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РИА Новости
Культура

Скарлетт Йоханссон показала обручальное кольцо за 400 тысяч долларов

Вчера, 14:01
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© AP Photo / Stephan SavoiaАктриса Скарлетт Йоханссон во время парада на Гарвардской площади в Кембридже
Актриса Скарлетт Йоханссон во время парада на Гарвардской площади в Кембридже
© AP Photo / Stephan Savoia
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Американская актриса Скарлетт Йоханссон продемонстрировала обручальное кольцо с огромным бриллиантом на фестивале Comic-Con в Сан-Диего, сообщает dailymail.co.uk.
Украшение, созданное племянником Юбера де Живанши Джеймсом де Живанши из бриллианта в 11 карат светло-желтого цвета яйцевидной формы, оценивается примерно в 400 тысяч долларов.
В мае этого года звезда "Мстителей" объявила о помолвке с комиком Колином Джостом, с которым встречалась два года.
Они познакомились в 2006 году на съемках передачи Saturday Night Live, и только спустя много лет между ними возникли романтические отношения.
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