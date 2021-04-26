https://ria.ru/20210426/razgovor-1730059117.html
Путин и Макрон обсудили ситуацию вокруг Карабаха и коронавирус
Путин и Макрон обсудили ситуацию вокруг Карабаха и коронавирус
Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха, констатировали, что обстановка остается... РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T20:48
2021-04-26T20:48
2021-04-26T20:53
алексей навальный
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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эммануэль макрон
нагорный карабах
здоровье - общество
владимир путин
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха, констатировали, что обстановка остается спокойной, сообщает пресс-служба Кремля."Рассмотрена ситуация вокруг Нагорного Карабаха. С удовлетворением констатировано, что обстановка остается спокойной, продолжается планомерная работа по реализации Заявлений президентов России и Азербайджана и премьер-министра Армении по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года и от 11 января сего года", - говорится в сообщении."Президенты России и Франции также обменялись мнениями по тематике борьбы с распространением коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении."Затрагивалась и ситуация вокруг Алексея Навального", - говорится в сообщении.Отмечается, что президенты договорились продолжать регулярный диалог по актуальным вопросам международной и двусторонней повестки дня.
https://ria.ru/20210426/razgovor-1730057097.html
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