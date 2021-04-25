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Володин уверен, что сигнал Путина о "красных линиях" однозначно услышат
Володин уверен, что сигнал Путина о "красных линиях" однозначно услышат
Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что отправленный президентом РФ Владимиром Путиным в ходе послания Совету федерации сигнал о "красных линиях"... РИА Новости, 25.04.2021
2021-04-25T13:58
2021-04-25T13:58
россия
совет федерации рф
госдума рф
вячеслав володин
дмитрий песков
владимир путин
политика
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 апр - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что отправленный президентом РФ Владимиром Путиным в ходе послания Совету федерации сигнал о "красных линиях" однозначно услышат те, кому он был послан.Ранее Путин, оглашая послание, обратил внимание на недружественные акции некоторых стран по отношению к России и сравнил ситуацию с подражанием "задирающим" Россию странам с шакалом Табаки, крутящимся вокруг тигра Шерхана. В Кремле заявили, что президент РФ, говоря о " красных линиях " в отношениях с другими странами, предупредил Шерхана и "прилипал". Позже пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что вмешательство во внутренние дела России, включая выборы или другие политические процессы, а также оскорбления и ущемление экономических интересов будут " красными линиями " для России."Однозначно (услышат сигнал)!" - отметил Володин в эфире телеканала "Россия 1" в программе "Москва. Кремль. Путин" в интервью Павлу Зарубину, отвечая на вопрос, услышат ли сигнал о "красных линиях" те, кому он был послан."Многие лидеры государств сошли с ума, и мир не только подвержен двойным стандартам, а грохнулись все договоренности - и вы видите, как стала расти напряженность в мире. Это недопустимо", - также подчеркнул спикер ГД.
https://ria.ru/20210421/peskov-1729337042.html
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россия, совет федерации рф, госдума рф, вячеслав володин, дмитрий песков, владимир путин, политика

Володин уверен, что сигнал Путина о "красных линиях" однозначно услышат

13:58 25.04.2021
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию - РИА Новости, 1920, 25.04.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 апр - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что отправленный президентом РФ Владимиром Путиным в ходе послания Совету федерации сигнал о "красных линиях" однозначно услышат те, кому он был послан.
Ранее Путин, оглашая послание, обратил внимание на недружественные акции некоторых стран по отношению к России и сравнил ситуацию с подражанием "задирающим" Россию странам с шакалом Табаки, крутящимся вокруг тигра Шерхана. В Кремле заявили, что президент РФ, говоря о " красных линиях " в отношениях с другими странами, предупредил Шерхана и "прилипал". Позже пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что вмешательство во внутренние дела России, включая выборы или другие политические процессы, а также оскорбления и ущемление экономических интересов будут " красными линиями " для России.
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
21 апреля, 17:30
Песков объяснил слова Путина о "красных линиях" и прилипалах Шерхана
"Однозначно (услышат сигнал)!" - отметил Володин в эфире телеканала "Россия 1" в программе "Москва. Кремль. Путин" в интервью Павлу Зарубину, отвечая на вопрос, услышат ли сигнал о "красных линиях" те, кому он был послан.
"Многие лидеры государств сошли с ума, и мир не только подвержен двойным стандартам, а грохнулись все договоренности - и вы видите, как стала расти напряженность в мире. Это недопустимо", - также подчеркнул спикер ГД.
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
21 апреля, 15:25
В Кремле назвали "красные линии" в отношении Запада
 
РоссияСовет Федерации РФГосдума РФВячеслав ВолодинДмитрий ПесковВладимир ПутинПолитика
 
 
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