Символ памяти: акция "Георгиевская ленточка"
Волонтеры начали раздавать ленточки у здания медиагруппы "Россия сегодня" на Зубовском бульваре.
Волонтеры начали раздавать ленточки у здания медиагруппы "Россия сегодня" на Зубовском бульваре.
Именно здесь в 2005 году зародилась эта традиция, ставшая народной.
Именно здесь в 2005 году зародилась эта традиция, ставшая народной.
"Нам приятно и важно, что остается трогательный и в то же время исторически насыщенный символ подвига нашего народа, исключительного мужества и самопожертвования", — отметила заместитель главного редактора медиагруппы Наталья Лосева.
"Нам приятно и важно, что остается трогательный и в то же время исторически насыщенный символ подвига нашего народа, исключительного мужества и самопожертвования", — отметила заместитель главного редактора медиагруппы Наталья Лосева.
"Слоганом акции с первых дней стали слова "Я помню! Я горжусь!", пусть они остаются ритмом жизни и для тех, кто будет жить спустя десятилетия после великой победы", — добавила она.
"Слоганом акции с первых дней стали слова "Я помню! Я горжусь!", пусть они остаются ритмом жизни и для тех, кто будет жить спустя десятилетия после великой победы", — добавила она.
В этом году раздавать георгиевские ленточки в российских городах будут более 30 тысяч добровольцев.
В этом году раздавать георгиевские ленточки в российских городах будут более 30 тысяч добровольцев.
Вместе с символом Победы выдают и специальные памятки с рекомендациями по ношению ленточки.
Вместе с символом Победы выдают и специальные памятки с рекомендациями по ношению ленточки.
Традиция повязывать ленточку накануне Дня Победы объединила миллионы людей не только в России.
Традиция повязывать ленточку накануне Дня Победы объединила миллионы людей не только в России.
К акции присоединятся волонтеры в десятках стран, в том числе Египте, Палестине, Бельгии, Польше, Ливане, Перу.
К акции присоединятся волонтеры в десятках стран, в том числе Египте, Палестине, Бельгии, Польше, Ливане, Перу.
Акция продлится до 9 мая.
Волонтеры раздают георгиевские ленточки во Владивостоке.
Волонтеры раздают георгиевские ленточки во Владивостоке.