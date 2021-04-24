https://ria.ru/20210424/shashlyk-1729772066.html

Названа главная ошибка при приготовлении шашлыка

Названа главная ошибка при приготовлении шашлыка

Распространенное мнение, что мясо для шашлыка может замариноваться за два часа, является ошибочным, заявил повар Петр Пахомов в беседе с телеканалом "360". РИА Новости, 24.04.2021

2021-04-24T15:49

2021-04-24T15:49

2021-04-24T17:45

россия

общество

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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Распространенное мнение, что мясо для шашлыка может замариноваться за два часа, является ошибочным, заявил повар Петр Пахомов в беседе с телеканалом "360".Он рекомендовал использовать в качестве маринада лук с солью. Пахомов заявил, что лук следует выжимать до выделения сока и не вешать его кольцами на шампур. Также повар посоветовал быть осторожным с замачиванием мяса в йогуртах и кетчупе, так как в них содержится много сахара. По мнению Пахомова, с таким маринадом шашлык может обуглиться, но остаться сырым внутри, так как сахар быстро горит. С 1 января в России вступили в силу новые правила противопожарной безопасности. Они предписывают, что расстояние от мангала или жаровни до построек должно составлять не менее пяти метров, а площадку, где планируется приготовление шашлыка, требуется очистить от горючих материалов в радиусе двух метров. Если для костра нет соответствующих приспособлений, то развести огонь можно в яме глубиной не менее 30 сантиметров и диаметром до метра. В таком случае минимальное расстояние от построек должно быть не меньше 50 метров, от лиственных деревьев — не менее 30 метров, а от хвойных — не менее 100 метров.

https://ria.ru/20200703/1573652899.html

https://ria.ru/20210424/shashlyk-1729747378.html

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россия, общество