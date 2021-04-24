Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210424/veterany-1729779427.html
На Мамаевом кургане захоронили останки участников Сталинградской битвы
На Мамаевом кургане захоронили останки участников Сталинградской битвы
Останки советских солдат, погибших во время Сталинградской битвы, захоронили на мемориальном кладбище на Мамаевом кургане в Волгограде с соблюдением воинских... РИА Новости, 24.04.2021
2021-04-24T17:08
2021-04-24T17:08
сталинградская битва (1942-1943)
великая отечественная война (1941-1945)
волгоградская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/13/1585406334_0:84:3072:1812_1920x0_80_0_0_8f4078ac431697dc9c290343d2a7abbe.jpg
ВОЛГОГРАД, 24 апр - РИА Новости. Останки советских солдат, погибших во время Сталинградской битвы, захоронили на мемориальном кладбище на Мамаевом кургане в Волгограде с соблюдением воинских почестей в рамках российско-французского проекта "Сталинград-2021", сообщает корреспондент РИА Новости с места события.Проект "Сталинград-2021" реализуется Фондом развития русско-французских исторических инициатив совместно с министерством обороны РФ, министерством культуры РФ, властями Волгоградской области, а также Национальным центром научных исследований (Франция) и Национальным институтом превентивных археологических исследований (Франция). В рамках проекта "Сталинград-2021" проходят поисковые мероприятия в поселениях Россошинское и Кузьмичи Городищенского района Волгоградской области, где во время Сталинградской битвы проходили самые ожесточенные бои.Несмотря на дождливую погоду, на Мамаевом кургане собрались несколько десятков человек. Представители администрации региона, французская делегация, в том числе потомки генерала Шарля де Голля, ветераны войны, члены поисковых отрядов и общественных организаций возложили цветы у Вечного огня в зале Воинской славы, у могилы маршала Василия Чуйкова."Сегодня очень важно сохранить память исторического героизма наших соотечественников, передать ее нашим следующим поколениям и не допустить переписывания истории", - сказал перед церемонией захоронения заместитель министра культуры России Владимир Осинцев.Представитель фонда развития русско-французских исторических инициатив Елизавета Пескова поблагодарила ветеранов Второй мировой войны из Франции и США Роже Дорана и Чарльза Шея за то, что они приехали в Волгоград несмотря на возраст.Затем участники траурного мероприятия прошли к мемориальному кладбищу на западном склоне Мамаева кургана, где уже были приготовлены к захоронению гробы с останками 37 участников Сталинградской битвы, найденные поисковиками в прошлом году на территории Волгограда. Военные установили их на небольшие постаменты, после литургии началась церемония. Осторожно останки были спущены в общую могилу. Раздался оружейный залп. Затем каждый из участников церемонии бросил по горсти земли в общую могилу."Когда я приеду домой, обязательно расскажу о той гордости, которую испытываю здесь, на Сталинградской земле. Церемония прошла на самом высоком уровне", - поделился с журналистами ветеран Чарльз Шей.Проект "Сталинград-2021" не заканчивается захоронением останков советских воинов, по словам его организаторов, российско-французская поисковая работа с французами под Волгоградом продлится до 29 апреля, результатом станет погребение найденных останков на Россошинском мемориальном кладбище 23 августа.
волгоградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
"Как будто не про нас" – Путин удивился качеству учебников истории
Президент России Владимир Путин отметил плохое качество учебников по истории России. Он сказал, что они написаны "как будто не про нас".
2021-04-24T17:08
true
PT0M29S
Дни и ночи Сталинградской битвы
Двести дней и ночей на берегах Дона и Волги, а затем у стен Сталинграда продолжалась эта битва. Она началась 17 июля 1942 года и стала одним из крупнейших и кровопролитных сражений Великой Отечественной. На разных этапах в ней участвовали свыше двух миллионов человек с обеих сторон. 2 февраля отмечается День воинской славы России – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.
2021-04-24T17:08
true
PT2M24S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/13/1585406334_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_a6ffee11673a61a982fd3fd3edabde6d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сталинградская битва (1942-1943), великая отечественная война (1941-1945), волгоградская область, общество

На Мамаевом кургане захоронили останки участников Сталинградской битвы

17:08 24.04.2021
 
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкМонумент "Родина-мать зовет!" на Мамаевом кургане в Волгограде
Монумент Родина-мать зовет! на Мамаевом кургане в Волгограде - РИА Новости, 1920, 24.04.2021
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 24 апр - РИА Новости. Останки советских солдат, погибших во время Сталинградской битвы, захоронили на мемориальном кладбище на Мамаевом кургане в Волгограде с соблюдением воинских почестей в рамках российско-французского проекта "Сталинград-2021", сообщает корреспондент РИА Новости с места события.
Проект "Сталинград-2021" реализуется Фондом развития русско-французских исторических инициатив совместно с министерством обороны РФ, министерством культуры РФ, властями Волгоградской области, а также Национальным центром научных исследований (Франция) и Национальным институтом превентивных археологических исследований (Франция). В рамках проекта "Сталинград-2021" проходят поисковые мероприятия в поселениях Россошинское и Кузьмичи Городищенского района Волгоградской области, где во время Сталинградской битвы проходили самые ожесточенные бои.
Несмотря на дождливую погоду, на Мамаевом кургане собрались несколько десятков человек. Представители администрации региона, французская делегация, в том числе потомки генерала Шарля де Голля, ветераны войны, члены поисковых отрядов и общественных организаций возложили цветы у Вечного огня в зале Воинской славы, у могилы маршала Василия Чуйкова.
"Сегодня очень важно сохранить память исторического героизма наших соотечественников, передать ее нашим следующим поколениям и не допустить переписывания истории", - сказал перед церемонией захоронения заместитель министра культуры России Владимир Осинцев.
Представитель фонда развития русско-французских исторических инициатив Елизавета Пескова поблагодарила ветеранов Второй мировой войны из Франции и США Роже Дорана и Чарльза Шея за то, что они приехали в Волгоград несмотря на возраст.
Затем участники траурного мероприятия прошли к мемориальному кладбищу на западном склоне Мамаева кургана, где уже были приготовлены к захоронению гробы с останками 37 участников Сталинградской битвы, найденные поисковиками в прошлом году на территории Волгограда. Военные установили их на небольшие постаменты, после литургии началась церемония. Осторожно останки были спущены в общую могилу. Раздался оружейный залп. Затем каждый из участников церемонии бросил по горсти земли в общую могилу.
"Когда я приеду домой, обязательно расскажу о той гордости, которую испытываю здесь, на Сталинградской земле. Церемония прошла на самом высоком уровне", - поделился с журналистами ветеран Чарльз Шей.
Проект "Сталинград-2021" не заканчивается захоронением останков советских воинов, по словам его организаторов, российско-французская поисковая работа с французами под Волгоградом продлится до 29 апреля, результатом станет погребение найденных останков на Россошинском мемориальном кладбище 23 августа.
Разгром фашистов в Сталинградской битве. Исторические кадры
© РИА Новости / Георгий Зельма / Перейти в фотобанк

Сталинградская битва — одна из крупнейших в Великой Отечественной войне. Она началась 17 июля 1942 года и завершилась 2 февраля 1943-го.

Сталинград. Декабрь 1942 г. Уличный бой. Санитарка перевязывает раненого
1 из 16

Сталинградская битва — одна из крупнейших в Великой Отечественной войне. Она началась 17 июля 1942 года и завершилась 2 февраля 1943-го.

© РИА Новости / Георгий Зельма
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Георгий Зельма / Перейти в фотобанк

По продолжительности и ожесточенности боев, количеству участвовавших людей и техники битва превзошла на тот момент все сражения мировой истории.

Сталинград. Сентябрь 1942 г. Стоять насмерть. На подступах к городу
2 из 16

По продолжительности и ожесточенности боев, количеству участвовавших людей и техники битва превзошла на тот момент все сражения мировой истории.

© РИА Новости / Георгий Зельма
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Георгий Зельма / Перейти в фотобанк

Гитлеровское командование планировало летом 1942 года разгромить советские войска на юге страны, овладеть нефтяными районами Кавказа и богатыми территориями Дона и Кубани, нарушить коммуникации и создать условия для окончания войны в свою пользу.

Сбитый бомбардировщик на центральной площади Сталинграда. Август 1942
3 из 16

Гитлеровское командование планировало летом 1942 года разгромить советские войска на юге страны, овладеть нефтяными районами Кавказа и богатыми территориями Дона и Кубани, нарушить коммуникации и создать условия для окончания войны в свою пользу.

© РИА Новости / Георгий Зельма
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Георгий Зельма / Перейти в фотобанк

Однако план противника провалился.

На фото — пленные гитлеровцы под Сталинградом.

Пленные гитлеровцы под Сталинградом
4 из 16

Однако план противника провалился.

На фото — пленные гитлеровцы под Сталинградом.

© РИА Новости / Георгий Зельма
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Олег Кнорринг / Перейти в фотобанк

Русский солдат, примеряет на себя лапти, которые бойцы немецкой армии делали, чтобы спастись от холода.

Русский солдат, примеряет на себя лапти, которые солдаты немецкой армии делали себе, чтобы спастись от холода. Сталинградский фронт
5 из 16

Русский солдат, примеряет на себя лапти, которые бойцы немецкой армии делали, чтобы спастись от холода.

© РИА Новости / Олег Кнорринг
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Эммануил Евзерихин / Перейти в фотобанк

По характеру боевых действий Сталинградская битва делится на два периода: оборонительный и наступательный.

Бойцы рабочего батальона ведут огонь в районе завода Красный Октябрь
6 из 16

По характеру боевых действий Сталинградская битва делится на два периода: оборонительный и наступательный.

© РИА Новости / Эммануил Евзерихин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Георгий Липскеров / Перейти в фотобанк

В ходе оборонительного сражения советское командование сосредоточивало силы для перехода в контрнаступление, которое началось 19 ноября 1942 года.

Командиры подразделений 64-й армии Сталинградского фронта сверяют маршрут
7 из 16

В ходе оборонительного сражения советское командование сосредоточивало силы для перехода в контрнаступление, которое началось 19 ноября 1942 года.

© РИА Новости / Георгий Липскеров
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Олег Кнорринг / Перейти в фотобанк

Через несколько дней, 23 ноября 1942-го, кольцо окружения замкнулось. В него попали 22 дивизии и более 160 отдельных частей противника.

Члены Военного совета Сталинградского фронта
8 из 16

Через несколько дней, 23 ноября 1942-го, кольцо окружения замкнулось. В него попали 22 дивизии и более 160 отдельных частей противника.

© РИА Новости / Олег Кнорринг
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Наталья Боде / Перейти в фотобанк

Фашистское командование предприняло попытку деблокировать окруженные войска, но цели не достигло.

Воины Красной Армии ведут бой на улицах Сталинграда
9 из 16

Фашистское командование предприняло попытку деблокировать окруженные войска, но цели не достигло.

© РИА Новости / Наталья Боде
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Георгий Зельма / Перейти в фотобанк

Для разгрома окруженных войск Донским фронтом под командованием генерал-лейтенанта Константина Рокоссовского провели операцию под кодовым названием "Кольцо".

Пленный немецкий солдат в эрзац-валенках
10 из 16

Для разгрома окруженных войск Донским фронтом под командованием генерал-лейтенанта Константина Рокоссовского провели операцию под кодовым названием "Кольцо".

© РИА Новости / Георгий Зельма
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Яков Рюмкин / Перейти в фотобанк

Вражеские войска была рассечены на две части. Тридцать первого января прекратила сопротивление южная группировка войск во главе с генерал-фельдмаршалом Фридрихом Паулюсом, а 2 февраля 1943 года — северная. Противник был уничтожен, общие его потери составили около 1,5 миллиона человек.

Мирные воспоминания. Сталинград, 1943 г
11 из 16

Вражеские войска была рассечены на две части. Тридцать первого января прекратила сопротивление южная группировка войск во главе с генерал-фельдмаршалом Фридрихом Паулюсом, а 2 февраля 1943 года — северная. Противник был уничтожен, общие его потери составили около 1,5 миллиона человек.

© РИА Новости / Яков Рюмкин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Георгий Зельма / Перейти в фотобанк

Сталинградская битва внесла решающий вклад в достижение коренного перелома в Великой Отечественной войне.

Солдаты празднуют победу в Сталинградской битве
12 из 16

Сталинградская битва внесла решающий вклад в достижение коренного перелома в Великой Отечественной войне.

© РИА Новости / Георгий Зельма
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Георгий Зельма / Перейти в фотобанк

С победы под Сталинградом началось массовое изгнание фашистских захватчиков с советской земли.

Центр города Сталинграда после освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Великая Отечественная война 1941-1945 годов
13 из 16

С победы под Сталинградом началось массовое изгнание фашистских захватчиков с советской земли.

© РИА Новости / Георгий Зельма
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Аркадий Шайхет / Перейти в фотобанк

Советские вооруженные силы удерживали стратегическую инициативу до конца войны.

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Население Сталинграда встречает освободителей
14 из 16

Советские вооруженные силы удерживали стратегическую инициативу до конца войны.

© РИА Новости / Аркадий Шайхет
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Эммануил Евзерихин / Перейти в фотобанк

Поражение фашистского блока подорвало доверие союзников к Германии.

Разрушенный памятник играющим детям в Сталинграде
15 из 16

Поражение фашистского блока подорвало доверие союзников к Германии.

© РИА Новости / Эммануил Евзерихин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Георгий Зельма / Перейти в фотобанк

Победа советских войск в Сталинградской битве стала результатом несгибаемой стойкости, мужества и массового героизма.

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Красный флаг над площадью Павших борцов, освобожденного Сталинграда
16 из 16

Победа советских войск в Сталинградской битве стала результатом несгибаемой стойкости, мужества и массового героизма.

© РИА Новости / Георгий Зельма
Перейти в фотобанк
1 из 16

Сталинградская битва — одна из крупнейших в Великой Отечественной войне. Она началась 17 июля 1942 года и завершилась 2 февраля 1943-го.

© РИА Новости / Георгий Зельма
Перейти в фотобанк
2 из 16

По продолжительности и ожесточенности боев, количеству участвовавших людей и техники битва превзошла на тот момент все сражения мировой истории.

© РИА Новости / Георгий Зельма
Перейти в фотобанк
3 из 16

Гитлеровское командование планировало летом 1942 года разгромить советские войска на юге страны, овладеть нефтяными районами Кавказа и богатыми территориями Дона и Кубани, нарушить коммуникации и создать условия для окончания войны в свою пользу.

© РИА Новости / Георгий Зельма
Перейти в фотобанк
4 из 16

Однако план противника провалился.

На фото — пленные гитлеровцы под Сталинградом.

© РИА Новости / Георгий Зельма
Перейти в фотобанк
5 из 16

Русский солдат, примеряет на себя лапти, которые бойцы немецкой армии делали, чтобы спастись от холода.

© РИА Новости / Олег Кнорринг
Перейти в фотобанк
6 из 16

По характеру боевых действий Сталинградская битва делится на два периода: оборонительный и наступательный.

© РИА Новости / Эммануил Евзерихин
Перейти в фотобанк
7 из 16

В ходе оборонительного сражения советское командование сосредоточивало силы для перехода в контрнаступление, которое началось 19 ноября 1942 года.

© РИА Новости / Георгий Липскеров
Перейти в фотобанк
8 из 16

Через несколько дней, 23 ноября 1942-го, кольцо окружения замкнулось. В него попали 22 дивизии и более 160 отдельных частей противника.

© РИА Новости / Олег Кнорринг
Перейти в фотобанк
9 из 16

Фашистское командование предприняло попытку деблокировать окруженные войска, но цели не достигло.

© РИА Новости / Наталья Боде
Перейти в фотобанк
10 из 16

Для разгрома окруженных войск Донским фронтом под командованием генерал-лейтенанта Константина Рокоссовского провели операцию под кодовым названием "Кольцо".

© РИА Новости / Георгий Зельма
Перейти в фотобанк
11 из 16

Вражеские войска была рассечены на две части. Тридцать первого января прекратила сопротивление южная группировка войск во главе с генерал-фельдмаршалом Фридрихом Паулюсом, а 2 февраля 1943 года — северная. Противник был уничтожен, общие его потери составили около 1,5 миллиона человек.

© РИА Новости / Яков Рюмкин
Перейти в фотобанк
12 из 16

Сталинградская битва внесла решающий вклад в достижение коренного перелома в Великой Отечественной войне.

© РИА Новости / Георгий Зельма
Перейти в фотобанк
13 из 16

С победы под Сталинградом началось массовое изгнание фашистских захватчиков с советской земли.

© РИА Новости / Георгий Зельма
Перейти в фотобанк
14 из 16

Советские вооруженные силы удерживали стратегическую инициативу до конца войны.

© РИА Новости / Аркадий Шайхет
Перейти в фотобанк
15 из 16

Поражение фашистского блока подорвало доверие союзников к Германии.

© РИА Новости / Эммануил Евзерихин
Перейти в фотобанк
16 из 16

Победа советских войск в Сталинградской битве стала результатом несгибаемой стойкости, мужества и массового героизма.

© РИА Новости / Георгий Зельма
Перейти в фотобанк
 
Сталинградская битва (1942-1943)Великая Отечественная война (1941-1945)Волгоградская областьОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:31СМИ: Скорсезе создаст киномюзикл, вдохновленный творчеством Гершвина
03:30Эксперты оценили вероятность наступления "войн за воду"
03:21Роскосмос рассказал о новом модуле для российской орбитальной станции
03:14Dijlah: число погибших в больнице в Багдаде выросло до 28 человек
03:09Премьер Ирака поручил расследовать смертельный пожар в больнице
02:59Министр экономики Германии призвал не политизировать "Северный поток — 2"
02:33Джабарова рассмешила позиция Киева по встрече Зеленского с Путиным
02:32В Нижегородской области два дома развалились пополам из-за схода грунта
02:30Мясников назвал неожиданную опасность полного отказа от алкоголя
02:19Десятки тысяч палестинцев приняли участие в демонстрациях в секторе Газа
02:10Невролог рассказала, когда зевота может быть опасна
01:35Климкин испугался из-за предложения России по Донбассу
01:23Sky News Arabiya: число жертв пожара в больнице в Багдаде возросло до 23
01:18В Германии призвали покончить с темой Украины ради отношений с Россией
00:49СМИ сообщило о гибели в Багдаде 21 человека при пожаре в больнице
00:33Вильфанд назвал регионы, куда придет аномальное тепло
00:29Православные христиане встречают Вербное воскресенье
00:25МИД Турции вызвал посла США после признания Байденом геноцида армян
00:10Вильфанд спрогнозировал аномально холодную погоду на майские праздники
00:00В Израиле возобновились беспорядки
Лента новостейМолния