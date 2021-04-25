https://ria.ru/20210425/polsha-1729893765.html

Бальбек оценил слова польского министра о плане России "вернуть империю"

Бальбек оценил слова польского министра о плане России "вернуть империю"

Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек назвал заявления министра обороны Польши Мариуша Блащака о желании России возродить империю лживыми и пропагандистскими. РИА Новости, 25.04.2021

2021-04-25T22:32

2021-04-25T22:32

2021-04-25T22:32

россия

мариуш блащак

руслан бальбек

российская империя

польша

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек назвал заявления министра обороны Польши Мариуша Блащака о желании России возродить империю лживыми и пропагандистскими.Блащак в интервью Polskie Radio заявил, что Россия хочет возродить империю, отметив, что Варшава внимательно следит за тем, что происходит на ее восточных границах, а также модернизирует армию и наращивает численность войск."Российская империя - это прошлое, а мы строим будущее и не собираемся возвращаться к тому, чего уже нет", - сказал Бальбек РИА Новости.По его словам, возрождать Российскую империю или Советский союз нет необходимости.Депутат добавил, что наращивать военную мощь РФ вынудил Запад, в том числе Польша, "от которой постоянно звучат агрессивные заявления в адрес России"."Им не нравится, что мы становимся сильней? Ну тогда пусть пеняют на себя, а не кивают, мол, у русских имперские амбиции. Так что заявления министра обороны Польши откровенно лживые и пропагандистские и, разумеется, с русофобским направлением - куда сегодняшней Польше без этого?" - заключил Бальбек.

https://ria.ru/20210423/polsha-1729668924.html

россия

российская империя

польша

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россия, мариуш блащак, руслан бальбек, российская империя, польша