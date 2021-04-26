https://ria.ru/20210426/dokhod-1729907235.html

Россияне назвали необходимый для достойной жизни доход

Россияне назвали необходимый для достойной жизни доход

Больше трети россиян - 38% - считают достаточным для достойной жизни месячный доход в 50-80 тысяч рублей, говорится в исследовании банка "Открытие", которое... РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T06:24

2021-04-26T06:24

2021-04-26T07:51

россия

общество

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Больше трети россиян - 38% - считают достаточным для достойной жизни месячный доход в 50-80 тысяч рублей, говорится в исследовании банка "Открытие", которое имеется в распоряжении РИА Новости.Еще 11% россиян хватило бы для этого менее 50 тысяч рублей, 28% опрошенных назвали достойным доход в 80-120 тысяч в месяц на человека, 15% - от 120 до 200 тысяч. Девять процентов респондентов хотели бы зарабатывать для достойной жизни свыше 200 тысяч рублей ежемесячно.По данным банка, у 70% россиян в настоящее время есть одна постоянная работа. Наиболее высокий процент респондентов с постоянным трудоустройством - в Московском регионе и Центральном федеральном округе, наименее - на Северном Кавказе и в Северо-Западном федеральном округе. Больше одной работы у 8% респондентов, при этом на Северном Кавказе их доля достигает 15%.В то же время три четверти россиян в настоящее время не довольны своими доходами - они хотят зарабатывать больше. Лишь 11% заявили, что их текущая работа обеспечивает им достойный заработок. Больше всего тех, кого устраивают их доходы, в Москве и Московской области (15%). Меньше всего - на Дальнем Востоке (0%), а также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (7%).Одним из вариантов решить эту проблему россияне видят подработку: 70% граждан готовы искать ее, а каждый десятый уже этим занимаются. Лишь 10% заявили, что не нуждаются в подработках, а еще 10% опрошенных сообщили, что не могут искать дополнительный заработок, поскольку слишком много сил тратят на своем нынешнем рабочем месте.Банк проводил исследование 19-23 апреля по репрезентативной выборке среди тысячи россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

https://ria.ru/20210421/dokhody-1729243562.html

https://ria.ru/20210416/dokhod-1728503120.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, общество