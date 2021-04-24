Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210424/ucheniya-1729733876.html
Российские войска продолжают возвращаться с крымских учений
Российские войска продолжают возвращаться с крымских учений
Российские войска продолжают возвращаться в пункты постоянной дислокации с учений, прошедших в Крыму в рамках внезапной проверки, сообщили в субботу журналистам РИА Новости, 24.04.2021
2021-04-24T05:10
2021-04-24T07:29
россия
войска рхбз
военно-транспортная авиация
каспийская флотилия
министерство обороны рф (минобороны рф)
сергей шойгу
москва
новороссийск
республика крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/17/1729661771_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_8a51bc708d59ce0c9298cee3a89d9f50.jpg
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Российские войска продолжают возвращаться в пункты постоянной дислокации с учений, прошедших в Крыму в рамках внезапной проверки, сообщили в субботу журналистам в Минобороны РФ.В частности, уточнили в Минобороны, после марша и погрузки военной техники убыл железнодорожный состав с подразделениями радиационной, химической и биологической защиты Южного военного округа. До места постоянного базирования подразделения РХБЗ преодолеют расстояние около 1,3 тысячи километров. Параллельно морская пехота армейского корпуса Черноморского флота выполняет марш в пункт постоянной дислокации в городе Севастополе.Подразделения Воздушно-десантных войск возвращаются в пункты дислокации по железной дороге, военно-транспортными самолетами, а также своим ходом на колесной технике по федеральным трассам. Так, колонна автомобилей подразделений связи, тылового и технического обеспечения Новороссийского десантно-штурмового соединения проедет по маршруту полигон Ангарский (расположен под Симферополем - ред.) – Керченский пролив – Новороссийск.Двадцать второго апреля на полигоне Опук под Феодосией в рамках внезапной проверки боеготовности прошел основной этап маневров войск Южного военного округа и Воздушно-десантных войск. В учениях принимали участие подразделения общевойскового объединения, объединения ВВС и ПВО, боевые корабли, воинские части береговых войск Черноморского флота, часть сил Каспийской флотилии Южного военного округа, а также подразделения Воздушно-десантных войск. Всего было задействовано более 10 тысяч военнослужащих, 1,2 тысячи единиц вооружения и военной техники, из них более 40 кораблей и катеров, 20 судов обеспечения, до 200 летательных аппаратов, включая 40 самолетов Военно-транспортной авиации.В тот же день, 22 апреля, глава военного ведомства Сергей Шойгу, подводя итоги учений, приказал завершить проверочные мероприятия и с 23 апреля начать возвращение войск с маневров. До 1 мая в места постоянной дислокации должен вернуться личный состав 58-й армии Южного военного округа, 41-й армии Центрального военного округа, седьмой, 76-й десантно-штурмовых и 98-й воздушно-десантных дивизий в Воздушно-десантных войск.Министр отмечал, что цели внезапной проверки достигнуты полностью, войска продемонстрировали способность обеспечить надежную оборону страны.
https://ria.ru/20210424/britantsy-1729732912.html
россия
москва
новороссийск
республика крым
севастополь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Российские военные после учений возвращаются на базу в Севастополь
В соответствии с указанием Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу войска (силы) Южного военного округа и Воздушно-десантных войск, задействованные в мероприятиях внезапной проверки, возвращаются в пункты постоянной дислокации.   Подразделения соединений Воздушно-десантных войск, задействованные в межвидовом учении на полигоне «Опук» в Крыму, продолжают переброску в пункты постоянной дислокации. На железнодорожной станции погрузки в г. Симферополь военнослужащие десантных подразделений Новороссийского соединения осуществили погрузку техники и вооружения и совершают марш в пункт постоянной дислокации. Всего в передислокации соединений Воздушно-десантных войск в пункты постоянной дислокации будет задействовано около 40 воинских эшелонов и совершено более 30 вылетов самолетов Военно-транспортной авиации. Более 20 боевых кораблей Черноморского флота (ЧФ) вернулись в пункты постоянной дислокации после участия в межвидовом учении войск (сил) Южного военного округа и Воздушно-десантных войск, которое завершилось накануне на полигоне Опук в Крыму. В ходе межвидового учения экипажи кораблей в составе однородных и разнородных тактических групп выполняли практические действия в морских полигонах. После планового технического обслуживания и пополнения запасов материальных средств силы ЧФ продолжат выполнение задач по предназначению. Военнослужащие подразделений связи и морской пехоты армейского корпуса Черноморского флота на штатной технике совершают марши в пункты постоянной дислокации в составе колесных колонн.  
2021-04-24T05:10
true
PT1M12S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/17/1729661771_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_c473c16f11600dbed7e6985b6c302076.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, войска рхбз, военно-транспортная авиация, каспийская флотилия, министерство обороны рф (минобороны рф), сергей шойгу, москва, новороссийск, республика крым, севастополь, армия, безопасность

Российские войска продолжают возвращаться с крымских учений

05:10 24.04.2021 (обновлено: 07:29 24.04.2021)
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Российские войска продолжают возвращаться в пункты постоянной дислокации с учений, прошедших в Крыму в рамках внезапной проверки, сообщили в субботу журналистам в Минобороны РФ.
"В соответствии с указанием министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу войска (силы) Южного военного округа и Воздушно-десантных войск, задействованные в мероприятиях внезапной проверки, возвращаются в пункты постоянной дислокации", - отметили в министерстве.
В частности, уточнили в Минобороны, после марша и погрузки военной техники убыл железнодорожный состав с подразделениями радиационной, химической и биологической защиты Южного военного округа. До места постоянного базирования подразделения РХБЗ преодолеют расстояние около 1,3 тысячи километров. Параллельно морская пехота армейского корпуса Черноморского флота выполняет марш в пункт постоянной дислокации в городе Севастополе.
Подразделения Воздушно-десантных войск возвращаются в пункты дислокации по железной дороге, военно-транспортными самолетами, а также своим ходом на колесной технике по федеральным трассам. Так, колонна автомобилей подразделений связи, тылового и технического обеспечения Новороссийского десантно-штурмового соединения проедет по маршруту полигон Ангарский (расположен под Симферополем - ред.) – Керченский проливНовороссийск.
"Цели внезапной проверки достигнуты полностью": масштабные учения в Крыму
© Фото : Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанк

Учения подразделений Южного военного округа и Воздушно-десантных войск на полигоне Опук стали частью внезапной проверки боевой готовности.

Военнослужащие во время масштабных учений войск Южного военного округа и ВДВ на полигоне Опук в Крыму
1 из 10

Учения подразделений Южного военного округа и Воздушно-десантных войск на полигоне Опук стали частью внезапной проверки боевой готовности.

© Фото : Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанк

Войска успешно отработали поставленные перед ними задачи по обеспечению безопасности южных границ России.

Вертолеты Ми-8 и Ка-52 во время масштабных учений войск Южного военного округа и ВДВ на полигоне Опук в Крыму
2 из 10

Войска успешно отработали поставленные перед ними задачи по обеспечению безопасности южных границ России.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанк

Были задействованы береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион", ударные беспилотные летательные аппараты "Иноходец", быстроходные патрульные катера "Раптор" и другие новейшие образцы вооружения.

Масштабные учения войск Южного военного округа и ВДВ на полигоне Опук в Крыму
3 из 10

Были задействованы береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион", ударные беспилотные летательные аппараты "Иноходец", быстроходные патрульные катера "Раптор" и другие новейшие образцы вооружения.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанк

Маневры посетил министр обороны России Сергей Шойгу. Он облетел районы дислокации войск и боевой техники на вертолете, проверил готовность морской и сухопутной группировок.

Командующий войсками ЮВО Александр Дворников, министр обороны РФ Сергей Шойгу и начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ - первый заместитель министра обороны РФ Валерий Герасимов на полигоне Опук в Крыму
4 из 10

Маневры посетил министр обороны России Сергей Шойгу. Он облетел районы дислокации войск и боевой техники на вертолете, проверил готовность морской и сухопутной группировок.

© Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанк

Ракетные корабли Черноморского флота нанесли артиллерийский удар, поразив огневые средства противодесантной обороны.

Большой десантный корабль Цезарь Куников во время масштабных учений войск Южного военного округа и ВДВ в Крыму
5 из 10

Ракетные корабли Черноморского флота нанесли артиллерийский удар, поразив огневые средства противодесантной обороны.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанк

Фрегаты "Адмирал Макаров" и "Адмирал Эссен" оказали огневую поддержку морскому десанту.

Десантирование военной техники во время масштабных учений войск Южного военного округа и ВДВ на полигоне Опук в Крыму
6 из 10

Фрегаты "Адмирал Макаров" и "Адмирал Эссен" оказали огневую поддержку морскому десанту.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанк

Экипажи Черноморского и Северного флотов обеспечили высадку морской пехоты. Военно-транспортную авиацию прикрывали истребители.

Корабли Черноморского флота во время масштабных учений войск Южного военного округа и ВДВ в Крыму
7 из 10

Экипажи Черноморского и Северного флотов обеспечили высадку морской пехоты. Военно-транспортную авиацию прикрывали истребители.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанк

После десантирования личный состав уничтожил условного противника и захватил объекты, ведя огонь из стрелкового оружия, гранатометов и реактивных пехотных огнеметов РПО-А "Шмель".

Бронетранспортер БТР-82 во время масштабных учений войск Южного военного округа и ВДВ на полигоне Опук в Крыму
8 из 10

После десантирования личный состав уничтожил условного противника и захватил объекты, ведя огонь из стрелкового оружия, гранатометов и реактивных пехотных огнеметов РПО-А "Шмель".

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанк

Учения показали способность армии адекватно отвечать на изменение обстановки рядом с границами страны, заявил министр обороны Сергей Шойгу.

Первый заместитель министра обороны РФ Валерий Герасимов и министр обороны РФ Сергей Шойгу на полигоне Опук в Крыму
9 из 10

Учения показали способность армии адекватно отвечать на изменение обстановки рядом с границами страны, заявил министр обороны Сергей Шойгу.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанк

"Считаю, что цели внезапной проверки достигнуты полностью. Войска продемонстрировали способность обеспечить надежную оборону страны", — сказал глава военного ведомства.

Вертолет Ка-29 во время масштабных учений войск Южного военного округа и ВДВ на полигоне Опук в Крыму
10 из 10

"Считаю, что цели внезапной проверки достигнуты полностью. Войска продемонстрировали способность обеспечить надежную оборону страны", — сказал глава военного ведомства.

© Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
1 из 10

Учения подразделений Южного военного округа и Воздушно-десантных войск на полигоне Опук стали частью внезапной проверки боевой готовности.

© Фото : Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
2 из 10

Войска успешно отработали поставленные перед ними задачи по обеспечению безопасности южных границ России.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
3 из 10

Были задействованы береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион", ударные беспилотные летательные аппараты "Иноходец", быстроходные патрульные катера "Раптор" и другие новейшие образцы вооружения.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
4 из 10

Маневры посетил министр обороны России Сергей Шойгу. Он облетел районы дислокации войск и боевой техники на вертолете, проверил готовность морской и сухопутной группировок.

© Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
5 из 10

Ракетные корабли Черноморского флота нанесли артиллерийский удар, поразив огневые средства противодесантной обороны.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
6 из 10

Фрегаты "Адмирал Макаров" и "Адмирал Эссен" оказали огневую поддержку морскому десанту.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
7 из 10

Экипажи Черноморского и Северного флотов обеспечили высадку морской пехоты. Военно-транспортную авиацию прикрывали истребители.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
8 из 10

После десантирования личный состав уничтожил условного противника и захватил объекты, ведя огонь из стрелкового оружия, гранатометов и реактивных пехотных огнеметов РПО-А "Шмель".

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
9 из 10

Учения показали способность армии адекватно отвечать на изменение обстановки рядом с границами страны, заявил министр обороны Сергей Шойгу.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
10 из 10

"Считаю, что цели внезапной проверки достигнуты полностью. Войска продемонстрировали способность обеспечить надежную оборону страны", — сказал глава военного ведомства.

© Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Двадцать второго апреля на полигоне Опук под Феодосией в рамках внезапной проверки боеготовности прошел основной этап маневров войск Южного военного округа и Воздушно-десантных войск. В учениях принимали участие подразделения общевойскового объединения, объединения ВВС и ПВО, боевые корабли, воинские части береговых войск Черноморского флота, часть сил Каспийской флотилии Южного военного округа, а также подразделения Воздушно-десантных войск. Всего было задействовано более 10 тысяч военнослужащих, 1,2 тысячи единиц вооружения и военной техники, из них более 40 кораблей и катеров, 20 судов обеспечения, до 200 летательных аппаратов, включая 40 самолетов Военно-транспортной авиации.
В тот же день, 22 апреля, глава военного ведомства Сергей Шойгу, подводя итоги учений, приказал завершить проверочные мероприятия и с 23 апреля начать возвращение войск с маневров. До 1 мая в места постоянной дислокации должен вернуться личный состав 58-й армии Южного военного округа, 41-й армии Центрального военного округа, седьмой, 76-й десантно-штурмовых и 98-й воздушно-десантных дивизий в Воздушно-десантных войск.
Министр отмечал, что цели внезапной проверки достигнуты полностью, войска продемонстрировали способность обеспечить надежную оборону страны.
Комплексные тактико-специальные учения - РИА Новости, 1920, 24.04.2021
Вчера, 03:55
"Путин снова переиграл Запад": британцы оценили завершение учений России
 
РоссияВойска РХБЗВоенно-транспортная авиацияКаспийская флотилияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Сергей ШойгуМоскваНовороссийскРеспублика КрымСевастопольАрмияБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:31СМИ: Скорсезе создаст киномюзикл, вдохновленный творчеством Гершвина
03:30Эксперты оценили вероятность наступления "войн за воду"
03:21Роскосмос рассказал о новом модуле для российской орбитальной станции
03:14Dijlah: число погибших в больнице в Багдаде выросло до 28 человек
03:09Премьер Ирака поручил расследовать смертельный пожар в больнице
02:59Министр экономики Германии призвал не политизировать "Северный поток — 2"
02:33Джабарова рассмешила позиция Киева по встрече Зеленского с Путиным
02:32В Нижегородской области два дома развалились пополам из-за схода грунта
02:30Мясников назвал неожиданную опасность полного отказа от алкоголя
02:19Десятки тысяч палестинцев приняли участие в демонстрациях в секторе Газа
02:10Невролог рассказала, когда зевота может быть опасна
01:35Климкин испугался из-за предложения России по Донбассу
01:23Sky News Arabiya: число жертв пожара в больнице в Багдаде возросло до 23
01:18В Германии призвали покончить с темой Украины ради отношений с Россией
00:49СМИ сообщило о гибели в Багдаде 21 человека при пожаре в больнице
00:33Вильфанд назвал регионы, куда придет аномальное тепло
00:29Православные христиане встречают Вербное воскресенье
00:25МИД Турции вызвал посла США после признания Байденом геноцида армян
00:10Вильфанд спрогнозировал аномально холодную погоду на майские праздники
00:00В Израиле возобновились беспорядки
Лента новостейМолния