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В России ответили на слова президента Чехии о взрывах во Врбетице

В России ответили на слова президента Чехии о взрывах во Врбетице

Российские политики и дипломаты прокомментировали заявление президента Чехии Милоша Земана о расследовании взрывов на складе боеприпасов во Врбетице в 2014... РИА Новости, 25.04.2021

2021-04-25T17:40

2021-04-25T17:40

2021-04-25T18:07

россия

милош земан

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

совет федерации рф

госдума рф

мид чехии

алексей пушков

вячеслав володин

москва

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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Российские политики и дипломаты прокомментировали заявление президента Чехии Милоша Земана о расследовании взрывов на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году.В воскресенье чешский лидер заявил, что спецслужбы Чехии не нашли доказательств причастности "российских агентов" к инциденту. Земан подчеркнул, что в деле "остается много белых пятен", и призвал дождаться окончания расследования.Позиция МИДОфициальный представитель российского МИД Мария Захарова призвала дождаться комментариев чешских политсил, ранее допустивших "канонаду заявлений" против России."За прошедшие несколько дней не прошло и суток, чтобы представители политического истеблишмента Чехии себя бы сами не опровергали: то у них якобы есть все необходимые и неопровержимые доказательства и улики причастности России и российских представителей, якобы спецслужб, к взрывам 2014 года, то, как оказалось сегодня, никаких предпосылок, чтобы делать такие заявления", — отметила она в эфире телеканала "Россия 1".Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что теперь Прага обязана раскрыть мировому сообществу, какие именно вооружения хранились на взорвавшихся в 2014 году складах.Глупое положениеПредседатель Госдумы Вячеслав Володин поблагодарил чешского лидера за объективные высказывания."Надо отдать должное Милошу Земану, который в непростой ситуации, когда все прогибаются под позицию США, высказался достаточно объективно. <...> Руководство правительства Чехии, совершенно очевидно, заняло другую позицию, в угоду политической конъюнктуре и желая заработать дивиденды у своих хозяев", — написал он в телеграм-канале.Тем не менее, как отметил Володин, предыдущие заявления Праги уже спровоцировали международный скандал, из-за которого власти Чехии попали в "глупое положение".Вице-спикер Госдумы Петр Толстой, в свою очередь, назвал высказывания Земана первым случаем развенчания "принципа highly likely"."Россию в последние годы обвиняли во всех смертных грехах. Не сомневаюсь, что рано или поздно также будут развенчаны и все остальные фейковые обвинения в адрес нашей страны", — подчеркнул он в телеграм-канале.Единственно возможная позицияВице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в беседе с телеканалом RT предположил, что обвинения Праги в адрес Москвы были продиктованы западными политиками, использующими Чехию в своих интересах."Его (Милоша Земана. — Прим. ред.) позицию, которая не исключает никаких версий, но которая призывает эти версии тщательнейшим образом расследовать, можно только приветствовать", — сказал он.По мнению Косачева, позиция Земана сейчас является единственно возможной, так как обстоятельства произошедшего в 2014 году до сих пор не ясны.Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в интервью радиостанции "Говорит Москва" предположил, что ряд чешских политиков стремится очернить президента страны."Есть такая версия, что это игра чешских спецслужб и, в частности, их руководителей, которые пытались очернить Земана как друга России за то, что он отказывал в присвоении генеральского звания руководителю чешской разведки", — допустил он.Сенатор Алексей Пушков, в свою очередь, назвал антироссийские заявления чешских политиков пропагандистской атакой."По сути — нагромождение антироссийских фантазий и очередной мешок дыма. Дезинформация в странах западного альянса в очередной раз определяет политику", — заключил он в телеграм-канале.Премьер Чехии Андрей Бабиш ранее возложил ответственность за ЧП во Врбетице на Москву. В Кремле эти обвинения назвали возмутительными и голословными, а в МИД — "маразматическим парадом". Тем не менее Прага выслала 18 российских дипломатов, на что Россия объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии.Глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от России вернуть в Москву высланных дипломатов. Не получив положительного ответа, Прага снова объявила о сокращении численного состава посольства России, дав срок до конца мая.По оценкам МИД, в общей сложности к 31 мая численность российского посольства в Праге сократится на 35 дипломатов, 46 работников административно-технического персонала, а численность посольства Чехии в Москве — на 16 дипломатов, четырех административно-технических работников и 91 принятого на месте сотрудника.

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