Скарлетт Йоханссон показала обручальное кольцо за 400 тысяч долларов

Актриса Скарлетт Йоханссон во время парада на Гарвардской площади в Кембридже

© AP Photo / Stephan Savoia Актриса Скарлетт Йоханссон во время парада на Гарвардской площади в Кембридже

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Американская актриса Скарлетт Йоханссон продемонстрировала обручальное кольцо с огромным бриллиантом на фестивале Comic-Con в Сан-Диего, Американская актриса Скарлетт Йоханссон продемонстрировала обручальное кольцо с огромным бриллиантом на фестивале Comic-Con в Сан-Диего, сообщает dailymail.co.uk.

Украшение, созданное племянником Юбера де Живанши Джеймсом де Живанши из бриллианта в 11 карат светло-желтого цвета яйцевидной формы, оценивается примерно в 400 тысяч долларов.

В мае этого года звезда "Мстителей" объявила о помолвке с комиком Колином Джостом, с которым встречалась два года.