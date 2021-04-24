На Мамаевом кургане захоронили останки участников Сталинградской битвы

ВОЛГОГРАД, 24 апр - РИА Новости. Останки советских солдат, погибших во время Сталинградской битвы, захоронили на мемориальном кладбище на Мамаевом кургане в Волгограде с соблюдением воинских почестей в рамках российско-французского проекта "Сталинград-2021", сообщает корреспондент РИА Новости с места события.Проект "Сталинград-2021" реализуется Фондом развития русско-французских исторических инициатив совместно с министерством обороны РФ, министерством культуры РФ, властями Волгоградской области, а также Национальным центром научных исследований (Франция) и Национальным институтом превентивных археологических исследований (Франция). В рамках проекта "Сталинград-2021" проходят поисковые мероприятия в поселениях Россошинское и Кузьмичи Городищенского района Волгоградской области, где во время Сталинградской битвы проходили самые ожесточенные бои.Несмотря на дождливую погоду, на Мамаевом кургане собрались несколько десятков человек. Представители администрации региона, французская делегация, в том числе потомки генерала Шарля де Голля, ветераны войны, члены поисковых отрядов и общественных организаций возложили цветы у Вечного огня в зале Воинской славы, у могилы маршала Василия Чуйкова."Сегодня очень важно сохранить память исторического героизма наших соотечественников, передать ее нашим следующим поколениям и не допустить переписывания истории", - сказал перед церемонией захоронения заместитель министра культуры России Владимир Осинцев.Представитель фонда развития русско-французских исторических инициатив Елизавета Пескова поблагодарила ветеранов Второй мировой войны из Франции и США Роже Дорана и Чарльза Шея за то, что они приехали в Волгоград несмотря на возраст.Затем участники траурного мероприятия прошли к мемориальному кладбищу на западном склоне Мамаева кургана, где уже были приготовлены к захоронению гробы с останками 37 участников Сталинградской битвы, найденные поисковиками в прошлом году на территории Волгограда. Военные установили их на небольшие постаменты, после литургии началась церемония. Осторожно останки были спущены в общую могилу. Раздался оружейный залп. Затем каждый из участников церемонии бросил по горсти земли в общую могилу."Когда я приеду домой, обязательно расскажу о той гордости, которую испытываю здесь, на Сталинградской земле. Церемония прошла на самом высоком уровне", - поделился с журналистами ветеран Чарльз Шей.Проект "Сталинград-2021" не заканчивается захоронением останков советских воинов, по словам его организаторов, российско-французская поисковая работа с французами под Волгоградом продлится до 29 апреля, результатом станет погребение найденных останков на Россошинском мемориальном кладбище 23 августа.
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РИА Новости
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5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
"Как будто не про нас" – Путин удивился качеству учебников истории
Президент России Владимир Путин отметил плохое качество учебников по истории России. Он сказал, что они написаны "как будто не про нас".
2021-04-24T17:08
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Дни и ночи Сталинградской битвы
Двести дней и ночей на берегах Дона и Волги, а затем у стен Сталинграда продолжалась эта битва. Она началась 17 июля 1942 года и стала одним из крупнейших и кровопролитных сражений Великой Отечественной. На разных этапах в ней участвовали свыше двух миллионов человек с обеих сторон. 2 февраля отмечается День воинской славы России – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.
ВОЛГОГРАД, 24 апр - РИА Новости. Останки советских солдат, погибших во время Сталинградской битвы, захоронили на мемориальном кладбище на Мамаевом кургане в Волгограде с соблюдением воинских почестей в рамках российско-французского проекта "Сталинград-2021", сообщает корреспондент РИА Новости с места события.
Проект "Сталинград-2021" реализуется Фондом развития русско-французских исторических инициатив совместно с министерством обороны РФ, министерством культуры РФ, властями Волгоградской области, а также Национальным центром научных исследований (Франция) и Национальным институтом превентивных археологических исследований (Франция). В рамках проекта "Сталинград-2021" проходят поисковые мероприятия в поселениях Россошинское и Кузьмичи Городищенского района Волгоградской области, где во время Сталинградской битвы проходили самые ожесточенные бои.
Несмотря на дождливую погоду, на Мамаевом кургане собрались несколько десятков человек. Представители администрации региона, французская делегация, в том числе потомки генерала Шарля де Голля, ветераны войны, члены поисковых отрядов и общественных организаций возложили цветы у Вечного огня в зале Воинской славы, у могилы маршала Василия Чуйкова.
"Сегодня очень важно сохранить память исторического героизма наших соотечественников, передать ее нашим следующим поколениям и не допустить переписывания истории", - сказал перед церемонией захоронения заместитель министра культуры России Владимир Осинцев.
Представитель фонда развития русско-французских исторических инициатив Елизавета Пескова поблагодарила ветеранов Второй мировой войны из Франции и США Роже Дорана и Чарльза Шея за то, что они приехали в Волгоград несмотря на возраст.
Затем участники траурного мероприятия прошли к мемориальному кладбищу на западном склоне Мамаева кургана, где уже были приготовлены к захоронению гробы с останками 37 участников Сталинградской битвы, найденные поисковиками в прошлом году на территории Волгограда. Военные установили их на небольшие постаменты, после литургии началась церемония. Осторожно останки были спущены в общую могилу. Раздался оружейный залп. Затем каждый из участников церемонии бросил по горсти земли в общую могилу.
"Когда я приеду домой, обязательно расскажу о той гордости, которую испытываю здесь, на Сталинградской земле. Церемония прошла на самом высоком уровне", - поделился с журналистами ветеран Чарльз Шей.
Проект "Сталинград-2021" не заканчивается захоронением останков советских воинов, по словам его организаторов, российско-французская поисковая работа с французами под Волгоградом продлится до 29 апреля, результатом станет погребение найденных останков на Россошинском мемориальном кладбище 23 августа.
Гитлеровское командование планировало летом 1942 года разгромить советские войска на юге страны, овладеть нефтяными районами Кавказа и богатыми территориями Дона и Кубани, нарушить коммуникации и создать условия для окончания войны в свою пользу.
3 из 16
Гитлеровское командование планировало летом 1942 года разгромить советские войска на юге страны, овладеть нефтяными районами Кавказа и богатыми территориями Дона и Кубани, нарушить коммуникации и создать условия для окончания войны в свою пользу.
Вражеские войска была рассечены на две части. Тридцать первого января прекратила сопротивление южная группировка войск во главе с генерал-фельдмаршалом Фридрихом Паулюсом, а 2 февраля 1943 года — северная. Противник был уничтожен, общие его потери составили около 1,5 миллиона человек.
11 из 16
Вражеские войска была рассечены на две части. Тридцать первого января прекратила сопротивление южная группировка войск во главе с генерал-фельдмаршалом Фридрихом Паулюсом, а 2 февраля 1943 года — северная. Противник был уничтожен, общие его потери составили около 1,5 миллиона человек.
Гитлеровское командование планировало летом 1942 года разгромить советские войска на юге страны, овладеть нефтяными районами Кавказа и богатыми территориями Дона и Кубани, нарушить коммуникации и создать условия для окончания войны в свою пользу.
Вражеские войска была рассечены на две части. Тридцать первого января прекратила сопротивление южная группировка войск во главе с генерал-фельдмаршалом Фридрихом Паулюсом, а 2 февраля 1943 года — северная. Противник был уничтожен, общие его потери составили около 1,5 миллиона человек.
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