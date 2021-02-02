Разгром фашистов в Сталинградской битве. Исторические кадры
Сталинградская битва — одна из крупнейших в Великой Отечественной войне. Она началась 17 июля 1942 года и завершилась 2 февраля 1943-го.
Сталинградская битва — одна из крупнейших в Великой Отечественной войне. Она началась 17 июля 1942 года и завершилась 2 февраля 1943-го.
По продолжительности и ожесточенности боев, количеству участвовавших людей и техники битва превзошла на тот момент все сражения мировой истории.
По продолжительности и ожесточенности боев, количеству участвовавших людей и техники битва превзошла на тот момент все сражения мировой истории.
Гитлеровское командование планировало летом 1942 года разгромить советские войска на юге страны, овладеть нефтяными районами Кавказа и богатыми территориями Дона и Кубани, нарушить коммуникации и создать условия для окончания войны в свою пользу.
Гитлеровское командование планировало летом 1942 года разгромить советские войска на юге страны, овладеть нефтяными районами Кавказа и богатыми территориями Дона и Кубани, нарушить коммуникации и создать условия для окончания войны в свою пользу.
Однако план противника провалился.
На фото — пленные гитлеровцы под Сталинградом.
Однако план противника провалился.
На фото — пленные гитлеровцы под Сталинградом.
Русский солдат, примеряет на себя лапти, которые бойцы немецкой армии делали, чтобы спастись от холода.
Русский солдат, примеряет на себя лапти, которые бойцы немецкой армии делали, чтобы спастись от холода.
По характеру боевых действий Сталинградская битва делится на два периода: оборонительный и наступательный.
По характеру боевых действий Сталинградская битва делится на два периода: оборонительный и наступательный.
В ходе оборонительного сражения советское командование сосредоточивало силы для перехода в контрнаступление, которое началось 19 ноября 1942 года.
В ходе оборонительного сражения советское командование сосредоточивало силы для перехода в контрнаступление, которое началось 19 ноября 1942 года.
Через несколько дней, 23 ноября 1942-го, кольцо окружения замкнулось. В него попали 22 дивизии и более 160 отдельных частей противника.
Через несколько дней, 23 ноября 1942-го, кольцо окружения замкнулось. В него попали 22 дивизии и более 160 отдельных частей противника.
Фашистское командование предприняло попытку деблокировать окруженные войска, но цели не достигло.
Фашистское командование предприняло попытку деблокировать окруженные войска, но цели не достигло.
Для разгрома окруженных войск Донским фронтом под командованием генерал-лейтенанта Константина Рокоссовского провели операцию под кодовым названием "Кольцо".
Для разгрома окруженных войск Донским фронтом под командованием генерал-лейтенанта Константина Рокоссовского провели операцию под кодовым названием "Кольцо".
Вражеские войска была рассечены на две части. Тридцать первого января прекратила сопротивление южная группировка войск во главе с генерал-фельдмаршалом Фридрихом Паулюсом, а 2 февраля 1943 года — северная. Противник был уничтожен, общие его потери составили около 1,5 миллиона человек.
Вражеские войска была рассечены на две части. Тридцать первого января прекратила сопротивление южная группировка войск во главе с генерал-фельдмаршалом Фридрихом Паулюсом, а 2 февраля 1943 года — северная. Противник был уничтожен, общие его потери составили около 1,5 миллиона человек.
Сталинградская битва внесла решающий вклад в достижение коренного перелома в Великой Отечественной войне.
Сталинградская битва внесла решающий вклад в достижение коренного перелома в Великой Отечественной войне.
С победы под Сталинградом началось массовое изгнание фашистских захватчиков с советской земли.
С победы под Сталинградом началось массовое изгнание фашистских захватчиков с советской земли.
Советские вооруженные силы удерживали стратегическую инициативу до конца войны.
Советские вооруженные силы удерживали стратегическую инициативу до конца войны.
Поражение фашистского блока подорвало доверие союзников к Германии.
Поражение фашистского блока подорвало доверие союзников к Германии.
Победа советских войск в Сталинградской битве стала результатом несгибаемой стойкости, мужества и массового героизма.
Победа советских войск в Сталинградской битве стала результатом несгибаемой стойкости, мужества и массового героизма.