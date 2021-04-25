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"Известия": Минздрав признает зависимость от компьютерных игр болезнью
"Известия": Минздрав признает зависимость от компьютерных игр болезнью
Министерство здравоохранения планирует включить игровые расстройства в новую редакцию Международной классификации болезней (МКБ), пишут "Известия". РИА Новости, 25.04.2021
2021-04-25T09:34
2021-04-25T09:34
татьяна кусайко
россия
здоровье - общество
совет федерации рф
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Министерство здравоохранения планирует включить игровые расстройства в новую редакцию Международной классификации болезней (МКБ), пишут "Известия".По словам директора Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения Минздрава Ольги Кобяковой, Россия должна перейти на новую, одиннадцатую, версию МКБ до 2025 года. После этого старая классификация будет действовать в течение двух лет во избежание потери данных, уточнила она.В МКБ-11 добавили такие классы, как нарушения иммунной системы, болезни крови и кроветворных органов, расстройства цикла сон-бодрствование, а также заболевания, связанные с сексуальным здоровьем. В раздел аддиктивных расстройств включили игровое расстройство. Помимо этого, в новую редакцию вошли главы по народной (традиционной) медицине.Как заявила заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко, в новой версии Международной классификации болезней упростят структуры кодов и электронного инструментария, а также поменяются количество нозологий, номера кодов, кодирование классов и их число.Всемирная организация здравоохранения включила игроманию в список болезней еще в 2018 году. Считается, что это расстройство приводит к стрессу и нарушениям в личной, семейной, социальной, образовательной, профессиональной и других важных сферах жизнедеятельности.
https://ria.ru/20201013/igry-1579617613.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
татьяна кусайко, россия, здоровье - общество, совет федерации рф, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество

"Известия": Минздрав признает зависимость от компьютерных игр болезнью

09:34 25.04.2021
 
© Fotolia / DragonImagesМужчина работает на ноутбуке
Мужчина работает на ноутбуке - РИА Новости, 1920, 25.04.2021
© Fotolia / DragonImages
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Министерство здравоохранения планирует включить игровые расстройства в новую редакцию Международной классификации болезней (МКБ), пишут "Известия".
По словам директора Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения Минздрава Ольги Кобяковой, Россия должна перейти на новую, одиннадцатую, версию МКБ до 2025 года. После этого старая классификация будет действовать в течение двух лет во избежание потери данных, уточнила она.
Клавиатура компьютера - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
13 октября 2020, 17:10
Правозащитники предложили запретить некоторые компьютерные игры в России
В МКБ-11 добавили такие классы, как нарушения иммунной системы, болезни крови и кроветворных органов, расстройства цикла сон-бодрствование, а также заболевания, связанные с сексуальным здоровьем. В раздел аддиктивных расстройств включили игровое расстройство. Помимо этого, в новую редакцию вошли главы по народной (традиционной) медицине.
Как заявила заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко, в новой версии Международной классификации болезней упростят структуры кодов и электронного инструментария, а также поменяются количество нозологий, номера кодов, кодирование классов и их число.
Всемирная организация здравоохранения включила игроманию в список болезней еще в 2018 году. Считается, что это расстройство приводит к стрессу и нарушениям в личной, семейной, социальной, образовательной, профессиональной и других важных сферах жизнедеятельности.
Кодирую от шоколадок и видеоигр: что реально помогает убить зависимости - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
2 апреля, 12:00Не верю!
"Кодирую от шоколадок и видеоигр": что реально помогает убить зависимости"Ринго Старр — барабанщик The Beatles — рад каждому трезвому дню. Сэр Энтони Хопкинс не пьет 45 лет, но он все еще алкоголик": вылечиться от зависимости невозможно? Существуют ли препараты от алкоголизма. Три способа выяснить, есть ли у вас зависимость. Кодирование от игромании и аудио-гипноз для похудения. Рассказывает нарколог Марат Агинян.
 
Татьяна КусайкоРоссияЗдоровье - ОбществоСовет Федерации РФМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Общество
 
 
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