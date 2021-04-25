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СМИ: актер Александр Паль избил хоккеиста
СМИ: актер Александр Паль избил хоккеиста
Российский актер Александр Паль подрался со спортсменом в Москве, сообщает Пятый канал. РИА Новости, 25.04.2021
2021-04-25T18:48
2021-04-25T18:48
2021-04-25T21:49
александр паль
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происшествия
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Российский актер Александр Паль подрался со спортсменом в Москве, сообщает Пятый канал.В потасовке, помимо артиста, участвовали двое его друзей. Пострадавший оказался экс-хоккеистом молодежного состава ЦСКА. У него диагностировали тяжелые травмы.Актера задержали и допросили. Обстоятельства инцидента выясняются.В пресс-службе столичного главка МВД позже заявили, что устанавливают обстоятельства получения травм 25-летним мужчиной в центре Москвы. Как уточнил источник РИА Новости в правоохранительных органах, в результате инцидента пострадал Антипов К., ранее профессионально занимавшийся хоккеем.
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александр паль, россия, звезды, актеры, цска, москва, спорт, происшествия