Володин уверен, что сигнал Путина о "красных линиях" однозначно услышат
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 апр - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что отправленный президентом РФ Владимиром Путиным в ходе послания Совету федерации сигнал о "красных линиях" однозначно услышат те, кому он был послан.
Ранее Путин, оглашая послание, обратил внимание на недружественные акции некоторых стран по отношению к России и сравнил ситуацию с подражанием "задирающим" Россию странам с шакалом Табаки, крутящимся вокруг тигра Шерхана. В Кремле заявили, что президент РФ, говоря о " красных линиях " в отношениях с другими странами, предупредил Шерхана и "прилипал". Позже пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что вмешательство во внутренние дела России, включая выборы или другие политические процессы, а также оскорбления и ущемление экономических интересов будут " красными линиями " для России.
"Однозначно (услышат сигнал)!" - отметил Володин в эфире телеканала "Россия 1" в программе "Москва. Кремль. Путин" в интервью Павлу Зарубину, отвечая на вопрос, услышат ли сигнал о "красных линиях" те, кому он был послан.
"Многие лидеры государств сошли с ума, и мир не только подвержен двойным стандартам, а грохнулись все договоренности - и вы видите, как стала расти напряженность в мире. Это недопустимо", - также подчеркнул спикер ГД.
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