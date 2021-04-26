https://ria.ru/20210426/johansson-1729486667.html

Скарлетт Йоханссон рассказала о трудностях организации свадьбы в пандемию

Скарлетт Йоханссон рассказала о трудностях организации свадьбы в пандемию

Актриса Скарлетт Йоханссон в интервью изданию People раскрыла некоторые подробности своей камерной свадьбы с комиком Колином Жостом, которая состоялась в... РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T00:49

2021-04-26T00:49

2021-04-26T00:49

коронавирус covid-19

стиль жизни

новости культуры

шоу-бизнес

райан рейнольдс (актер)

свадьба

культура

скарлетт йоханссон

нью-йорк (город)

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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Актриса Скарлетт Йоханссон в интервью изданию People раскрыла некоторые подробности своей камерной свадьбы с комиком Колином Жостом, которая состоялась в октябре прошлого года в период пандемии коронавируса.Церемония прошла в Нью-Йорке. Из гостей присутствовали только близкие пары. По словам исполнительницы роли Черной Вдовы в блокбастерах Marvel, сделать свадьбу такой закрытой им пришлось из-за COVID-19. Скарлетт Йоханссон из-за этого не очень расстроилась и даже нашла плюсы. Она добавила, что вместе с женихом в этот день постаралась создать максимально интимную обстановку для себя и членов своей семьи, чтобы абстрагироваться от негатива, связанного с коронавирусом. Актриса уверена, пойти на такие трудности стоило. Для нее важно было отпраздновать этот важный момент с семьей. Скарлетт Йоханссон и Колин Жост познакомились в 2006 году на съемках передачи Saturday Night Live, но только в 2017-м году между ними возникли романтические отношения. В мае 2019-го пара обручилась. Летом, того же года на Comic-Con в Сан-Диего на безымянном пальце актрисы заметили обручальное кольцо с камнем весом 11 карат. До этого брака Скарлетт Йоханссон была замужем за актером Райаном Рейнольдсом (пара распалась в 2010 году) и журналистом Роменом Дориаком, с которым развелась в 2017 году, у пары есть дочь Роуз Дороти.

https://ria.ru/20210416/pomolvka-1728541175.html

нью-йорк (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, стиль жизни, новости культуры, шоу-бизнес, райан рейнольдс (актер), свадьба, скарлетт йоханссон, нью-йорк (город)