https://ria.ru/20210425/rossiya-1729844196.html
В Совфеде прокомментировали слова главы британской разведки о России
В Совфеде прокомментировали слова главы британской разведки о России
Заявление главы британской разведки о том, что Россия является слабеющей державой, является "булавочным уколом", который РФ проигнорирует, заявил российский... РИА Новости, 25.04.2021
2021-04-25T13:32
2021-04-25T13:32
2021-04-25T15:34
россия
сергей цеков
великобритания
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Заявление главы британской разведки о том, что Россия является слабеющей державой, является "булавочным уколом", который РФ проигнорирует, заявил российский сенатор Сергей Цеков.Глава британской внешней разведки Ричард Мур назвал Россию "объективно ослабевающей" в экономическом и демографическом плане державой, но при этом представляющей одну из наиболее насущных проблем."Такое выступление не может не возмущать, но, по сути, это лишь булавочный укол, который, конечно, Россия проигнорирует, потому что нет смысла придавать значение таким абсурдным словам", — сказал Цеков РИА Новости.По его мнению, слова Мура говорят о том, что в Великобритании боятся России, притом что страна никому не угрожает.Он полагает, что заявление главы внешней разведки Великобритании ориентировано на внутреннюю аудиторию, поскольку эта страна сталкивается сейчас с целым рядом серьезных трудностей."Именно Великобританию можно с полным правом назвать слабеющей державой при всех нарастающих у нее проблемах, в том числе как раз демографической. И, видимо, именно их пытается скрыть от британцев и Мур", — считает Цеков.
https://ria.ru/20210425/derzhava-1729817511.html
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россия, сергей цеков, великобритания
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости.
Заявление главы британской разведки о том, что Россия является слабеющей державой, является "булавочным уколом", который РФ проигнорирует, заявил российский сенатор Сергей Цеков
.
Глава британской внешней разведки Ричард Мур назвал Россию "объективно ослабевающей" в экономическом и демографическом плане державой, но при этом представляющей одну из наиболее насущных проблем.
"Такое выступление не может не возмущать, но, по сути, это лишь булавочный укол, который, конечно, Россия проигнорирует, потому что нет смысла придавать значение таким абсурдным словам", — сказал Цеков РИА Новости.
По его мнению, слова Мура говорят о том, что в Великобритании
боятся России
, притом что страна никому не угрожает.
"Россия никому не угрожает, мы не раз это подчеркивали на разных уровнях", — подчеркнул сенатор.
Он полагает, что заявление главы внешней разведки Великобритании ориентировано на внутреннюю аудиторию, поскольку эта страна сталкивается сейчас с целым рядом серьезных трудностей.
"Именно Великобританию можно с полным правом назвать слабеющей державой при всех нарастающих у нее проблемах, в том числе как раз демографической. И, видимо, именно их пытается скрыть от британцев и Мур", — считает Цеков.