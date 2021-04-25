https://ria.ru/20210425/derevo-1729890180.html

В Ульяновске на ребенка упало дерево

В Ульяновске на ребенка упало дерево

Дерево упало на ребенка в Ульяновске, он госпитализирован, сообщает пресс-служба СУСК по региону. РИА Новости, 25.04.2021

2021-04-25T21:28

2021-04-25T21:28

2021-04-25T21:28

ульяновская область

ульяновск

происшествия

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САМАРА, 25 апр - РИА Новости. Дерево упало на ребенка в Ульяновске, он госпитализирован, сообщает пресс-служба СУСК по региону."Предварительно установлено, что днем 25 апреля 2021 года на улице Героев Свири города Ульяновска на ребенка упало дерево, в настоящее время он госпитализирован", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, следователи начали проверку по факту произошедшего.Ранее ГУМЧС по Ульяновской области предупредило о том, что в воскресенье в регионе будет сильный ветер порывами 16-21 метров в секунду.

https://ria.ru/20210425/krovlya-1729850468.html

ульяновская область

ульяновск

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ульяновская область, ульяновск, происшествия