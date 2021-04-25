https://ria.ru/20210425/pal-1729877076.html

СМИ: актер Александр Паль избил хоккеиста

СМИ: актер Александр Паль избил хоккеиста

Российский актер Александр Паль подрался со спортсменом в Москве, сообщает Пятый канал. РИА Новости, 25.04.2021

2021-04-25T18:48

2021-04-25T18:48

2021-04-25T21:49

александр паль

россия

звезды

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цска

москва

спорт

происшествия

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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Российский актер Александр Паль подрался со спортсменом в Москве, сообщает Пятый канал.В потасовке, помимо артиста, участвовали двое его друзей. Пострадавший оказался экс-хоккеистом молодежного состава ЦСКА. У него диагностировали тяжелые травмы.Актера задержали и допросили. Обстоятельства инцидента выясняются.В пресс-службе столичного главка МВД позже заявили, что устанавливают обстоятельства получения травм 25-летним мужчиной в центре Москвы. Как уточнил источник РИА Новости в правоохранительных органах, в результате инцидента пострадал Антипов К., ранее профессионально занимавшийся хоккеем.

https://rsport.ria.ru/20210425/futbol-1729840018.html

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москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр паль, россия, звезды, актеры, цска, москва, спорт, происшествия