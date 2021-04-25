https://ria.ru/20210425/premiya-1729652508.html

Национальная кинематографическая премия "Ника"

Национальная кинематографическая премия "Ника"

Национальная кинематографическая премия "Ника" – профессиональный кинематографический приз, присуждаемый за достижения в области кинематографии и за... РИА Новости, 25.04.2021

2021-04-25T00:46

2021-04-25T00:46

2021-04-25T00:46

россия

ника (премия)

справки

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Национальная кинематографическая премия "Ника" – профессиональный кинематографический приз, присуждаемый за достижения в области кинематографии и за профессиональный вклад в развитие отечественного кино.Премия была учреждена в 1987 году по инициативе кинорежиссера Юлия Гусмана и сценариста Виктора Мережко и с тех пор вручается ежегодно. Первые премии присуждались в номинациях "За честь и достоинство", "Лучший научно-популярный фильм", "Лучший анимационный фильм", "Лучший игровой фильм", "Лучшая режиссерская работа", "Лучшая сценарная работа", "Лучшая операторская работа", "Лучшая роль второго плана", "Лучшая работа художника по костюмам", "Лучшая работа художника", "Лучшая работа звукооператора", "Лучшая музыка к фильму", "Лучшая мужская роль", "Лучшая женская роль", "Лучший документальный фильм". Позже в регламенте премии появились номинации – "За вклад в кинематографические науки, критику и образование" и "Открытие года". Произошло разделение номинации "Лучшая роль второго плана" на мужскую и женскую. С 2003 года была введена номинация "Лучший фильм стран СНГ и Балтии", в 2006 году – специальный приз совета киноакадемии "За творческие достижения в искусстве телевизионного кинематографа". В 2016 году призу "За честь и достоинство" было присвоено имя режиссера Эльдара Рязанова. В настоящее время премия присуждается в номинациях: "Лучший игровой фильм", "Лучший неигровой фильм", "Лучший анимационный фильм", "Лучшая режиссерская работа", "Лучшая сценарная работа", "Лучшая операторская работа", "Лучшая работа художника", "Лучшая музыка к фильму", "Лучшая работа звукорежиссера", "Лучшая работа художника по костюмам", "Лучшая мужская роль", "Лучшая женская роль", "Лучшая мужская роль второго плана", "Лучшая женская роль второго плана", "Открытие года", "За вклад в кинематографические науки, критику и образование", "Честь и достоинство".Премия вручается ежегодно за российские фильмы и работы в российских фильмах, выпущенных за календарный год, предшествующий проведению конкурса, а также за научные достижения и существенный вклад в развитие образования в области российской кинематографии. Фильм считается выпущенным с момента получения прокатного удостоверения.Производящие структуры и профессиональные кинематографические объединения могут выдвигать до пяти фильмов и до пяти работ в фильмах, участвующих в конкурсе. Обладатель имущественных и/или личных неимущественных прав на фильм и/или работу в фильме может заявить об отказе от участия в конкурсе в течение двух недель со дня официального публичного объявления о начале его проведения.На начальном этапе премия "Ника" присуждалась по итогам демократического голосования, в котором имели право принять участие все члены конфедерации Союза кинематографистов. С начала 1990-х годов победители определяются путем тайного голосования членов Российской академии кинематографических искусств.В настоящее время конкурс на соискание премии по всем номинациям проводится в два тура, за исключением номинации "Честь и достоинство" и "За вклад в кинематографические науки, критику и образование", которые проводятся в один тур. При голосовании в первом и втором туре члены киноакадемии получают анкеты и сопроводительное письмо. Подсчет результатов голосования первого и второго тура осуществляется счетной комиссией.Победившими в первом туре признаются три фильма (работы) в каждой номинации, набравшие наибольшее количество голосов. В номинации "Лучший игровой фильм" лидерами признаются пять фильмов, набравшие наибольшее количество голосов. При голосовании во втором туре каждый член киноакадемии вправе выбрать не более одного фильма (одной работы) по каждой номинации. Список победителей может быть увеличен за счет фильмов (работ), набравших наибольшее, но при этом равное количество голосов. Второй тур голосования завершается не позднее, чем за пять дней до церемонии награждения.По результатам проведения конкурса председатель счетной комиссии, ответственный секретарь совета киноакадемии и директор Автономной некоммерческой организации кинематографистов (АНОК) "Ника" запечатывают в конверты фамилии победителей по каждой номинации, которые хранятся у председателя счетной комиссии до дня церемонии награждения. За час до официального начала церемонии председатель счетной комиссии привозит их к месту проведения церемонии награждения и вручает президенту академии, а тот, в свою очередь, передает конверты участникам церемонии для публичного объявления победителей конкурса. Победителю кинопремии вручается позолоченная фигурка ручной работы – девушка с крыльями за спиной. Статуэтка "Ники" была создана скульптором Сергеем Микульским. Свое название приз получил по имени героини фильма Михаила Калатозова "Летят журавли". Первым президентом Российской академии кинематографических искусств "Ника" был сценарист, драматург Виктор Мережко. С 2001 года пост президента занимал кинорежиссер Эльдар Рязанов (1927-2015), в 2007 году его сменил актер Алексей Баталов (1928-2017). В 2013 году президентом киноакадемии был избран режиссер Андрей Кончаловский. Художественный руководитель – Юлий Гусман, директор АНОК "Ника" – Игорь Шабдурасулов. Триумфатором первой премии "Ника" был фильм "Покаяние" Тенгиза Абуладзе, который стал победителем в шести номинациях, в том числе и в категории "Лучший игровой фильм". Рекордсменами по числу премий "Ника" были картины "Телец" Александра Сокурова, "Орда" Андрея Прошкина и "Трудно быть богом" Алексея Германа. Среди кинематографистов больше всего наград у режиссера Александра Сокурова, кинооператора Юрия Клименко и сценариста Юрия Арабова.В последний раз вручение национальной кинематографической премии "Ника" состоялось 30 марта 2019 года. Гран-при получил фильм "Война Анны" Алексея Федорченко. Исполнительнице главной роли Марте Козловой был вручен приз за лучшую женскую роль. Лучшим неигровым фильмом был признан "Параджанов. Тарковский. Антипенко. Светотени" Андрея Осипова, лучшим анимационным фильмом – "Знаешь, мама, где я был?" Левана Габриадзе. Лучшим фильмом СНГ и Балтии стала белорусская картина "Хрусталь" Дарьи Жук.Фильм "Лето" Кирилла Серебренникова был удостоен призов за режиссерскую работу, работу режиссера монтажа (Юрий Карих) и звукорежиссера (Борис Войт), а также в номинации "открытие года" (Рома Зверь). За лучшую сценарную работу были отмечены Авдотья Смирнова, Анна Пармас и Павел Басинский за картину "История одного назначения". Этот же фильм получил приз за лучшую работу художника по костюмам в лице Татьяны Патрахальцевой.Фильм "Ван Гоги" был удостоен наград за лучшую операторскую работу (Юрий Клименко), лучшую музыку (Леонид Десятников, Алексей Сергунин), лучшую мужскую роль (Алексей Серебряков) и лучшую женскую роль второго плана (Елена Коренева). Приз за лучшую мужскую роль также был вручен Евгению Цыганову, за лучшую мужскую роль второго плана – Юрию Кузнецову за киноленту "Человек, который удивил всех".За работу художника в фильме "Довлатов" наградой была отмечена Елена Окопная.Лауреатом в номинации "Честь и достоинство" имени Эльдара Рязанова стал кинорежиссер Отар Иоселиани, в номинации "За вклад в кинематографические науки, критику и образование" приз был вручен кинокритику Ирине Рубановой.Специальный приз Совета Академии "За творческие достижения в искусстве телевизионного кинематографа" за 2018 год получил фильм "Домашний арест" Семена Слепакова и Петра Буслова. В 2020 году в связи с пандемией коронавируса вручение премии "Ника" за 2019 год было перенесено на осень. Впоследствии было объявлено, что торжественная церемония вручения награды за 2019 и 2020 годы состоится 25 апреля 2021 года. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ника (премия), справки