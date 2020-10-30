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https://ria.ru/20201030/scarlett-johansson-1582269208.html
Скарлетт Йоханссон тайно вышла замуж в третий раз
Скарлетт Йоханссон тайно вышла замуж в третий раз
Скарлетт Йоханссон тайно вышла замуж за комика и сценариста программы Saturday night live Колина Джоста. Новость подтвердил представитель актрисы. Позже... РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T13:56
2020-10-30T13:56
знаменитости
звезды
райан рейнольдс (актер)
скарлетт йоханссон
шоубиз
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МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Скарлетт Йоханссон тайно вышла замуж за комика и сценариста программы Saturday night live Колина Джоста. Новость подтвердил представитель актрисы. Позже информация появилась в инстаграм-аккаунте благотворительной организации Meals on wheels America. Звезда "Мстителей"в мае прошлого года объявила о помолвке с комиком Колином Джостом, с которым до этого встречалась два года. Они познакомились еще в 2006 году на съемках Saturday Night Live, и только спустя несколько лет между ними возникли романтические отношения.До этого брака Скарлетт Йоханссон была замужем за актером Райаном Рейнольдсом (пара распалась в 2010 году) и журналистом Роменом Дориаком, от которого в 2014 году родила дочь Роуз Дороти. Однако и эти отношения не удалось сохранить, в 2017 они развелись.
https://ria.ru/20200919/sedokova-1577482856.html
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РИА Новости
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Новости
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знаменитости, звезды, райан рейнольдс (актер), скарлетт йоханссон

Скарлетт Йоханссон тайно вышла замуж в третий раз

13:56 30.10.2020
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Скарлетт Йоханссон перед показом фильма "Побудь в моей шкуре" режиссера Джонатана Глейзера, проходящим в рамках 70-го Венецианского международного кинофестиваля
Актриса Скарлетт Йоханссон перед показом фильма Побудь в моей шкуре режиссера Джонатана Глейзера, проходящим в рамках 70-го Венецианского международного кинофестиваля - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Скарлетт Йоханссон тайно вышла замуж за комика и сценариста программы Saturday night live Колина Джоста. Новость подтвердил представитель актрисы. Позже информация появилась в инстаграм-аккаунте благотворительной организации Meals on wheels America.

"Мы рады сообщить, что Скарлетт Йоханссон и Колин Джост поженились на выходных. На камерной церемонии присутствовали родные и близкие. Все соблюдали меры безопасности, связанные с COVID-19", – написали в Meals on Wheels America.

Звезда "Мстителей"в мае прошлого года объявила о помолвке с комиком Колином Джостом, с которым до этого встречалась два года. Они познакомились еще в 2006 году на съемках Saturday Night Live, и только спустя несколько лет между ними возникли романтические отношения.
До этого брака Скарлетт Йоханссон была замужем за актером Райаном Рейнольдсом (пара распалась в 2010 году) и журналистом Роменом Дориаком, от которого в 2014 году родила дочь Роуз Дороти. Однако и эти отношения не удалось сохранить, в 2017 они развелись.
Певица Анна Седокова - РИА Новости, 1920, 19.09.2020
19 сентября, 15:22Культура
Анна Седокова "тайно" вышла замуж в третий раз
 
ШоубизЗнаменитостизвездыРайан Рейнольдс (актер)Скарлетт Йоханссон
 
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