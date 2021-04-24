Названа главная ошибка при приготовлении шашлыка
15:49 24.04.2021 (обновлено: 17:45 24.04.2021)
Приготовление шашлыка
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Распространенное мнение, что мясо для шашлыка может замариноваться за два часа, является ошибочным, заявил повар Петр Пахомов в беседе с телеканалом "360".
Он рекомендовал использовать в качестве маринада лук с солью. Пахомов заявил, что лук следует выжимать до выделения сока и не вешать его кольцами на шампур.
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Также повар посоветовал быть осторожным с замачиванием мяса в йогуртах и кетчупе, так как в них содержится много сахара. По мнению Пахомова, с таким маринадом шашлык может обуглиться, но остаться сырым внутри, так как сахар быстро горит.
С 1 января в России вступили в силу новые правила противопожарной безопасности. Они предписывают, что расстояние от мангала или жаровни до построек должно составлять не менее пяти метров, а площадку, где планируется приготовление шашлыка, требуется очистить от горючих материалов в радиусе двух метров. Если для костра нет соответствующих приспособлений, то развести огонь можно в яме глубиной не менее 30 сантиметров и диаметром до метра. В таком случае минимальное расстояние от построек должно быть не меньше 50 метров, от лиственных деревьев — не менее 30 метров, а от хвойных — не менее 100 метров.
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