайн-формате с 27 апреля по 9 мая включительно во всех регионах России. Предполагается, что к участию присоединятся страны ближнего и дальнего зарубежья.
Где можно получить георгиевскую ленточку в 2021 году - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
Вчера, 08:00Инфографика
Где можно получить георгиевскую ленточку в 2021 году
Участниками церемонии стали генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, заместитель главного редактора агентства Наталья Лосева, замруководителя Россотрудничества Павел Шевцов, сопредседатель центрального штаба Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" Сергей Макаров, замглавы Федерального агентства по делам молодежи Павел Абрамов и руководитель ВОД "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова.
"Сейчас, когда великую историю Победы советского народа в самой страшной войне пытаются переписать и извратить, как никогда важно еще раз напомнить миру о беспрецедентном героизме тех, кто избавил человечество от ужасов фашизма. Георгиевская ленточка — святой для россиян всех поколений символ, знак нашей памяти и уважения к подвигу отцов и дедов", — сказал на пресс-конференции Киселев.
Участники презентации международного проекта Бессмертная память в пресс-центре медиагруппы Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
25 февраля, 15:01
В "России сегодня" презентовали международный проект "Бессмертная память"
Наталья Лосева отметила, что агентству приятно и важно, что акция стала народным символом празднования Дня Победы.
"Слоганом акции с первых дней стали слова "Я помню! Я горжусь!", пусть они остаются ритмом жизни и для тех, кто будет жить спустя десятилетия после Великой Победы", — добавила она.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству Павел Шевцов и заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Наталья Лосева во время пресс-конференции, посвященной началу акции "Георгиевская ленточка"
Заместитель руководителя Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству Павел Шевцов и заместитель главного редактора МИА Россия сегодня Наталья Лосева во время пресс-конференции, посвященной началу акции Георгиевская ленточка - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Заместитель руководителя Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству Павел Шевцов и заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Наталья Лосева во время пресс-конференции, посвященной началу акции "Георгиевская ленточка"
Заместитель руководителя Россотрудничества Павел Шевцов добавил, что в проекте участвуют жители более 80 стран мира.
Сопредседатель центрального штаба Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" Сергей Макаров отметил, что акция агентства созвучна идеям организации, которую он возглавляет.

"Мы — корни одного и того же народного посыла, народного движения. Георгиевская ленточка является символом отваги и героизма нашего народа, она связала историю более чем 250-летней русской императорской, красной, советской и современной российской армии", — заметил Макаров.

По словам замглавы Федерального агентства по делам молодежи Павла Абрамова, главная ценность "Георгиевской ленточки" — не потерять связь поколений.
"Все наши региональные организации, которые занимаются молодежной политикой, помимо общественных организаций, вовлечены в этот процесс. Во всех регионах организована, где-то за счет спонсорских средств, где-то за счет регионов, по разным форматам, поддержка акции, и это, конечно, ключевое событие в преддверии празднования 9 Мая", — заявил он.
Самолет авиакомпании Аэрофлот у нового терминала Крымская волна международного аэропорта Симферополь - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
16 марта, 12:51
"Россия сегодня" открыло фотовыставку, посвященную Крымской весне
Руководитель ВОД "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова рада, что волонтеры в этом году снова смогут выйти на улицы, чтобы вручить ленточку всем желающим.
"Вместе с символом Победы наше движение раздает и специальные памятки с рекомендациями по ношению георгиевской ленточки. Надеюсь, что многие согласятся с написанным в них, а именно с тем, что самое лучшее место для ленты — у сердца, слева на груди", — сказала она.
На пресс-конференции также презентовали фотокнигу "Память Победы. Хранить вечно", подготовленную службой визуальных проектов медиагруппы "Россия сегодня". Издание, оформленное как полевой военный планшет, включает архивные снимки предшественника "России сегодня" — Советского информбюро, 80-летие которого отмечается в 2021 году. На фотографиях запечатлены боевые действия и жизнь советского тыла во время Великой Отечественной войны. Книга также рассказывает о буднях военных фотокорреспондентов, составивших славу советской фотографической школы.
© РИА НовостиФотокнига "Память Победы. Хранить вечно"
Фотокнига Память Победы. Хранить вечно - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
© РИА Новости
Фотокнига "Память Победы. Хранить вечно"
До начала пресс-конференции ее гости и посетители пресс-центра могли в формате VR-реконструкции РИА Новости "Неизвестный знаменосец" воссоздать события 30 апреля и 1-2 мая 1945 года на крыше рейхстага. Иммерсивный проект РИА Новости совместно с Общероссийским общественным гражданско-патриотическим движением "Бессмертный полк России" и при поддержке медиагруппы "Красный квадрат" доступен в приложении РИА.Lab, которое можно скачать на устройства с iOS в App Store и Android в Google Play в приложении. Для просмотра пользователю необходимы очки виртуальной реальности любого формата, включая картонные. Также доступен просмотр без кардборда в режиме 360.
К празднику 9 Мая у стен штаб-квартиры "Россия сегодня" на Зубовском бульваре, 4, также стартовала уличная фотовыставка. Ее название — "Москва. Город-герой" — символично: именно Москва, ее стойкость и воля к Победе стали духовным оплотом для всех, кто сражался против немецких оккупантов на фронтах и в тылу. Среди авторов почти двух десятков кадров из фотоархива медиагруппы — легендарные военные фотокоры и мастера репортажей Советской России: Михаил и Израиль Озерские, Анатолий Гаранин, Борис Кудояров, Леонид Доренский и другие.
© РИА НовостиФотокнига "Память Победы. Хранить вечно"
Фотокнига Память Победы. Хранить вечно - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
© РИА Новости
Фотокнига "Память Победы. Хранить вечно"
Акция "Георгиевская ленточка" была задумана журналистами РИА Новости как продолжение редакционного проекта "Наша победа. День за днем", в рамках которого был найден и впервые оцифрован весь архив Совинформбюро, собраны сотни историй молодых людей о том, как их семей коснулась война. Как продолжение этих историй и появился знаменитый слоган акции: "Я помню. Я горжусь". В том же году инициативу поддержало правительство Москвы и общественная организация "Студенческая община". С 2014-го в акции участвует медиагруппа "Россия сегодня" как преемник лучших традиций РИА Новости. С 2015 года акция проводится в России и за рубежом силами тысяч энтузиастов, среди которых "Волонтеры Победы", Роспатриотцентр, Россотрудничество, при информационной поддержке медиагруппы "Россия сегодня".
Символ памяти: акция "Георгиевская ленточка"
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Волонтеры начали раздавать ленточки у здания медиагруппы "Россия сегодня" на Зубовском бульваре.

Волонтеры раздают георгиевские ленточки на Зубовском бульваре в Москве в рамках ежегодной акции Георгиевская ленточка, посвященной 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
1 из 10

Волонтеры начали раздавать ленточки у здания медиагруппы "Россия сегодня" на Зубовском бульваре.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Именно здесь в 2005 году зародилась эта традиция, ставшая народной.

Волонтеры раздают георгиевские ленточки на Зубовском бульваре в Москве в рамках ежегодной акции Георгиевская ленточка, посвященной 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
2 из 10

Именно здесь в 2005 году зародилась эта традиция, ставшая народной.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Аверьянов / Перейти в фотобанк

"Нам приятно и важно, что остается трогательный и в то же время исторически насыщенный символ подвига нашего народа, исключительного мужества и самопожертвования", — отметила заместитель главного редактора медиагруппы Наталья Лосева.

Волонтер закрепляет георгиевскую ленточку во Владивостоке в рамках ежегодной акции Георгиевская ленточка, посвященной 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
3 из 10

"Нам приятно и важно, что остается трогательный и в то же время исторически насыщенный символ подвига нашего народа, исключительного мужества и самопожертвования", — отметила заместитель главного редактора медиагруппы Наталья Лосева.

© РИА Новости / Илья Аверьянов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Аверьянов / Перейти в фотобанк

"Слоганом акции с первых дней стали слова "Я помню! Я горжусь!", пусть они остаются ритмом жизни и для тех, кто будет жить спустя десятилетия после великой победы", — добавила она.

Волонтеры раздают георгиевские ленточки во Владивостоке в рамках ежегодной акции Георгиевская ленточка
4 из 10

"Слоганом акции с первых дней стали слова "Я помню! Я горжусь!", пусть они остаются ритмом жизни и для тех, кто будет жить спустя десятилетия после великой победы", — добавила она.

© РИА Новости / Илья Аверьянов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Аверьянов / Перейти в фотобанк

В этом году раздавать георгиевские ленточки в российских городах будут более 30 тысяч добровольцев.

Волонтеры раздают георгиевские ленточки во Владивостоке в рамках ежегодной акции Георгиевская ленточка, посвященной 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
5 из 10

В этом году раздавать георгиевские ленточки в российских городах будут более 30 тысяч добровольцев.

© РИА Новости / Илья Аверьянов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Аверьянов / Перейти в фотобанк

Вместе с символом Победы выдают и специальные памятки с рекомендациями по ношению ленточки.

Волонтеры раздают георгиевские ленточки во Владивостоке в рамках ежегодной акции Георгиевская ленточка, посвященной 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
6 из 10

Вместе с символом Победы выдают и специальные памятки с рекомендациями по ношению ленточки.

© РИА Новости / Илья Аверьянов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Традиция повязывать ленточку накануне Дня Победы объединила миллионы людей не только в России.

Волонтеры раздают георгиевские ленточки на Зубовском бульваре в Москве в рамках ежегодной акции Георгиевская ленточка, посвященной 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
7 из 10

Традиция повязывать ленточку накануне Дня Победы объединила миллионы людей не только в России.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Аверьянов / Перейти в фотобанк

К акции присоединятся волонтеры в десятках стран, в том числе Египте, Палестине, Бельгии, Польше, Ливане, Перу.

Волонтеры раздают георгиевские ленточки во Владивостоке в рамках ежегодной акции Георгиевская ленточка, посвященной 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
8 из 10

К акции присоединятся волонтеры в десятках стран, в том числе Египте, Палестине, Бельгии, Польше, Ливане, Перу.

© РИА Новости / Илья Аверьянов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Акция продлится до 9 мая.

Волонтеры раздают георгиевские ленточки на Зубовском бульваре в Москве в рамках ежегодной акции Георгиевская ленточка, посвященной 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
9 из 10

Акция продлится до 9 мая.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Аверьянов / Перейти в фотобанк

Волонтеры раздают георгиевские ленточки во Владивостоке.

Волонтеры раздают георгиевские ленточки во Владивостоке в рамках ежегодной акции Георгиевская ленточка, посвященной 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
10 из 10

Волонтеры раздают георгиевские ленточки во Владивостоке.

© РИА Новости / Илья Аверьянов
Перейти в фотобанк
1 из 10

Волонтеры начали раздавать ленточки у здания медиагруппы "Россия сегодня" на Зубовском бульваре.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
2 из 10

Именно здесь в 2005 году зародилась эта традиция, ставшая народной.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
3 из 10

"Нам приятно и важно, что остается трогательный и в то же время исторически насыщенный символ подвига нашего народа, исключительного мужества и самопожертвования", — отметила заместитель главного редактора медиагруппы Наталья Лосева.

© РИА Новости / Илья Аверьянов
Перейти в фотобанк
4 из 10

"Слоганом акции с первых дней стали слова "Я помню! Я горжусь!", пусть они остаются ритмом жизни и для тех, кто будет жить спустя десятилетия после великой победы", — добавила она.

© РИА Новости / Илья Аверьянов
Перейти в фотобанк
5 из 10

В этом году раздавать георгиевские ленточки в российских городах будут более 30 тысяч добровольцев.

© РИА Новости / Илья Аверьянов
Перейти в фотобанк
6 из 10

Вместе с символом Победы выдают и специальные памятки с рекомендациями по ношению ленточки.

© РИА Новости / Илья Аверьянов
Перейти в фотобанк
7 из 10

Традиция повязывать ленточку накануне Дня Победы объединила миллионы людей не только в России.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
8 из 10

К акции присоединятся волонтеры в десятках стран, в том числе Египте, Палестине, Бельгии, Польше, Ливане, Перу.

© РИА Новости / Илья Аверьянов
Перейти в фотобанк
9 из 10

Акция продлится до 9 мая.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
10 из 10

Волонтеры раздают георгиевские ленточки во Владивостоке.

© РИА Новости / Илья Аверьянов
Перейти в фотобанк
"Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. Медиагруппа "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов: за рубежом — международное новостное агентство и радио Sputnik, в России — РИА Новости, Прайм, ИноСМИ, Украина.ру, Baltnews и ТОК. Следите за новостями "России сегодня" в телеграм-канале пресс-службы — "Зубовский, 4".
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