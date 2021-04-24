https://ria.ru/20210424/ucheniya-1729733876.html

Российские войска продолжают возвращаться с крымских учений

Российские войска продолжают возвращаться с крымских учений

Российские войска продолжают возвращаться в пункты постоянной дислокации с учений, прошедших в Крыму в рамках внезапной проверки, сообщили в субботу журналистам РИА Новости, 24.04.2021

2021-04-24T05:10

2021-04-24T05:10

2021-04-24T07:29

россия

войска рхбз

военно-транспортная авиация

каспийская флотилия

министерство обороны рф (минобороны рф)

сергей шойгу

москва

новороссийск

республика крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/17/1729661771_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_8a51bc708d59ce0c9298cee3a89d9f50.jpg

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Российские войска продолжают возвращаться в пункты постоянной дислокации с учений, прошедших в Крыму в рамках внезапной проверки, сообщили в субботу журналистам в Минобороны РФ.В частности, уточнили в Минобороны, после марша и погрузки военной техники убыл железнодорожный состав с подразделениями радиационной, химической и биологической защиты Южного военного округа. До места постоянного базирования подразделения РХБЗ преодолеют расстояние около 1,3 тысячи километров. Параллельно морская пехота армейского корпуса Черноморского флота выполняет марш в пункт постоянной дислокации в городе Севастополе.Подразделения Воздушно-десантных войск возвращаются в пункты дислокации по железной дороге, военно-транспортными самолетами, а также своим ходом на колесной технике по федеральным трассам. Так, колонна автомобилей подразделений связи, тылового и технического обеспечения Новороссийского десантно-штурмового соединения проедет по маршруту полигон Ангарский (расположен под Симферополем - ред.) – Керченский пролив – Новороссийск.Двадцать второго апреля на полигоне Опук под Феодосией в рамках внезапной проверки боеготовности прошел основной этап маневров войск Южного военного округа и Воздушно-десантных войск. В учениях принимали участие подразделения общевойскового объединения, объединения ВВС и ПВО, боевые корабли, воинские части береговых войск Черноморского флота, часть сил Каспийской флотилии Южного военного округа, а также подразделения Воздушно-десантных войск. Всего было задействовано более 10 тысяч военнослужащих, 1,2 тысячи единиц вооружения и военной техники, из них более 40 кораблей и катеров, 20 судов обеспечения, до 200 летательных аппаратов, включая 40 самолетов Военно-транспортной авиации.В тот же день, 22 апреля, глава военного ведомства Сергей Шойгу, подводя итоги учений, приказал завершить проверочные мероприятия и с 23 апреля начать возвращение войск с маневров. До 1 мая в места постоянной дислокации должен вернуться личный состав 58-й армии Южного военного округа, 41-й армии Центрального военного округа, седьмой, 76-й десантно-штурмовых и 98-й воздушно-десантных дивизий в Воздушно-десантных войск.Министр отмечал, что цели внезапной проверки достигнуты полностью, войска продемонстрировали способность обеспечить надежную оборону страны.

https://ria.ru/20210424/britantsy-1729732912.html

россия

москва

новороссийск

республика крым

севастополь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Российские военные после учений возвращаются на базу в Севастополь В соответствии с указанием Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу войска (силы) Южного военного округа и Воздушно-десантных войск, задействованные в мероприятиях внезапной проверки, возвращаются в пункты постоянной дислокации. Подразделения соединений Воздушно-десантных войск, задействованные в межвидовом учении на полигоне «Опук» в Крыму, продолжают переброску в пункты постоянной дислокации. На железнодорожной станции погрузки в г. Симферополь военнослужащие десантных подразделений Новороссийского соединения осуществили погрузку техники и вооружения и совершают марш в пункт постоянной дислокации. Всего в передислокации соединений Воздушно-десантных войск в пункты постоянной дислокации будет задействовано около 40 воинских эшелонов и совершено более 30 вылетов самолетов Военно-транспортной авиации. Более 20 боевых кораблей Черноморского флота (ЧФ) вернулись в пункты постоянной дислокации после участия в межвидовом учении войск (сил) Южного военного округа и Воздушно-десантных войск, которое завершилось накануне на полигоне Опук в Крыму. В ходе межвидового учения экипажи кораблей в составе однородных и разнородных тактических групп выполняли практические действия в морских полигонах. После планового технического обслуживания и пополнения запасов материальных средств силы ЧФ продолжат выполнение задач по предназначению. Военнослужащие подразделений связи и морской пехоты армейского корпуса Черноморского флота на штатной технике совершают марши в пункты постоянной дислокации в составе колесных колонн. 2021-04-24T05:10 true PT1M12S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, войска рхбз, военно-транспортная авиация, каспийская флотилия, министерство обороны рф (минобороны рф), сергей шойгу, москва, новороссийск, республика крым, севастополь, армия, безопасность