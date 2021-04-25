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В Ульяновске на ребенка упало дерево
В Ульяновске на ребенка упало дерево
Дерево упало на ребенка в Ульяновске, он госпитализирован, сообщает пресс-служба СУСК по региону. РИА Новости, 25.04.2021
2021-04-25T21:28
2021-04-25T21:28
ульяновская область
ульяновск
происшествия
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САМАРА, 25 апр - РИА Новости. Дерево упало на ребенка в Ульяновске, он госпитализирован, сообщает пресс-служба СУСК по региону."Предварительно установлено, что днем 25 апреля 2021 года на улице Героев Свири города Ульяновска на ребенка упало дерево, в настоящее время он госпитализирован", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, следователи начали проверку по факту произошедшего.Ранее ГУМЧС по Ульяновской области предупредило о том, что в воскресенье в регионе будет сильный ветер порывами 16-21 метров в секунду.
https://ria.ru/20210425/krovlya-1729850468.html
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ульяновская область, ульяновск, происшествия

В Ульяновске на ребенка упало дерево

21:28 25.04.2021
 
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийМашины скорой помощи
Машины скорой помощи - РИА Новости, 1920, 25.04.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Читать ria.ru в
САМАРА, 25 апр - РИА Новости. Дерево упало на ребенка в Ульяновске, он госпитализирован, сообщает пресс-служба СУСК по региону.
"Предварительно установлено, что днем 25 апреля 2021 года на улице Героев Свири города Ульяновска на ребенка упало дерево, в настоящее время он госпитализирован", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, следователи начали проверку по факту произошедшего.
Ранее ГУМЧС по Ульяновской области предупредило о том, что в воскресенье в регионе будет сильный ветер порывами 16-21 метров в секунду.
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 25.04.2021
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Ульяновская областьУльяновскПроисшествия
 
 
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