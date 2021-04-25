https://ria.ru/20210425/putin-1729845980.html

Помощник Путина прокомментировал его участие в климатическом саммите

Помощник Путина прокомментировал его участие в климатическом саммите

Президент России Владимир Путин принял участие в саммите по климату, организованном США, чтобы экологические проблемы разрешались, а это можно сделать только... РИА Новости, 25.04.2021

2021-04-25T13:52

2021-04-25T13:52

2021-04-25T13:52

россия

юрий ушаков

джо байден

владимир путин

сша

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин принял участие в саммите по климату, организованном США, чтобы экологические проблемы разрешались, а это можно сделать только сообща, заявил помощник президента Юрий Ушаков в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва.Кремль.Путин" на канале "Россия 1".Глобальный климатический саммит проходил в виртуальном формате 22-23 апреля по инициативе президента США Джо Байдена. Путин, выступая на саммите, заявил, что Россия реализует задачу по снижению эмиссии парниковых газов и искренне заинтересована в активизации международного сотрудничества для поиска решений проблем изменения климата и других острых глобальных проблем.

https://ria.ru/20210422/efir-1729488453.html

россия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, юрий ушаков, джо байден, владимир путин, сша