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Путин и Макрон обсудили ситуацию вокруг Карабаха и коронавирус
Путин и Макрон обсудили ситуацию вокруг Карабаха и коронавирус
Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха, констатировали, что обстановка остается... РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T20:48
2021-04-26T20:53
алексей навальный
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
эммануэль макрон
нагорный карабах
здоровье - общество
владимир путин
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха, констатировали, что обстановка остается спокойной, сообщает пресс-служба Кремля."Рассмотрена ситуация вокруг Нагорного Карабаха. С удовлетворением констатировано, что обстановка остается спокойной, продолжается планомерная работа по реализации Заявлений президентов России и Азербайджана и премьер-министра Армении по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года и от 11 января сего года", - говорится в сообщении."Президенты России и Франции также обменялись мнениями по тематике борьбы с распространением коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении."Затрагивалась и ситуация вокруг Алексея Навального", - говорится в сообщении.Отмечается, что президенты договорились продолжать регулярный диалог по актуальным вопросам международной и двусторонней повестки дня.
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россия
нагорный карабах
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алексей навальный, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, эммануэль макрон, нагорный карабах, здоровье - общество, владимир путин, азербайджан, армения, в мире

Путин и Макрон обсудили ситуацию вокруг Карабаха и коронавирус

20:48 26.04.2021 (обновлено: 20:53 26.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезиденты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон
Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха, констатировали, что обстановка остается спокойной, сообщает пресс-служба Кремля.
"Рассмотрена ситуация вокруг Нагорного Карабаха. С удовлетворением констатировано, что обстановка остается спокойной, продолжается планомерная работа по реализации Заявлений президентов России и Азербайджана и премьер-министра Армении по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года и от 11 января сего года", - говорится в сообщении.
"Президенты России и Франции также обменялись мнениями по тематике борьбы с распространением коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
"Затрагивалась и ситуация вокруг Алексея Навального", - говорится в сообщении.
Отмечается, что президенты договорились продолжать регулярный диалог по актуальным вопросам международной и двусторонней повестки дня.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
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