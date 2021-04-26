https://ria.ru/20210426/rotavirus-1729986578.html

Прививку от ротавируса планируют включить в нацкалендарь до 2023 года

Прививку от ротавируса планируют включить в нацкалендарь до 2023 года

Вакцинация от ротавирусной инфекции может быть внесена в Национальный календарь профилактических прививок до 2023 года, заявил заместитель директора по научной... РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T14:23

2021-04-26T14:23

2021-04-26T14:23

александр горелов

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Вакцинация от ротавирусной инфекции может быть внесена в Национальный календарь профилактических прививок до 2023 года, заявил заместитель директора по научной работе ФБУН Центральный НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов."Я не теряю надежды, что и в наш календарь в ближайшее время будет внедрена вакцинация против ротавирусной инфекции. Если бы не было пандемии COVID-19, то это осуществлялось бы еще в прошлом году, мы знаем о планах Минздрава… Вместе с тем, в ближайшее время, до 2023 года, я надеюсь, данная вакцинация будет внедрена и успешно будет наших детей защищать", - сказал Горелов на экспертном форуме по иммунопрофилактике.Он отметил, что вакцинация является единственным способом профилактики ротавирусной инфекции, который показал свою эффективность. Внедрение данной вакцинации в национальные календари профилактических прививок разных стран дает снижение заболеваемости ротавирусной инфекцией на 90%, на 50% снижается госпитализация, на 20-40% снижается летальность по поводу любых острых кишечных инфекций, пояснил Горелов.Ротавирусная инфекция - инфекционное заболевание, причиной которого является вирус из отряда ротавирусов. Инкубационный период инфекции – от 1 до 5 дней. Ротавирус поражает как детей, так и взрослых, но у взрослого человека, в отличие от ребенка, заболевание протекает в более легкой форме. Больной становится заразным с первыми симптомами. Через 5-7 дней наступает выздоровление, организм вырабатывает стойкий иммунитет к ротавирусу и повторное заражение происходит очень редко. У взрослых с низким уровнем антител симптомы заболевания могут повториться.

https://ria.ru/20210423/vaktsina-1729615775.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр горелов, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество