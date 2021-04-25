https://ria.ru/20210425/volodin-1729846975.html

Володин уверен, что сигнал Путина о "красных линиях" однозначно услышат

Володин уверен, что сигнал Путина о "красных линиях" однозначно услышат

Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что отправленный президентом РФ Владимиром Путиным в ходе послания Совету федерации сигнал о "красных линиях"... РИА Новости, 25.04.2021

2021-04-25T13:58

2021-04-25T13:58

2021-04-25T13:58

россия

совет федерации рф

госдума рф

вячеслав володин

дмитрий песков

владимир путин

политика

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 апр - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что отправленный президентом РФ Владимиром Путиным в ходе послания Совету федерации сигнал о "красных линиях" однозначно услышат те, кому он был послан.Ранее Путин, оглашая послание, обратил внимание на недружественные акции некоторых стран по отношению к России и сравнил ситуацию с подражанием "задирающим" Россию странам с шакалом Табаки, крутящимся вокруг тигра Шерхана. В Кремле заявили, что президент РФ, говоря о " красных линиях " в отношениях с другими странами, предупредил Шерхана и "прилипал". Позже пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что вмешательство во внутренние дела России, включая выборы или другие политические процессы, а также оскорбления и ущемление экономических интересов будут " красными линиями " для России."Однозначно (услышат сигнал)!" - отметил Володин в эфире телеканала "Россия 1" в программе "Москва. Кремль. Путин" в интервью Павлу Зарубину, отвечая на вопрос, услышат ли сигнал о "красных линиях" те, кому он был послан."Многие лидеры государств сошли с ума, и мир не только подвержен двойным стандартам, а грохнулись все договоренности - и вы видите, как стала расти напряженность в мире. Это недопустимо", - также подчеркнул спикер ГД.

https://ria.ru/20210421/peskov-1729337042.html

https://ria.ru/20210421/zapad-1729306759.html

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россия, совет федерации рф, госдума рф, вячеслав володин, дмитрий песков, владимир путин, политика