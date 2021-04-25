https://ria.ru/20210425/perevorot-1729894269.html

Белорусское ТВ заявило о связи советника Байдена с подготовкой переворота

Белорусское ТВ заявило о связи советника Байдена с подготовкой переворота

Белорусский государственный телеканал ОНТ указал на связь советника президента США Джо Байдена - Майкла Карпентера - с подготовкой государственного переворота и РИА Новости, 25.04.2021

2021-04-25T22:37

2021-04-25T22:37

2021-04-25T22:37

майкл карпентер

александр лукашенко

джо байден

белоруссия

сша

в мире

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МИНСК, 25 апр - РИА Новости. Белорусский государственный телеканал ОНТ указал на связь советника президента США Джо Байдена - Майкла Карпентера - с подготовкой государственного переворота и покушения на белорусского лидера Александра Лукашенко."Это все действительно серьезно, и без Соединенных Штатов не обошлось. Государственный департамент отреагировал, правда, сдержанно: "Любое предположение о том, что правительство США стояло за этим или было вовлечено в попытку убийства Лукашенко, является абсолютно ложным". Тогда подскажем, где Вашингтону искать правду - в самом Вашингтоне, у советника Байдена Майкла Карпентера, он расскажет, если захочет", - заявил закадровый голос в эфире телеканала в воскресенье.Телеканал также пообещал больше подробностей в эфире на следующей неделе.Лукашенко 17 апреля сообщил о задержании группы людей, готовивших покушение на него и его детей. По данным президента, к этому причастны спецслужбы США. При этом в состав группы входили как граждане Белоруссии, так и иностранцы, которые, согласно заявлению КГБ республики, помимо физического устранения Лукашенко, хотели организовать вооруженный мятеж с целью захвата власти насильственным путем. По данным КГБ, четверо фигурантов дела дают признательные показания. В том числе среди задержанных - имеющий гражданство США и Белоруссии юрист Юрий Зенкович. Лукашенко 24 апреля заявил, что Зенкович был давно завербован американскими спецслужбами.Ранее в КГБ республики сообщали, что задержанным по делу о подготовке госпереворота и покушения на президента предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 357 Уголовного кодекса - "Заговор или иные действия, совершенные с целью захвата государственной власти". Согласно УК, при такой квалификации фигурантам грозит от восьми до 12 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20210425/pokushenie-1729888212.html

https://ria.ru/20210420/belorussiya-1729105459.html

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сша

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майкл карпентер, александр лукашенко, джо байден, белоруссия, сша, в мире