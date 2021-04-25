https://ria.ru/20210425/putin-1729845280.html

Ушаков рассказал, когда может пройти встреча Путина и Байдена

Ушаков рассказал, когда может пройти встреча Путина и Байдена

Встреча Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом может пройти в июне, и уже "есть конкретные даты", рассказал помощник президента России Юрий... РИА Новости, 25.04.2021

2021-04-25T13:49

2021-04-25T13:49

2021-04-25T14:32

россия

юрий ушаков

джо байден

владимир путин

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/34455/04/344550459_0:0:2203:1239_1920x0_80_0_0_1e25459e39faaa11ad9c1401fe4fa373.jpg

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 апр — РИА Новости. Встреча Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом может пройти в июне, и уже "есть конкретные даты", рассказал помощник президента России Юрий Ушаков в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".Он уточнил, что уже рассматриваются конкретные даты, но не стал их называть."Ну я пока не буду о них говорить, но июнь, июнь", — добавил он.Как сообщил Ушаков, подготовка к саммиту еще не началась, но "сигнал получен", и его рассмотрят. "В зависимости от многих факторов будем принимать решение, конечно", — уточнил он.Американский лидер предложил Путину провести личную встречу в третьей стране в ближайшие недели. По словам главы российского МИД Сергея Лаврова, Москва позитивно восприняла эту идею и изучает ее.

https://ria.ru/20210423/klimat-1729676536.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, юрий ушаков, джо байден, владимир путин, сша