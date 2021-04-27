https://ria.ru/20210427/afganistan-1730101772.html

Шойгу заявил о деградации обстановки в Афганистане

Шойгу заявил о деградации обстановки в Афганистане

Обстановка в Афганистане деградирует, в связи с чем Россия и Таджикистан отрабатывают совместное отражение угроз с этого направления, сообщил во вторник министр РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T11:04

2021-04-27T11:04

2021-04-27T11:04

россия

шерали мирзо

сергей шойгу

афганистан

таджикистан

в мире

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ДУШАНБЕ, 27 апр – РИА Новости. Обстановка в Афганистане деградирует, в связи с чем Россия и Таджикистан отрабатывают совместное отражение угроз с этого направления, сообщил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу."На фоне деградации обстановки в соседнем Афганистане осуществляем планирование совместного отражения возможных угроз, отрабатываем вопросы практического взаимодействия в ходе учений", - сказал Шойгу на переговорах с коллегой Шерали Мирзо в Душанбе.Так, на прошлой неделе прошли совместные тактические учения подразделений 201-й российской военной базы, дислоцированной республике, и Вооруженных сил Таджикистана, напомнил министр.По его словам, у двух общие задачи по обеспечению безопасности в Центральной Азии, "с учетом этого оказываем поддержку таджикистанской стороне, уделяем повышенное внимание двустороннему сотрудничеству в области обороны, а также функционированию 201-й российской военной базы".

https://ria.ru/20210418/afganistan-1728775880.html

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афганистан

таджикистан

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россия, шерали мирзо, сергей шойгу, афганистан, таджикистан, в мире