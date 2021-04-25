Евросоюз готовит помощь Индии из-за ситуации с коронавирусом
БРЮССЕЛЬ, 25 апр – РИА Новости. Евросоюз готовит поддержку Индии ввиду ситуации с коронавирусом, сообщила глава Еврокомиссии Урсул фон дер Ляйен.
Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Рост числа заболевших в стране продолжается с середины февраля, последнее время там фиксируют максимальные показатели по числу новых случаев. В воскресенье сообщалось, что суточный прирост выявленных заражений коронавирусной инфекцией в Индии составил 349 691 случай, более 2,7 тысячи человек скончались, это максимальные показатели с начала пандемии.
"Я встревожена эпидемиологической ситуацией в Индии. Мы готовы оказать поддержку. ЕС объединяет ресурсы, чтобы быстро отреагировать на запрос Индии о помощи через механизм гражданской защиты ЕС", - написала глава Еврокомиссии в своём Twitter.
Ранее также сообщалось, что Вашингтон предоставит дополнительную поддержку Индии. Готовность помочь выражала и Британия.
Россия предложила Индии начать поставки противовирусного препарата ремдесивир, использующегося при лечении коронавируса, сообщило издание Economic Times со ссылкой на источники. Ранее Индия запретила экспорт ремдесивира на фоне резкого роста числа случаев COVID-19 в стране. Также в ближайшее время могут начаться переговоры о поставках медицинского кислорода из России в Индию по морю, сообщил собеседник издания.
Кроме того, ученые выявили в восточном индийском штате Западная Бенгалия новый вариант коронавируса B.1.618. По словам индийского профессора эпидемиологии Мадхукара Паи, этот новый штамм коронавируса является штаммом с тройной мутацией и может быстрее распространяться. Ранее сообщалось, что, в частности, власти Италии запретили въезд на территорию страны лицам, которые в последние две недели находились в Индии, Германия сократит пассажирское сообщение с Индией.