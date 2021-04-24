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На Мамаевом кургане захоронили останки участников Сталинградской битвы

На Мамаевом кургане захоронили останки участников Сталинградской битвы

Останки советских солдат, погибших во время Сталинградской битвы, захоронили на мемориальном кладбище на Мамаевом кургане в Волгограде с соблюдением воинских... РИА Новости, 24.04.2021

2021-04-24T17:08

2021-04-24T17:08

2021-04-24T17:08

сталинградская битва (1942-1943)

великая отечественная война (1941-1945)

волгоградская область

общество

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ВОЛГОГРАД, 24 апр - РИА Новости. Останки советских солдат, погибших во время Сталинградской битвы, захоронили на мемориальном кладбище на Мамаевом кургане в Волгограде с соблюдением воинских почестей в рамках российско-французского проекта "Сталинград-2021", сообщает корреспондент РИА Новости с места события.Проект "Сталинград-2021" реализуется Фондом развития русско-французских исторических инициатив совместно с министерством обороны РФ, министерством культуры РФ, властями Волгоградской области, а также Национальным центром научных исследований (Франция) и Национальным институтом превентивных археологических исследований (Франция). В рамках проекта "Сталинград-2021" проходят поисковые мероприятия в поселениях Россошинское и Кузьмичи Городищенского района Волгоградской области, где во время Сталинградской битвы проходили самые ожесточенные бои.Несмотря на дождливую погоду, на Мамаевом кургане собрались несколько десятков человек. Представители администрации региона, французская делегация, в том числе потомки генерала Шарля де Голля, ветераны войны, члены поисковых отрядов и общественных организаций возложили цветы у Вечного огня в зале Воинской славы, у могилы маршала Василия Чуйкова."Сегодня очень важно сохранить память исторического героизма наших соотечественников, передать ее нашим следующим поколениям и не допустить переписывания истории", - сказал перед церемонией захоронения заместитель министра культуры России Владимир Осинцев.Представитель фонда развития русско-французских исторических инициатив Елизавета Пескова поблагодарила ветеранов Второй мировой войны из Франции и США Роже Дорана и Чарльза Шея за то, что они приехали в Волгоград несмотря на возраст.Затем участники траурного мероприятия прошли к мемориальному кладбищу на западном склоне Мамаева кургана, где уже были приготовлены к захоронению гробы с останками 37 участников Сталинградской битвы, найденные поисковиками в прошлом году на территории Волгограда. Военные установили их на небольшие постаменты, после литургии началась церемония. Осторожно останки были спущены в общую могилу. Раздался оружейный залп. Затем каждый из участников церемонии бросил по горсти земли в общую могилу."Когда я приеду домой, обязательно расскажу о той гордости, которую испытываю здесь, на Сталинградской земле. Церемония прошла на самом высоком уровне", - поделился с журналистами ветеран Чарльз Шей.Проект "Сталинград-2021" не заканчивается захоронением останков советских воинов, по словам его организаторов, российско-французская поисковая работа с французами под Волгоградом продлится до 29 апреля, результатом станет погребение найденных останков на Россошинском мемориальном кладбище 23 августа.

волгоградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сталинградская битва (1942-1943), великая отечественная война (1941-1945), волгоградская область, общество