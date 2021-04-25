https://ria.ru/20210425/rossiya-1729844196.html

В Совфеде прокомментировали слова главы британской разведки о России

В Совфеде прокомментировали слова главы британской разведки о России

Заявление главы британской разведки о том, что Россия является слабеющей державой, является "булавочным уколом", который РФ проигнорирует, заявил российский... РИА Новости, 25.04.2021

2021-04-25T13:32

2021-04-25T13:32

2021-04-25T15:34

россия

сергей цеков

великобритания

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595547586_0:593:2587:2048_1920x0_80_0_0_5dd6ecbde7cc7cd5f47725cf81f5778c.jpg

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Заявление главы британской разведки о том, что Россия является слабеющей державой, является "булавочным уколом", который РФ проигнорирует, заявил российский сенатор Сергей Цеков.Глава британской внешней разведки Ричард Мур назвал Россию "объективно ослабевающей" в экономическом и демографическом плане державой, но при этом представляющей одну из наиболее насущных проблем."Такое выступление не может не возмущать, но, по сути, это лишь булавочный укол, который, конечно, Россия проигнорирует, потому что нет смысла придавать значение таким абсурдным словам", — сказал Цеков РИА Новости.По его мнению, слова Мура говорят о том, что в Великобритании боятся России, притом что страна никому не угрожает.Он полагает, что заявление главы внешней разведки Великобритании ориентировано на внутреннюю аудиторию, поскольку эта страна сталкивается сейчас с целым рядом серьезных трудностей."Именно Великобританию можно с полным правом назвать слабеющей державой при всех нарастающих у нее проблемах, в том числе как раз демографической. И, видимо, именно их пытается скрыть от британцев и Мур", — считает Цеков.

https://ria.ru/20210425/derzhava-1729817511.html

https://ria.ru/20210425/chekhiya-1729815009.html

россия

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сергей цеков, великобритания