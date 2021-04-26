https://ria.ru/20210426/stulya-1730048396.html

Глава Еврокомиссии прокомментировала инцидент со стульями в Турции

Глава Еврокомиссии прокомментировала инцидент со стульями в Турции

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила депутатам Европарламента, что ее лишили стула в ходе совместного с главой Евросовета визита в Турцию, поскольку... РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T19:06

2021-04-26T19:06

2021-04-26T19:06

евросовет

шарль мишель

урсула фон дер ляйен

еврокомиссия

европейский совет

евросоюз

турция

реджеп тайип эрдоган

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 26 апр – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила депутатам Европарламента, что ее лишили стула в ходе совместного с главой Евросовета визита в Турцию, поскольку она женщина.Она также напомнила, что является первой женщиной на посту президента Еврокомиссии и считает необходимым, чтобы с ней обращались как с президентом Еврокомиссии. "Еще много предстоит сделать для того, чтобы к женщинам всегда относились на равных", - посетовала она.В этой связи Урсула фон дер Ляйен также связала будущие отношения Евросоюза с Турцией с уважением прав женщин в этой стране. Кроме того, фон дер Ляйен пообещала провести встречу с участием всех главных институтов Евросоюза, чтобы обсудить "справедливое" распределение должностей между мужчинами и женщинами.Встреча президента Турции Тайипа Эрдогана с фон дер Ляйен и председателем Европейского совета Шарлем Мишелем состоялась в Анкаре 6 апреля. На опубликованных в сети кадрах этой встречи можно было заметить, что организаторы предусмотрели только два стула для участников переговоров на фоне флагов Евросоюза и Турции. Один из них занял Мишель, а второй - Эрдоган.Глава Еврокомиссии, которая сначала вместе с Эрдоганом и Мишелем направилась к стульям для лидеров, осталась стоять, разведя в недоумении руки и пробормотав: "Эмм…", а затем села в стороне от лидеров на диван напротив министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, который по дипломатическому протоколу занимает более низкий ранг.Официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер, комментируя инцидент, заявил, что глава Европейской комиссии "не приняла его близко к сердцу", но поручила своей команде принять необходимые меры, чтобы в будущем при международных визитах избегать подобных ситуаций. Он также подчеркнул, что главы Еврокомиссии и Евросовета равнозначны и должны приниматься за рубежом соответственно.Чавушоглу назвал несправедливыми обвинения в адрес его страны по поводу инцидента со стульями, подчеркнув, что протокол встречи был согласован с Брюсселем.

https://ria.ru/20210410/erdogan-1727601189.html

https://ria.ru/20210413/diplomatiya-1727958348.html

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евросовет, шарль мишель, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, европейский совет, евросоюз, турция, реджеп тайип эрдоган, в мире