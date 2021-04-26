https://ria.ru/20210426/msb-1730041254.html

МСБ в I квартале привлек 123,5 миллиарда рублей по гарантийной системе

МСБ в I квартале привлек 123,5 миллиарда рублей по гарантийной системе

Предприниматели из сферы малого и среднего бизнеса РФ за первый квартал текущего года привлекли 123,5 миллиарда рублей поддержки в рамках национальной... РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T18:16

2021-04-26T18:16

2021-04-26T18:16

россия

корпорация мсп

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москва

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экономика

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Предприниматели из сферы малого и среднего бизнеса РФ за первый квартал текущего года привлекли 123,5 миллиарда рублей поддержки в рамках национальной гарантийной системы (НГС), сообщили РИА Новости в Корпорации МСП.Отмечается, что этот показатель прирос на 38% по сравнению с первым кварталом 2020 года. Наибольший спрос в гарантийной системе был со стороны предприятий строительства (33,8 миллиарда рублей), обрабатывающего производства (28,8 миллиарда), торговли (23,8 миллиарда), сельского хозяйства (11,6 миллиарда), а также в научно-технической деятельности (4,9 миллиарда).В топ-5 регионов, где предприниматели наиболее активно обращались за гарантийной поддержкой, входят Москва, Санкт-Петербург, Московская и Ленинградская области, Республика Татарстан."Спрос на финансовые меры поддержки планомерно растет. В период ограничительных мер, связанных с коронавирусом, интерес к поддержке НГС был во многом связан с введением антикризисных мер... Прирост объема выдач, который мы видим по итогам первого квартала текущего года, это уже тренд на восстановление экономики. Бизнесу нужны средства не столько на "выживание", сколько на развитие", - отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.Национальная гарантийная система - это трехуровневая модель финансово-гарантийной поддержки для компаний малого и среднего бизнеса. Она включает в себя гарантии и поручительства Корпорации МСП, поручительства региональных гарантийных организаций, а также прямые кредиты и банковские гарантии МСП Банка - 100%-ной "дочки" Корпорации МСП.

https://ria.ru/20210422/bank-1729420838.html

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россия, корпорация мсп, мсп банк, москва, ленинградская область, экономика