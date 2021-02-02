https://ria.ru/20210202/stalingrad-1595631251.html

Разгром фашистов в Сталинградской битве. Исторические кадры

Разгром фашистов в Сталинградской битве. Исторические кадры

В России отмечают годовщину победы в Сталинградской битве. В этот день в 1943 году завершилось самое продолжительное и беспощадное сражение Великой... РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T11:48

2021-02-02T11:48

2021-02-02T14:33

75 лет великой победы

сталинградская битва (1942-1943)

великая отечественная война (1941-1945)

сталинград

фото

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В России отмечают годовщину победы в Сталинградской битве. В этот день в 1943 году завершилось самое продолжительное и беспощадное сражение Великой Отечественной. Архивные кадры — в фотоленте Ria.ru.

сталинград

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сталинградская битва (1942-1943), великая отечественная война (1941-1945), сталинград, фото, фото