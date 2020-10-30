Скарлетт Йоханссон тайно вышла замуж в третий раз
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Скарлетт Йоханссон перед показом фильма "Побудь в моей шкуре" режиссера Джонатана Глейзера, проходящим в рамках 70-го Венецианского международного кинофестиваля
МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Скарлетт Йоханссон тайно вышла замуж за комика и сценариста программы Saturday night live Колина Джоста. Новость подтвердил представитель актрисы. Позже информация появилась в инстаграм-аккаунте благотворительной организации Meals on wheels America.
"Мы рады сообщить, что Скарлетт Йоханссон и Колин Джост поженились на выходных. На камерной церемонии присутствовали родные и близкие. Все соблюдали меры безопасности, связанные с COVID-19", – написали в Meals on Wheels America.
Звезда "Мстителей"в мае прошлого года объявила о помолвке с комиком Колином Джостом, с которым до этого встречалась два года. Они познакомились еще в 2006 году на съемках Saturday Night Live, и только спустя несколько лет между ними возникли романтические отношения.
До этого брака Скарлетт Йоханссон была замужем за актером Райаном Рейнольдсом (пара распалась в 2010 году) и журналистом Роменом Дориаком, от которого в 2014 году родила дочь Роуз Дороти. Однако и эти отношения не удалось сохранить, в 2017 они развелись.
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