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Оренбургская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Оренбургская область
https://ria.ru/20210426/trassy-1729964705.html
Паслер: проекты трасс Европа-КНР и Москва-Казань не исключают друг друга
Паслер: проекты трасс Европа-КНР и Москва-Казань не исключают друг друга
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер в интервью РИА Новости рассказал, что два крупных проекта - строительство транспортного коридора Европа-Западный... РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T12:49
2021-04-26T12:49
оренбургская область
денис паслер
федеральное дорожное агентство (росавтодор)
экономика
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МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер в интервью РИА Новости рассказал, что два крупных проекта - строительство транспортного коридора Европа-Западный Китай и трассы Москва-Казань - не исключают друг друга."Европа – Западный Китай" это не региональный проект, это межгосударственная история. Проект был принят и утвержден правительством РФ раньше, чем озвучены планы по трассе Москва – Казань. Он как был, так и остается в транспортной стратегии. Трасса Москва – Казань сегодня уже заявлена, дальше от Канаша идет вниз, через Самару, и переходит в Оренбургскую область до пункта Сагарчин", - сказал Паслер.Он отметил, что "два проекта - трасса Москва – Казань и транспортный коридор Европа – Западный Китай – несут свой функционал и ни в коем случае не исключают друг друга". "История азиатских рынков и границы Оренбургской области, которая самая близкая к Азии, никуда не денется. Она как была, так и останется, и эта граница, и эта точка. Этот маршрут как был утвержден, так и остается в планах, по нему работы ведутся", - пояснил губернатор.Он рассказал, что в 2021 году начнутся строительные работы по расширению дороги между Самарой и Оренбургом с двух до четырех полос. Сейчас власти Оренбуржья занимаются передачей земли, а Росавтодор проектирует дорогу. Кроме того, в планах оренбургских властей капитально отремонтировать мост через реку Салмыш на трассе Оренбург-Уфа.Международный транспортный маршрут "Европа - Западный Китай" (ЕЗК) - масштабный комплексный инвестиционный проект, охватывающий территории России, Казахстана и Китая. Общая протяженность по маршруту Санкт-Петербург - Москва - Казань - Оренбург - Актобе - Кызылорда - Шымкент - Алма-Ата - Урумчи - Ланьчжоу - Чжэнчжоу - Ляньюньган составляет более 8 тысяч километров. Из них 2787 километров пройдут по территории Казахстана, 3181 километр - КНР и 2192 километра - по России.Автодорога "Москва - Казань" протяженностью 794 километра - один из участков ЕЗК, она включена в комплексный план модернизации и расширения магистральной транспортной инфраструктуры РФ до 2024 года. Трасса должна вдвое сократить время в пути между городами.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.
https://ria.ru/20210426/dorogi-1729960002.html
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РИА Новости
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денис паслер, федеральное дорожное агентство (росавтодор), экономика

Паслер: проекты трасс Европа-КНР и Москва-Казань не исключают друг друга

12:49 26.04.2021
 
© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкАвтотрасса федерального назначения М56 "Лена"
Автотрасса федерального назначения М56 Лена - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер в интервью РИА Новости рассказал, что два крупных проекта - строительство транспортного коридора Европа-Западный Китай и трассы Москва-Казань - не исключают друг друга.
"Европа – Западный Китай" это не региональный проект, это межгосударственная история. Проект был принят и утвержден правительством РФ раньше, чем озвучены планы по трассе МоскваКазань. Он как был, так и остается в транспортной стратегии. Трасса Москва – Казань сегодня уже заявлена, дальше от Канаша идет вниз, через Самару, и переходит в Оренбургскую область до пункта Сагарчин", - сказал Паслер.
Он отметил, что "два проекта - трасса Москва – Казань и транспортный коридор Европа – Западный Китай – несут свой функционал и ни в коем случае не исключают друг друга". "История азиатских рынков и границы Оренбургской области, которая самая близкая к Азии, никуда не денется. Она как была, так и останется, и эта граница, и эта точка. Этот маршрут как был утвержден, так и остается в планах, по нему работы ведутся", - пояснил губернатор.
Он рассказал, что в 2021 году начнутся строительные работы по расширению дороги между Самарой и Оренбургом с двух до четырех полос. Сейчас власти Оренбуржья занимаются передачей земли, а Росавтодор проектирует дорогу. Кроме того, в планах оренбургских властей капитально отремонтировать мост через реку Салмыш на трассе Оренбург-Уфа.
Международный транспортный маршрут "Европа - Западный Китай" (ЕЗК) - масштабный комплексный инвестиционный проект, охватывающий территории России, Казахстана и Китая. Общая протяженность по маршруту Санкт-Петербург - Москва - Казань - Оренбург - Актобе - Кызылорда - Шымкент - Алма-Ата - Урумчи - Ланьчжоу - Чжэнчжоу - Ляньюньган составляет более 8 тысяч километров. Из них 2787 километров пройдут по территории Казахстана, 3181 километр - КНР и 2192 километра - по России.
Автодорога "Москва - Казань" протяженностью 794 километра - один из участков ЕЗК, она включена в комплексный план модернизации и расширения магистральной транспортной инфраструктуры РФ до 2024 года. Трасса должна вдвое сократить время в пути между городами.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.
Рабочие во время ремонта асфальтобетонного покрытия - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
Вчера, 12:37Оренбургская область
Власти Оренбуржья направят на ремонт дорог 21 млрд рублей
 
Оренбургская областьДенис ПаслерФедеральное дорожное агентство (Росавтодор)Экономика
 
 
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