https://ria.ru/20210425/polsha-1729893765.html
Бальбек оценил слова польского министра о плане России "вернуть империю"
Бальбек оценил слова польского министра о плане России "вернуть империю"
Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек назвал заявления министра обороны Польши Мариуша Блащака о желании России возродить империю лживыми и пропагандистскими. РИА Новости, 25.04.2021
2021-04-25T22:32
2021-04-25T22:32
2021-04-25T22:32
россия
мариуш блащак
руслан бальбек
российская империя
польша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602711024_0:232:3072:1960_1920x0_80_0_0_a7a38c0f8c0034b70b6963ccc99daa73.jpg
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек назвал заявления министра обороны Польши Мариуша Блащака о желании России возродить империю лживыми и пропагандистскими.Блащак в интервью Polskie Radio заявил, что Россия хочет возродить империю, отметив, что Варшава внимательно следит за тем, что происходит на ее восточных границах, а также модернизирует армию и наращивает численность войск."Российская империя - это прошлое, а мы строим будущее и не собираемся возвращаться к тому, чего уже нет", - сказал Бальбек РИА Новости.По его словам, возрождать Российскую империю или Советский союз нет необходимости.Депутат добавил, что наращивать военную мощь РФ вынудил Запад, в том числе Польша, "от которой постоянно звучат агрессивные заявления в адрес России"."Им не нравится, что мы становимся сильней? Ну тогда пусть пеняют на себя, а не кивают, мол, у русских имперские амбиции. Так что заявления министра обороны Польши откровенно лживые и пропагандистские и, разумеется, с русофобским направлением - куда сегодняшней Польше без этого?" - заключил Бальбек.
https://ria.ru/20210423/polsha-1729668924.html
россия
российская империя
польша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602711024_279:0:3010:2048_1920x0_80_0_0_e1766c680aeabae9b9484fee53da7176.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мариуш блащак, руслан бальбек, российская империя, польша
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости.
Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек
назвал заявления министра обороны Польши Мариуша Блащака
о желании России возродить империю лживыми и пропагандистскими.
Блащак в интервью Polskie Radio заявил, что Россия хочет возродить империю, отметив, что Варшава внимательно следит за тем, что происходит на ее восточных границах, а также модернизирует армию и наращивает численность войск.
"Российская империя - это прошлое, а мы строим будущее и не собираемся возвращаться к тому, чего уже нет", - сказал Бальбек РИА Новости.
По его словам, возрождать Российскую империю
или Советский союз нет необходимости.
Депутат добавил, что наращивать военную мощь РФ
вынудил Запад, в том числе Польша
, "от которой постоянно звучат агрессивные заявления в адрес России".
"Им не нравится, что мы становимся сильней? Ну тогда пусть пеняют на себя, а не кивают, мол, у русских имперские амбиции. Так что заявления министра обороны Польши откровенно лживые и пропагандистские и, разумеется, с русофобским направлением - куда сегодняшней Польше без этого?" - заключил Бальбек.