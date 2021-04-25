https://ria.ru/20210425/ukraina-1729853890.html
Политолог назвал украинские города, желающие присоединиться к России
Политолог назвал украинские города, желающие присоединиться к России
Генеральный директор Института политических исследований Сергей Марков назвал воссоединение Донбасса с Россией первостепенной задачей Москвы, пишут "Аргументы... РИА Новости, 25.04.2021
2021-04-25T14:58
2021-04-25T14:58
2021-04-25T15:53
россия
донбасс
сергей марков
в мире
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Генеральный директор Института политических исследований Сергей Марков назвал воссоединение Донбасса с Россией первостепенной задачей Москвы, пишут "Аргументы недели".Как заявил политолог в кулуарах форума "Единство русских: защита прав и свобод", за эту инициативу проголосуют не только жители самопровозглашенных республик — ее поддержат и в Харькове, Одессе, Николаеве и Запорожье. Однако там у населения нет возможности свободно изъявлять свою волю, отметил он."Дать им возможность свободно проголосовать — это наша главная историческая задача", — подчеркнул эксперт.Марков также высказал мнение о проекте "Антироссийская Украина", назвав его "пистолетом, приставленным к нашему сердцу", который нужно "выбить из рук врага".Ситуация в ДонбассеКонфликт в Донбассе продолжается уже семь лет, жертвами стали около 13 тысяч человек. Урегулирование обсуждают на встречах контактной группы в Минске. Стороны приняли несколько документов, направленных на деэскалацию, но перестрелки продолжаются.В Москве выражали беспокойство из-за обострения конфликта. Как указывала официальный представитель МИД Мария Захарова, Россия не заинтересована в раздувании гражданской войны в Донбассе и сделает все возможное для защиты его жителей. Она также призвала союзников Украины прекратить подстрекать киевский режим к кровавым авантюрам в регионе.Как подчеркивал Владимир Путин, Россия не бросит Донбасс — "несмотря ни на что". При этом он отмечал, что, прежде чем принять какое-то решение, надо подумать о последствиях.
https://ria.ru/20210425/donbass-1729811498.html
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