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Помощник Путина прокомментировал его участие в климатическом саммите
Помощник Путина прокомментировал его участие в климатическом саммите
Президент России Владимир Путин принял участие в саммите по климату, организованном США, чтобы экологические проблемы разрешались, а это можно сделать только... РИА Новости, 25.04.2021
2021-04-25T13:52
2021-04-25T13:52
россия
юрий ушаков
джо байден
владимир путин
сша
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин принял участие в саммите по климату, организованном США, чтобы экологические проблемы разрешались, а это можно сделать только сообща, заявил помощник президента Юрий Ушаков в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва.Кремль.Путин" на канале "Россия 1".Глобальный климатический саммит проходил в виртуальном формате 22-23 апреля по инициативе президента США Джо Байдена. Путин, выступая на саммите, заявил, что Россия реализует задачу по снижению эмиссии парниковых газов и искренне заинтересована в активизации международного сотрудничества для поиска решений проблем изменения климата и других острых глобальных проблем.
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россия, юрий ушаков, джо байден, владимир путин, сша

Помощник Путина прокомментировал его участие в климатическом саммите

13:52 25.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в Саммите лидеров по вопросам климата в формате видеоконференции
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в Саммите лидеров по вопросам климата в формате видеоконференции - РИА Новости, 1920, 25.04.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин принял участие в саммите по климату, организованном США, чтобы экологические проблемы разрешались, а это можно сделать только сообща, заявил помощник президента Юрий Ушаков в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва.Кремль.Путин" на канале "Россия 1".
Глобальный климатический саммит проходил в виртуальном формате 22-23 апреля по инициативе президента США Джо Байдена. Путин, выступая на саммите, заявил, что Россия реализует задачу по снижению эмиссии парниковых газов и искренне заинтересована в активизации международного сотрудничества для поиска решений проблем изменения климата и других острых глобальных проблем.
"Как нашу большую заинтересованность, чтобы климатические проблемы разрешались. Их разрешить можно только сообща, поэтому мы обязательно в таких мероприятиях принимаем участие, во всех", — сказал Ушаков в ответ на вопрос, как можно расценивать участие Путина в климатическом саммите.
Путин во время выступления Макрона на климатическом саммите - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
22 апреля, 16:15
Появление Путина прервало речь Макрона на саммите по климату
 
РоссияЮрий УшаковДжо БайденВладимир ПутинСША
 
 
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