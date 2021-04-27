Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210427/lentochka-1730117868.html
Символ памяти: акция "Георгиевская ленточка"
Символ памяти: акция "Георгиевская ленточка"
В Москве стартовала акция "Георгиевская ленточка", призванная сохранить память о том, кто и какой ценой одержал победу в самой страшной войне в истории... РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T13:01
2021-04-27T13:47
георгиевская ленточка
день победы
георгиевская ленточка (акция)
москва
фото
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/1b/1730114589_0:169:3039:1878_1920x0_80_0_0_cc5183b14d29a586102de90b17b9fce9.jpg
В Москве стартовала акция "Георгиевская ленточка", призванная сохранить память о том, кто и какой ценой одержал победу в самой страшной войне в истории человечества. Знак подвига и мужества — в фотоленте Ria.ru.
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/1b/1730114589_98:0:2829:2048_1920x0_80_0_0_0830878e9f3dba491abb17ab8de4ed0b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
георгиевская ленточка, день победы, георгиевская ленточка (акция), москва, фото, фото

Символ памяти: акция "Георгиевская ленточка"

13:01 27.04.2021 (обновлено: 13:47 27.04.2021)
 
Читать ria.ru в
В Москве стартовала акция "Георгиевская ленточка", призванная сохранить память о том, кто и какой ценой одержал победу в самой страшной войне в истории человечества. Знак подвига и мужества — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Волонтеры начали раздавать ленточки у здания медиагруппы "Россия сегодня" на Зубовском бульваре.

Волонтеры раздают георгиевские ленточки на Зубовском бульваре в Москве в рамках ежегодной акции Георгиевская ленточка, посвященной 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
1 из 10

Волонтеры начали раздавать ленточки у здания медиагруппы "Россия сегодня" на Зубовском бульваре.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Именно здесь в 2005 году зародилась эта традиция, ставшая народной.

Волонтеры раздают георгиевские ленточки на Зубовском бульваре в Москве в рамках ежегодной акции Георгиевская ленточка, посвященной 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
2 из 10

Именно здесь в 2005 году зародилась эта традиция, ставшая народной.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Аверьянов / Перейти в фотобанк

"Нам приятно и важно, что остается трогательный и в то же время исторически насыщенный символ подвига нашего народа, исключительного мужества и самопожертвования", — отметила заместитель главного редактора медиагруппы Наталья Лосева.

Волонтер закрепляет георгиевскую ленточку во Владивостоке в рамках ежегодной акции Георгиевская ленточка, посвященной 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
3 из 10

"Нам приятно и важно, что остается трогательный и в то же время исторически насыщенный символ подвига нашего народа, исключительного мужества и самопожертвования", — отметила заместитель главного редактора медиагруппы Наталья Лосева.

© РИА Новости / Илья Аверьянов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Аверьянов / Перейти в фотобанк

"Слоганом акции с первых дней стали слова "Я помню! Я горжусь!", пусть они остаются ритмом жизни и для тех, кто будет жить спустя десятилетия после великой победы", — добавила она.

Волонтеры раздают георгиевские ленточки во Владивостоке в рамках ежегодной акции Георгиевская ленточка
4 из 10

"Слоганом акции с первых дней стали слова "Я помню! Я горжусь!", пусть они остаются ритмом жизни и для тех, кто будет жить спустя десятилетия после великой победы", — добавила она.

© РИА Новости / Илья Аверьянов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Аверьянов / Перейти в фотобанк

В этом году раздавать георгиевские ленточки в российских городах будут более 30 тысяч добровольцев.

Волонтеры раздают георгиевские ленточки во Владивостоке в рамках ежегодной акции Георгиевская ленточка, посвященной 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
5 из 10

В этом году раздавать георгиевские ленточки в российских городах будут более 30 тысяч добровольцев.

© РИА Новости / Илья Аверьянов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Аверьянов / Перейти в фотобанк

Вместе с символом Победы выдают и специальные памятки с рекомендациями по ношению ленточки.

Волонтеры раздают георгиевские ленточки во Владивостоке в рамках ежегодной акции Георгиевская ленточка, посвященной 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
6 из 10

Вместе с символом Победы выдают и специальные памятки с рекомендациями по ношению ленточки.

© РИА Новости / Илья Аверьянов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Традиция повязывать ленточку накануне Дня Победы объединила миллионы людей не только в России.

Волонтеры раздают георгиевские ленточки на Зубовском бульваре в Москве в рамках ежегодной акции Георгиевская ленточка, посвященной 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
7 из 10

Традиция повязывать ленточку накануне Дня Победы объединила миллионы людей не только в России.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Аверьянов / Перейти в фотобанк

К акции присоединятся волонтеры в десятках стран, в том числе Египте, Палестине, Бельгии, Польше, Ливане, Перу.

Волонтеры раздают георгиевские ленточки во Владивостоке в рамках ежегодной акции Георгиевская ленточка, посвященной 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
8 из 10

К акции присоединятся волонтеры в десятках стран, в том числе Египте, Палестине, Бельгии, Польше, Ливане, Перу.

© РИА Новости / Илья Аверьянов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Акция продлится до 9 мая.

Волонтеры раздают георгиевские ленточки на Зубовском бульваре в Москве в рамках ежегодной акции Георгиевская ленточка, посвященной 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
9 из 10

Акция продлится до 9 мая.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Аверьянов / Перейти в фотобанк

Волонтеры раздают георгиевские ленточки во Владивостоке.

Волонтеры раздают георгиевские ленточки во Владивостоке в рамках ежегодной акции Георгиевская ленточка, посвященной 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
10 из 10

Волонтеры раздают георгиевские ленточки во Владивостоке.

© РИА Новости / Илья Аверьянов
Перейти в фотобанк
 
Георгиевская ленточкаДень ПобедыГеоргиевская ленточка (акция)МоскваФото
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:45Названа причина эпидемии дифтерии в Москве в 90-х годах
03:28Археологи нашли место Судбищенской битвы с крымским ханом
03:22Врачи назвали симптомы укуса инфицированного клеща
03:19"Роскосмос" создаст корабль для отправки животных к Луне
03:15Названы самая дорогая и дешевая уличная еда
03:11Вильфанд посоветовал, куда лучше ехать отдыхать в начале мая
03:09Лавров: Россия скоро представит список недружественных стран
03:05На Украине рассказали об афере Зеленского
02:59США заявили о необходимости деэскалации после инцидента с кораблями КСИР
02:58Снимавшего видео для TikTok блогера сбил двоюродный брат
02:45В Айдахо запретили аборты после появления сердцебиения у плода
02:27Пробывший год на орбите грузовик "Прогресс МС-14" отчалил от МКС
02:17Юрист назвал необычные штрафы для путешественников на дачу
02:11Названы возможные причины раздражительности
02:07На севере Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,7
02:04Jay-Z рассказал, как они с Бейонсе воспитывают детей
01:38Мясников рассказал, сколько нужно пить воды
01:23Специалист предостерег от кражи данных при ремонте смартфона
01:15Во Львове потребовали лишить гражданства украинцев, ставших россиянами
01:06Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору яиц, творога и куличей к Пасхе
Лента новостейМолния