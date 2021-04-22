https://ria.ru/20210422/ucheniya-1729506577.html

"Цели внезапной проверки достигнуты полностью": масштабные учения в Крыму

"Цели внезапной проверки достигнуты полностью": масштабные учения в Крыму

Более десяти тысяч военных военнослужащих, 1200 боевых машин и 40 кораблей — в Крыму состоялись крупные межвидовые учения Вооруженных сил. Кадры с полигона... РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T18:35

2021-04-22T18:35

2021-04-22T18:37

бтр-82

цезарь куников

южный военный округ

валерий герасимов

ка-52 "аллигатор"

ми-8

миг-29

сергей шойгу

республика крым

безопасность

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Более десяти тысяч военных военнослужащих, 1200 боевых машин и 40 кораблей — в Крыму состоялись крупные межвидовые учения Вооруженных сил. Кадры с полигона Опук, где проходили маневры, — в фотоленте Ria.ru.

республика крым

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бтр-82, цезарь куников, южный военный округ, валерий герасимов, ка-52 "аллигатор", ми-8, миг-29, сергей шойгу, республика крым, безопасность, фото, фото