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СМИ: актер Александр Паль избил хоккеиста
СМИ: актер Александр Паль избил хоккеиста
Российский актер Александр Паль подрался со спортсменом в Москве, сообщает Пятый канал. РИА Новости, 25.04.2021
2021-04-25T18:48
2021-04-25T21:49
александр паль
россия
звезды
актеры
цска
москва
спорт
происшествия
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Российский актер Александр Паль подрался со спортсменом в Москве, сообщает Пятый канал.В потасовке, помимо артиста, участвовали двое его друзей. Пострадавший оказался экс-хоккеистом молодежного состава ЦСКА. У него диагностировали тяжелые травмы.Актера задержали и допросили. Обстоятельства инцидента выясняются.В пресс-службе столичного главка МВД позже заявили, что устанавливают обстоятельства получения травм 25-летним мужчиной в центре Москвы. Как уточнил источник РИА Новости в правоохранительных органах, в результате инцидента пострадал Антипов К., ранее профессионально занимавшийся хоккеем.
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александр паль, россия, звезды, актеры, цска, москва, спорт, происшествия

СМИ: актер Александр Паль избил хоккеиста

18:48 25.04.2021 (обновлено: 21:49 25.04.2021)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер Александр Паль
Актер Александр Паль - РИА Новости, 1920, 25.04.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Российский актер Александр Паль подрался со спортсменом в Москве, сообщает Пятый канал.
В потасовке, помимо артиста, участвовали двое его друзей. Пострадавший оказался экс-хоккеистом молодежного состава ЦСКА. У него диагностировали тяжелые травмы.
Актера задержали и допросили. Обстоятельства инцидента выясняются.
В пресс-службе столичного главка МВД позже заявили, что устанавливают обстоятельства получения травм 25-летним мужчиной в центре Москвы. Как уточнил источник РИА Новости в правоохранительных органах, в результате инцидента пострадал Антипов К., ранее профессионально занимавшийся хоккеем.
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 25.04.2021
Вчера, 12:36
МВД отреагировало на сообщения о массовой драке фанатов "Спартака" и ЦСКА
 
Александр ПальРоссиязвездыактерыЦСКАМоскваСпортПроисшествия
 
 
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