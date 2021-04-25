В российском генконсульстве рассказали о погибшем в Алма-Ате мужчине
12:14 25.04.2021 (обновлено: 12:19 25.04.2021)
© Sputnik / Тимур БатыршинСотрудники правоохранительных органов Казахстана на месте стрельбы в Алма-Ате
© Sputnik / Тимур Батыршин
НУР-СУЛТАН, 25 апр - РИА Новости. Мужчина, устроивший стрельбу в Алма-Ате и покончивший с собой при штурме квартиры, в которой он забаррикадировался от полиции, по предварительным данным, являлся гражданином РФ и довольно долго находился в республике по работе, но в российские дипломатические учреждения никогда не обращался, сообщил в воскресенье РИА Новости консул-советник генконсульства РФ в Алма-Ате Артем Оганов.
В субботу полицейские в Алма-Ате несколько часов осаждали квартиру с вооруженным злоумышленником, который ранее в тот же день во время ссоры ранил из ружья охранника жилого комплекса. После безуспешных попыток уговорить мужчину сдаться и стрельбы с его стороны правоохранители пошли на штурм. Во время спецоперации подозреваемый покончил с собой, среди полицейских пострадавших не было. В пресс-службе городского департамента полиции РИА Новости сообщили, что погибший мужчина является гражданином России.
"По предварительным данным, которые имеются у следствия, он может быть гражданином РФ, но мы находимся в постоянном контакте с начальником следственного отдела ДВД города, и после того, как поступит официальный запрос, мы будем прорабатывать этот вопрос с нашими правоохранительными органами и органами миграции. Пока ответа из РФ мы не получали, потому что он не состоял на консульском учете и приехал на территорию Казахстана с территории РФ", - сказал Оганов агентству.
По его словам, мужчина "проживал здесь довольно долго и находился здесь по работе по международному договору".
"Родственники к нам не обращались, он сам к нам никогда не обращался, на консульский учет не вставал, за паспортами не приходил и с российскими дипломатическими и консульскими учреждениями на территории Казахстана не контактировал", - добавил Оганов.