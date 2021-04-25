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Бальбек оценил слова польского министра о плане России "вернуть империю"
Бальбек оценил слова польского министра о плане России "вернуть империю"
Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек назвал заявления министра обороны Польши Мариуша Блащака о желании России возродить империю лживыми и пропагандистскими. РИА Новости, 25.04.2021
2021-04-25T22:32
2021-04-25T22:32
россия
мариуш блащак
руслан бальбек
российская империя
польша
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек назвал заявления министра обороны Польши Мариуша Блащака о желании России возродить империю лживыми и пропагандистскими.Блащак в интервью Polskie Radio заявил, что Россия хочет возродить империю, отметив, что Варшава внимательно следит за тем, что происходит на ее восточных границах, а также модернизирует армию и наращивает численность войск."Российская империя - это прошлое, а мы строим будущее и не собираемся возвращаться к тому, чего уже нет", - сказал Бальбек РИА Новости.По его словам, возрождать Российскую империю или Советский союз нет необходимости.Депутат добавил, что наращивать военную мощь РФ вынудил Запад, в том числе Польша, "от которой постоянно звучат агрессивные заявления в адрес России"."Им не нравится, что мы становимся сильней? Ну тогда пусть пеняют на себя, а не кивают, мол, у русских имперские амбиции. Так что заявления министра обороны Польши откровенно лживые и пропагандистские и, разумеется, с русофобским направлением - куда сегодняшней Польше без этого?" - заключил Бальбек.
https://ria.ru/20210423/polsha-1729668924.html
россия
российская империя
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россия, мариуш блащак, руслан бальбек, российская империя, польша

Бальбек оценил слова польского министра о плане России "вернуть империю"

22:32 25.04.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкМеста депутатов в зале заседании Государственной Думы
Места депутатов в зале заседании Государственной Думы - РИА Новости, 1920, 25.04.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек назвал заявления министра обороны Польши Мариуша Блащака о желании России возродить империю лживыми и пропагандистскими.
Блащак в интервью Polskie Radio заявил, что Россия хочет возродить империю, отметив, что Варшава внимательно следит за тем, что происходит на ее восточных границах, а также модернизирует армию и наращивает численность войск.
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"Российская империя - это прошлое, а мы строим будущее и не собираемся возвращаться к тому, чего уже нет", - сказал Бальбек РИА Новости.
По его словам, возрождать Российскую империю или Советский союз нет необходимости.
Депутат добавил, что наращивать военную мощь РФ вынудил Запад, в том числе Польша, "от которой постоянно звучат агрессивные заявления в адрес России".
"Им не нравится, что мы становимся сильней? Ну тогда пусть пеняют на себя, а не кивают, мол, у русских имперские амбиции. Так что заявления министра обороны Польши откровенно лживые и пропагандистские и, разумеется, с русофобским направлением - куда сегодняшней Польше без этого?" - заключил Бальбек.
 
РоссияМариуш БлащакРуслан БальбекРоссийская империяПольша
 
 
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