https://ria.ru/20210425/uchebnik-1729846124.html
Все школьные учебники проверят после послания президента
Все школьные учебники проверят после послания президента
Министр просвещения России Сергей Кравцов пообещал проверить все школьные учебники после послания Владимира Путина Федеральному собранию. РИА Новости, 25.04.2021
2021-04-25T13:53
2021-04-25T13:53
2021-04-25T18:07
россия
сергей кравцов
владимир путин
общество
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 апр — РИА Новости. Министр просвещения России Сергей Кравцов пообещал проверить все школьные учебники после послания Владимира Путина Федеральному собранию.В среду во время выступления президент упомянул, что некоторые современные школьные учебники истории не рассказывают о Сталинградской битве. По словам главы государства, это вызывает удивление."Мы проведем сейчас полный анализ всех учебников", — заявил Кравцов в интервью Павлу Зарубину в программе "Россия. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пообещал узнать у Путина, о каком именно учебнике истории шла речь. Комментируя слова главы государства, его помощник и председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский подчеркнул, что замалчивать в учебниках роль СССР во Второй мировой войне недопустимо.
https://radiosputnik.ria.ru/20210421/uchebniki-1729353091.html
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россия, сергей кравцов, владимир путин, общество