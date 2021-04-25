https://ria.ru/20210425/bolezn-1729824669.html

"Известия": Минздрав признает зависимость от компьютерных игр болезнью

"Известия": Минздрав признает зависимость от компьютерных игр болезнью

Министерство здравоохранения планирует включить игровые расстройства в новую редакцию Международной классификации болезней (МКБ), пишут "Известия". РИА Новости, 25.04.2021

2021-04-25T09:34

2021-04-25T09:34

2021-04-25T09:34

татьяна кусайко

россия

здоровье - общество

совет федерации рф

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/148340/76/1483407615_0:386:7360:4526_1920x0_80_0_0_4b79d84e9845751ddc1cc81d6da2220a.jpg

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Министерство здравоохранения планирует включить игровые расстройства в новую редакцию Международной классификации болезней (МКБ), пишут "Известия".По словам директора Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения Минздрава Ольги Кобяковой, Россия должна перейти на новую, одиннадцатую, версию МКБ до 2025 года. После этого старая классификация будет действовать в течение двух лет во избежание потери данных, уточнила она.В МКБ-11 добавили такие классы, как нарушения иммунной системы, болезни крови и кроветворных органов, расстройства цикла сон-бодрствование, а также заболевания, связанные с сексуальным здоровьем. В раздел аддиктивных расстройств включили игровое расстройство. Помимо этого, в новую редакцию вошли главы по народной (традиционной) медицине.Как заявила заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко, в новой версии Международной классификации болезней упростят структуры кодов и электронного инструментария, а также поменяются количество нозологий, номера кодов, кодирование классов и их число.Всемирная организация здравоохранения включила игроманию в список болезней еще в 2018 году. Считается, что это расстройство приводит к стрессу и нарушениям в личной, семейной, социальной, образовательной, профессиональной и других важных сферах жизнедеятельности.

https://ria.ru/20201013/igry-1579617613.html

https://ria.ru/20210402/alkogolizm-1603910255.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

татьяна кусайко, россия, здоровье - общество, совет федерации рф, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество