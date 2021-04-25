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Ушаков рассказал, когда может пройти встреча Путина и Байдена
Ушаков рассказал, когда может пройти встреча Путина и Байдена
Встреча Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом может пройти в июне, и уже "есть конкретные даты", рассказал помощник президента России Юрий... РИА Новости, 25.04.2021
2021-04-25T13:49
2021-04-25T13:49
2021-04-25T14:32
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юрий ушаков
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 апр — РИА Новости. Встреча Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом может пройти в июне, и уже "есть конкретные даты", рассказал помощник президента России Юрий Ушаков в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".Он уточнил, что уже рассматриваются конкретные даты, но не стал их называть."Ну я пока не буду о них говорить, но июнь, июнь", — добавил он.Как сообщил Ушаков, подготовка к саммиту еще не началась, но "сигнал получен", и его рассмотрят. "В зависимости от многих факторов будем принимать решение, конечно", — уточнил он.Американский лидер предложил Путину провести личную встречу в третьей стране в ближайшие недели. По словам главы российского МИД Сергея Лаврова, Москва позитивно восприняла эту идею и изучает ее.
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россия, юрий ушаков, джо байден, владимир путин, сша