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В российском генконсульстве рассказали о погибшем в Алма-Ате мужчине
В российском генконсульстве рассказали о погибшем в Алма-Ате мужчине
Мужчина, устроивший стрельбу в Алма-Ате и покончивший с собой при штурме квартиры, в которой он забаррикадировался от полиции, по предварительным данным,... РИА Новости, 25.04.2021
2021-04-25T12:14
2021-04-25T12:19
россия
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казахстан
в мире
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НУР-СУЛТАН, 25 апр - РИА Новости. Мужчина, устроивший стрельбу в Алма-Ате и покончивший с собой при штурме квартиры, в которой он забаррикадировался от полиции, по предварительным данным, являлся гражданином РФ и довольно долго находился в республике по работе, но в российские дипломатические учреждения никогда не обращался, сообщил в воскресенье РИА Новости консул-советник генконсульства РФ в Алма-Ате Артем Оганов.В субботу полицейские в Алма-Ате несколько часов осаждали квартиру с вооруженным злоумышленником, который ранее в тот же день во время ссоры ранил из ружья охранника жилого комплекса. После безуспешных попыток уговорить мужчину сдаться и стрельбы с его стороны правоохранители пошли на штурм. Во время спецоперации подозреваемый покончил с собой, среди полицейских пострадавших не было. В пресс-службе городского департамента полиции РИА Новости сообщили, что погибший мужчина является гражданином России."По предварительным данным, которые имеются у следствия, он может быть гражданином РФ, но мы находимся в постоянном контакте с начальником следственного отдела ДВД города, и после того, как поступит официальный запрос, мы будем прорабатывать этот вопрос с нашими правоохранительными органами и органами миграции. Пока ответа из РФ мы не получали, потому что он не состоял на консульском учете и приехал на территорию Казахстана с территории РФ", - сказал Оганов агентству.По его словам, мужчина "проживал здесь довольно долго и находился здесь по работе по международному договору"."Родственники к нам не обращались, он сам к нам никогда не обращался, на консульский учет не вставал, за паспортами не приходил и с российскими дипломатическими и консульскими учреждениями на территории Казахстана не контактировал", - добавил Оганов.
https://ria.ru/20210425/strelok-1729815173.html
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россия, алма-ата, казахстан, в мире

В российском генконсульстве рассказали о погибшем в Алма-Ате мужчине

12:14 25.04.2021 (обновлено: 12:19 25.04.2021)
 
© Sputnik / Тимур БатыршинСотрудники правоохранительных органов Казахстана на месте стрельбы в Алма-Ате
Сотрудники правоохранительных органов Казахстана на месте стрельбы в Алма-Ате - РИА Новости, 1920, 25.04.2021
© Sputnik / Тимур Батыршин
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НУР-СУЛТАН, 25 апр - РИА Новости. Мужчина, устроивший стрельбу в Алма-Ате и покончивший с собой при штурме квартиры, в которой он забаррикадировался от полиции, по предварительным данным, являлся гражданином РФ и довольно долго находился в республике по работе, но в российские дипломатические учреждения никогда не обращался, сообщил в воскресенье РИА Новости консул-советник генконсульства РФ в Алма-Ате Артем Оганов.
В субботу полицейские в Алма-Ате несколько часов осаждали квартиру с вооруженным злоумышленником, который ранее в тот же день во время ссоры ранил из ружья охранника жилого комплекса. После безуспешных попыток уговорить мужчину сдаться и стрельбы с его стороны правоохранители пошли на штурм. Во время спецоперации подозреваемый покончил с собой, среди полицейских пострадавших не было. В пресс-службе городского департамента полиции РИА Новости сообщили, что погибший мужчина является гражданином России.
Сотрудники правоохранительных органов Казахстана на месте стрельбы в Алма-Ате - РИА Новости, 1920, 25.04.2021
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Застрелившийся при штурме квартиры в Алма-Ате был россиянином
"По предварительным данным, которые имеются у следствия, он может быть гражданином РФ, но мы находимся в постоянном контакте с начальником следственного отдела ДВД города, и после того, как поступит официальный запрос, мы будем прорабатывать этот вопрос с нашими правоохранительными органами и органами миграции. Пока ответа из РФ мы не получали, потому что он не состоял на консульском учете и приехал на территорию Казахстана с территории РФ", - сказал Оганов агентству.
По его словам, мужчина "проживал здесь довольно долго и находился здесь по работе по международному договору".
"Родственники к нам не обращались, он сам к нам никогда не обращался, на консульский учет не вставал, за паспортами не приходил и с российскими дипломатическими и консульскими учреждениями на территории Казахстана не контактировал", - добавил Оганов.
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