https://ria.ru/20201030/scarlett-johansson-1582269208.html

Скарлетт Йоханссон тайно вышла замуж в третий раз

Скарлетт Йоханссон тайно вышла замуж в третий раз

Скарлетт Йоханссон тайно вышла замуж за комика и сценариста программы Saturday night live Колина Джоста. Новость подтвердил представитель актрисы. Позже... РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T13:56

2020-10-30T13:56

2020-10-30T13:56

знаменитости

звезды

райан рейнольдс (актер)

скарлетт йоханссон

шоубиз

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МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Скарлетт Йоханссон тайно вышла замуж за комика и сценариста программы Saturday night live Колина Джоста. Новость подтвердил представитель актрисы. Позже информация появилась в инстаграм-аккаунте благотворительной организации Meals on wheels America. Звезда "Мстителей"в мае прошлого года объявила о помолвке с комиком Колином Джостом, с которым до этого встречалась два года. Они познакомились еще в 2006 году на съемках Saturday Night Live, и только спустя несколько лет между ними возникли романтические отношения.До этого брака Скарлетт Йоханссон была замужем за актером Райаном Рейнольдсом (пара распалась в 2010 году) и журналистом Роменом Дориаком, от которого в 2014 году родила дочь Роуз Дороти. Однако и эти отношения не удалось сохранить, в 2017 они развелись.

https://ria.ru/20200919/sedokova-1577482856.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

знаменитости, звезды, райан рейнольдс (актер), скарлетт йоханссон