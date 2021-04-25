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Появилось видео избиения хоккеиста в Москве
Появилось видео избиения хоккеиста в Москве
Телеканал РЕН опубликовал видеозапись потасовки с участием бывшего хоккеиста молодежной команды ЦСКА в Москве. РИА Новости, 25.04.2021
2021-04-25T22:56
2021-04-25T22:56
2021-04-25T22:56
александр паль
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хоккей
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происшествия
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Телеканал РЕН опубликовал видеозапись потасовки с участием бывшего хоккеиста молодежной команды ЦСКА в Москве.На кадрах видно, что инцидент произошел во дворе жилого дома. Участники конфликта приехали туда на автомобиле.В воскресенье вечером в МВД заявили об избиении в Москве 25-летнего мужчины. По данным источника РИА Новости, пострадавшим оказался Антипов К., ранее профессионально занимавшийся хоккеем.Как стало известно Пятому каналу, на бывшего игрока молодежной команды столичного ЦСКА напал российский актер Александр Паль и двое его друзей. У спортсмена диагностировали тяжелые травмы. Артиста задержали и допросили.
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александр паль, россия, актеры, цска, москва, хоккей, спорт, происшествия