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75 лет Великой Победы
https://ria.ru/20210202/stalingrad-1595631251.html
Разгром фашистов в Сталинградской битве. Исторические кадры
Разгром фашистов в Сталинградской битве. Исторические кадры
В России отмечают годовщину победы в Сталинградской битве. В этот день в 1943 году завершилось самое продолжительное и беспощадное сражение Великой... РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T11:48
2021-02-02T14:33
75 лет великой победы
сталинградская битва (1942-1943)
великая отечественная война (1941-1945)
сталинград
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В России отмечают годовщину победы в Сталинградской битве. В этот день в 1943 году завершилось самое продолжительное и беспощадное сражение Великой Отечественной. Архивные кадры — в фотоленте Ria.ru.
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сталинградская битва (1942-1943), великая отечественная война (1941-1945), сталинград, фото, фото

Разгром фашистов в Сталинградской битве. Исторические кадры

11:48 02.02.2021 (обновлено: 14:33 02.02.2021)
 
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В России отмечают годовщину победы в Сталинградской битве. В этот день в 1943 году завершилось самое продолжительное и беспощадное сражение Великой Отечественной. Архивные кадры — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Георгий Зельма / Перейти в фотобанк

Сталинградская битва — одна из крупнейших в Великой Отечественной войне. Она началась 17 июля 1942 года и завершилась 2 февраля 1943-го.

Сталинград. Декабрь 1942 г. Уличный бой. Санитарка перевязывает раненого
1 из 16

Сталинградская битва — одна из крупнейших в Великой Отечественной войне. Она началась 17 июля 1942 года и завершилась 2 февраля 1943-го.

© РИА Новости / Георгий Зельма
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© РИА Новости / Георгий Зельма / Перейти в фотобанк

По продолжительности и ожесточенности боев, количеству участвовавших людей и техники битва превзошла на тот момент все сражения мировой истории.

Сталинград. Сентябрь 1942 г. Стоять насмерть. На подступах к городу
2 из 16

По продолжительности и ожесточенности боев, количеству участвовавших людей и техники битва превзошла на тот момент все сражения мировой истории.

© РИА Новости / Георгий Зельма
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© РИА Новости / Георгий Зельма / Перейти в фотобанк

Гитлеровское командование планировало летом 1942 года разгромить советские войска на юге страны, овладеть нефтяными районами Кавказа и богатыми территориями Дона и Кубани, нарушить коммуникации и создать условия для окончания войны в свою пользу.

Сбитый бомбардировщик на центральной площади Сталинграда. Август 1942
3 из 16

Гитлеровское командование планировало летом 1942 года разгромить советские войска на юге страны, овладеть нефтяными районами Кавказа и богатыми территориями Дона и Кубани, нарушить коммуникации и создать условия для окончания войны в свою пользу.

© РИА Новости / Георгий Зельма
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© РИА Новости / Георгий Зельма / Перейти в фотобанк

Однако план противника провалился.

На фото — пленные гитлеровцы под Сталинградом.

Пленные гитлеровцы под Сталинградом
4 из 16

Однако план противника провалился.

На фото — пленные гитлеровцы под Сталинградом.

© РИА Новости / Георгий Зельма
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© РИА Новости / Олег Кнорринг / Перейти в фотобанк

Русский солдат, примеряет на себя лапти, которые бойцы немецкой армии делали, чтобы спастись от холода.

Русский солдат, примеряет на себя лапти, которые солдаты немецкой армии делали себе, чтобы спастись от холода. Сталинградский фронт
5 из 16

Русский солдат, примеряет на себя лапти, которые бойцы немецкой армии делали, чтобы спастись от холода.

© РИА Новости / Олег Кнорринг
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© РИА Новости / Эммануил Евзерихин

По характеру боевых действий Сталинградская битва делится на два периода: оборонительный и наступательный.

Бойцы рабочего батальона ведут огонь в районе завода Красный Октябрь
6 из 16

По характеру боевых действий Сталинградская битва делится на два периода: оборонительный и наступательный.

© РИА Новости / Эммануил Евзерихин
© РИА Новости / Георгий Липскеров / Перейти в фотобанк

В ходе оборонительного сражения советское командование сосредоточивало силы для перехода в контрнаступление, которое началось 19 ноября 1942 года.

Командиры подразделений 64-й армии Сталинградского фронта сверяют маршрут
7 из 16

В ходе оборонительного сражения советское командование сосредоточивало силы для перехода в контрнаступление, которое началось 19 ноября 1942 года.

© РИА Новости / Георгий Липскеров
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© РИА Новости / Олег Кнорринг

Через несколько дней, 23 ноября 1942-го, кольцо окружения замкнулось. В него попали 22 дивизии и более 160 отдельных частей противника.

Члены Военного совета Сталинградского фронта
8 из 16

Через несколько дней, 23 ноября 1942-го, кольцо окружения замкнулось. В него попали 22 дивизии и более 160 отдельных частей противника.

© РИА Новости / Олег Кнорринг
© РИА Новости / Наталья Боде / Перейти в фотобанк

Фашистское командование предприняло попытку деблокировать окруженные войска, но цели не достигло.

Воины Красной Армии ведут бой на улицах Сталинграда
9 из 16

Фашистское командование предприняло попытку деблокировать окруженные войска, но цели не достигло.

© РИА Новости / Наталья Боде
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© РИА Новости / Георгий Зельма

Для разгрома окруженных войск Донским фронтом под командованием генерал-лейтенанта Константина Рокоссовского провели операцию под кодовым названием "Кольцо".

Пленный немецкий солдат в эрзац-валенках
10 из 16

Для разгрома окруженных войск Донским фронтом под командованием генерал-лейтенанта Константина Рокоссовского провели операцию под кодовым названием "Кольцо".

© РИА Новости / Георгий Зельма
© РИА Новости / Яков Рюмкин / Перейти в фотобанк

Вражеские войска была рассечены на две части. Тридцать первого января прекратила сопротивление южная группировка войск во главе с генерал-фельдмаршалом Фридрихом Паулюсом, а 2 февраля 1943 года — северная. Противник был уничтожен, общие его потери составили около 1,5 миллиона человек.

Мирные воспоминания. Сталинград, 1943 г
11 из 16

Вражеские войска была рассечены на две части. Тридцать первого января прекратила сопротивление южная группировка войск во главе с генерал-фельдмаршалом Фридрихом Паулюсом, а 2 февраля 1943 года — северная. Противник был уничтожен, общие его потери составили около 1,5 миллиона человек.

© РИА Новости / Яков Рюмкин
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© РИА Новости / Георгий Зельма / Перейти в фотобанк

Сталинградская битва внесла решающий вклад в достижение коренного перелома в Великой Отечественной войне.

Солдаты празднуют победу в Сталинградской битве
12 из 16

Сталинградская битва внесла решающий вклад в достижение коренного перелома в Великой Отечественной войне.

© РИА Новости / Георгий Зельма
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© РИА Новости / Георгий Зельма / Перейти в фотобанк

С победы под Сталинградом началось массовое изгнание фашистских захватчиков с советской земли.

Центр города Сталинграда после освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Великая Отечественная война 1941-1945 годов
13 из 16

С победы под Сталинградом началось массовое изгнание фашистских захватчиков с советской земли.

© РИА Новости / Георгий Зельма
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© РИА Новости / Аркадий Шайхет / Перейти в фотобанк

Советские вооруженные силы удерживали стратегическую инициативу до конца войны.

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Население Сталинграда встречает освободителей
14 из 16

Советские вооруженные силы удерживали стратегическую инициативу до конца войны.

© РИА Новости / Аркадий Шайхет
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© РИА Новости / Эммануил Евзерихин / Перейти в фотобанк

Поражение фашистского блока подорвало доверие союзников к Германии.

Разрушенный памятник играющим детям в Сталинграде
15 из 16

Поражение фашистского блока подорвало доверие союзников к Германии.

© РИА Новости / Эммануил Евзерихин
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© РИА Новости / Георгий Зельма / Перейти в фотобанк

Победа советских войск в Сталинградской битве стала результатом несгибаемой стойкости, мужества и массового героизма.

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Красный флаг над площадью Павших борцов, освобожденного Сталинграда
16 из 16

Победа советских войск в Сталинградской битве стала результатом несгибаемой стойкости, мужества и массового героизма.

© РИА Новости / Георгий Зельма
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75 лет Великой ПобедыСталинградская битва (1942-1943)Великая Отечественная война (1941-1945)СталинградФото
 
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