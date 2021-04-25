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В Ульяновске на ребенка упало дерево
В Ульяновске на ребенка упало дерево
Дерево упало на ребенка в Ульяновске, он госпитализирован, сообщает пресс-служба СУСК по региону. РИА Новости, 25.04.2021
2021-04-25T21:28
2021-04-25T21:28
2021-04-25T21:28
ульяновская область
ульяновск
происшествия
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САМАРА, 25 апр - РИА Новости. Дерево упало на ребенка в Ульяновске, он госпитализирован, сообщает пресс-служба СУСК по региону."Предварительно установлено, что днем 25 апреля 2021 года на улице Героев Свири города Ульяновска на ребенка упало дерево, в настоящее время он госпитализирован", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, следователи начали проверку по факту произошедшего.Ранее ГУМЧС по Ульяновской области предупредило о том, что в воскресенье в регионе будет сильный ветер порывами 16-21 метров в секунду.
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