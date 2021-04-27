https://ria.ru/20210427/lentochka-1730117868.html

Символ памяти: акция "Георгиевская ленточка"

Символ памяти: акция "Георгиевская ленточка"

В Москве стартовала акция "Георгиевская ленточка", призванная сохранить память о том, кто и какой ценой одержал победу в самой страшной войне в истории... РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T13:01

2021-04-27T13:01

2021-04-27T13:47

георгиевская ленточка

день победы

георгиевская ленточка (акция)

москва

фото

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В Москве стартовала акция "Георгиевская ленточка", призванная сохранить память о том, кто и какой ценой одержал победу в самой страшной войне в истории человечества. Знак подвига и мужества — в фотоленте Ria.ru.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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