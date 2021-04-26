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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210426/johansson-1729486667.html
Скарлетт Йоханссон рассказала о трудностях организации свадьбы в пандемию
Скарлетт Йоханссон рассказала о трудностях организации свадьбы в пандемию
Актриса Скарлетт Йоханссон в интервью изданию People раскрыла некоторые подробности своей камерной свадьбы с комиком Колином Жостом, которая состоялась в... РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T00:49
2021-04-26T00:49
коронавирус covid-19
стиль жизни
новости культуры
шоу-бизнес
райан рейнольдс (актер)
свадьба
культура
скарлетт йоханссон
нью-йорк (город)
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Актриса Скарлетт Йоханссон в интервью изданию People раскрыла некоторые подробности своей камерной свадьбы с комиком Колином Жостом, которая состоялась в октябре прошлого года в период пандемии коронавируса.Церемония прошла в Нью-Йорке. Из гостей присутствовали только близкие пары. По словам исполнительницы роли Черной Вдовы в блокбастерах Marvel, сделать свадьбу такой закрытой им пришлось из-за COVID-19. Скарлетт Йоханссон из-за этого не очень расстроилась и даже нашла плюсы. Она добавила, что вместе с женихом в этот день постаралась создать максимально интимную обстановку для себя и членов своей семьи, чтобы абстрагироваться от негатива, связанного с коронавирусом. Актриса уверена, пойти на такие трудности стоило. Для нее важно было отпраздновать этот важный момент с семьей. Скарлетт Йоханссон и Колин Жост познакомились в 2006 году на съемках передачи Saturday Night Live, но только в 2017-м году между ними возникли романтические отношения. В мае 2019-го пара обручилась. Летом, того же года на Comic-Con в Сан-Диего на безымянном пальце актрисы заметили обручальное кольцо с камнем весом 11 карат. До этого брака Скарлетт Йоханссон была замужем за актером Райаном Рейнольдсом (пара распалась в 2010 году) и журналистом Роменом Дориаком, с которым развелась в 2017 году, у пары есть дочь Роуз Дороти.
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коронавирус covid-19, стиль жизни, новости культуры, шоу-бизнес, райан рейнольдс (актер), свадьба, скарлетт йоханссон, нью-йорк (город)

Скарлетт Йоханссон рассказала о трудностях организации свадьбы в пандемию

00:49 26.04.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Скарлетт Йоханссон перед показом фильма "Побудь в моей шкуре" режиссера Джонатана Глейзера, проходящим в рамках 70-го Венецианского международного кинофестиваля
Актриса Скарлетт Йоханссон перед показом фильма Побудь в моей шкуре режиссера Джонатана Глейзера, проходящим в рамках 70-го Венецианского международного кинофестиваля - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Актриса Скарлетт Йоханссон в интервью изданию People раскрыла некоторые подробности своей камерной свадьбы с комиком Колином Жостом, которая состоялась в октябре прошлого года в период пандемии коронавируса.
Церемония прошла в Нью-Йорке. Из гостей присутствовали только близкие пары. По словам исполнительницы роли Черной Вдовы в блокбастерах Marvel, сделать свадьбу такой закрытой им пришлось из-за COVID-19.
Скарлетт Йоханссон из-за этого не очень расстроилась и даже нашла плюсы.
"Знаете, я никогда не росла с мыслью о свадьбе своей мечты. Вместо этого я представляла, каким должен быть партнер моей мечты", — прокомментировала актриса.
Она добавила, что вместе с женихом в этот день постаралась создать максимально интимную обстановку для себя и членов своей семьи, чтобы абстрагироваться от негатива, связанного с коронавирусом.

"Мы преднамеренно хотели сделать так, чтобы свадьба была закрытой, но при этом чтобы это не выглядело так, что мы вынужденно пошли на это из-за ограничений. — пояснила Йоханссон. — Ради этого мы соблюли все меры предосторожности и следовали всем протоколам, чтобы все чувствовали себя комфортно и в безопасности".

Актриса уверена, пойти на такие трудности стоило. Для нее важно было отпраздновать этот важный момент с семьей.
Скарлетт Йоханссон и Колин Жост познакомились в 2006 году на съемках передачи Saturday Night Live, но только в 2017-м году между ними возникли романтические отношения. В мае 2019-го пара обручилась. Летом, того же года на Comic-Con в Сан-Диего на безымянном пальце актрисы заметили обручальное кольцо с камнем весом 11 карат.
До этого брака Скарлетт Йоханссон была замужем за актером Райаном Рейнольдсом (пара распалась в 2010 году) и журналистом Роменом Дориаком, с которым развелась в 2017 году, у пары есть дочь Роуз Дороти.
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КультураКоронавирус COVID-19Стиль жизниНовости культурыШоу-бизнесРайан Рейнольдс (актер)СвадьбаСкарлетт ЙоханссонНью-Йорк (город)
 
 
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