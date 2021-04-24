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Военная техника, принимающая участие в параде Победы, прибыла в Москву
Военная техника, принимающая участие в параде Победы, прибыла в Москву
В Москву из подмосковного Алабино прибыла военная техника, принимающая участие в параде Победы 9 мая на Красной площади, сообщает департамент информации и... РИА Новости, 24.04.2021
2021-04-24T08:55
2021-04-24T14:30
алабино
парад победы
москва
безопасность
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. В Москву из подмосковного Алабино прибыла военная техника, принимающая участие в параде Победы 9 мая на Красной площади, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ."Сегодня военная техника механизированной колонны, принимающая участие в военном параде на Красной площади 9 мая, завершила передислокацию с тренировочной площадки в подмосковном Алабино на временную площадку в Москве, расположенную на улице Нижние Мневники в Северо-Западном округе столицы", - говорится в сообщении.Отмечается, что первой на площадку прибыла колонна из более чем 200 единиц колесной техники, в том числе бронеавтомобили "Тигр", бронетранспортеры БТР-82А и "Бумеранг", ракетные комплексы "Искандер-М", "Ярс", зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С", ЗРС "С-400", бронеавтомобили "Тайфун" различной модификации, а также техника обслуживающей группы. Танки Т-34-85, Т-90М и "Армата", боевые машины пехоты "Курганец-25" были доставлены в Москву на специальной технике.Вторая колонна гусеничной техники, в состав которой вошли более 100 единиц, в том числе танки Т-72Б3М, Т-80БВМ, боевые машины БМД-4М, БТР-МДМ, тяжелые огнеметные системы ТОС-1, самоходные артиллерийские установки "Мста-С" и "Коалиция-СВ", БМП-2 с боевым отделением "Бережок", БМП-3 и зенитные ракетные комплексы "Бук-М3", "Тор-М2", была доставлена железнодорожным транспортом на станцию "Пресня", после чего совершила марш своим ходом на временную площадку.Более 30 экипажей сопровождения военной автомобильной инспекции обеспечили безопасность движения при следовании техники механизированной колонны.
https://ria.ru/20210407/parad-1727176399.html
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Колонна техники в преддверии 9 мая въезжает в Москву
Этой ночью вооружение и техника, задействованные в параде к 76-летию Победы на Красной площади, перебазировалась с полигона Алабино в Москву. Первой на временную стоянку в Нижних Мнёвниках прибыла колонна из более чем 200 единиц. Это БТР «Бумеранг», ОТРК «Искандер», ПГРК «Ярс», танки Т-34.
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алабино, парад победы, москва, безопасность

Военная техника, принимающая участие в параде Победы, прибыла в Москву

08:55 24.04.2021 (обновлено: 14:30 24.04.2021)
 
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. В Москву из подмосковного Алабино прибыла военная техника, принимающая участие в параде Победы 9 мая на Красной площади, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
"Сегодня военная техника механизированной колонны, принимающая участие в военном параде на Красной площади 9 мая, завершила передислокацию с тренировочной площадки в подмосковном Алабино на временную площадку в Москве, расположенную на улице Нижние Мневники в Северо-Западном округе столицы", - говорится в сообщении.
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В Кремле не планируют приглашать зарубежных лидеров на парад Победы
Отмечается, что первой на площадку прибыла колонна из более чем 200 единиц колесной техники, в том числе бронеавтомобили "Тигр", бронетранспортеры БТР-82А и "Бумеранг", ракетные комплексы "Искандер-М", "Ярс", зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С", ЗРС "С-400", бронеавтомобили "Тайфун" различной модификации, а также техника обслуживающей группы. Танки Т-34-85, Т-90М и "Армата", боевые машины пехоты "Курганец-25" были доставлены в Москву на специальной технике.
Вторая колонна гусеничной техники, в состав которой вошли более 100 единиц, в том числе танки Т-72Б3М, Т-80БВМ, боевые машины БМД-4М, БТР-МДМ, тяжелые огнеметные системы ТОС-1, самоходные артиллерийские установки "Мста-С" и "Коалиция-СВ", БМП-2 с боевым отделением "Бережок", БМП-3 и зенитные ракетные комплексы "Бук-М3", "Тор-М2", была доставлена железнодорожным транспортом на станцию "Пресня", после чего совершила марш своим ходом на временную площадку.
Более 30 экипажей сопровождения военной автомобильной инспекции обеспечили безопасность движения при следовании техники механизированной колонны.
Высший пилотаж: первая репетиция парада Победы
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

В репетиции впервые приняли участие пешие расчеты, механизированная колонна и парадный строй авиации.

Танки Т-34 во время репетиции военного парада, приуроченного к 76-летию Победы в Великой Отечественной войне, в подмосковном Алабино
1 из 18

В репетиции впервые приняли участие пешие расчеты, механизированная колонна и парадный строй авиации.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Пешую колонну сформировали из 37 парадных расчетов.

Военнослужащие во время репетиции военного парада, приуроченного к 76-летию Победы в Великой Отечественной войне, в подмосковном Алабино
2 из 18

Пешую колонну сформировали из 37 парадных расчетов.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Главнокомандующий сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков на репетиции парада Победы.

Главнокомандующий сухопутными войсками МО РФ генерал армии Олег Салюков во время репетиции военного парада, приуроченного к 76-летию Победы в Великой Отечественной войне, в подмосковном Алабино
3 из 18

Главнокомандующий сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков на репетиции парада Победы.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

В этом году в параде впервые задействовали расчет военной полиции.

Военнослужащие во время репетиции военного парада, приуроченного к 76-летию Победы в Великой Отечественной войне, в подмосковном Алабино
4 из 18

В этом году в параде впервые задействовали расчет военной полиции.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Всего в репетиции участвовали 12 тысяч военнослужащих.

Военнослужащие во время репетиции военного парада, приуроченного к 76-летию Победы в Великой Отечественной войне, в подмосковном Алабино
5 из 18

Всего в репетиции участвовали 12 тысяч военнослужащих.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

В составе механизированной колонны прошли более 190 единиц военной техники — от танков времен войны до самых современных образцов.

Зенитно-ракетный комплекс Бук-М3 во время репетиции военного парада, приуроченного к 76-летию Победы в Великой Отечественной войне, в подмосковном Алабино
6 из 18

В составе механизированной колонны прошли более 190 единиц военной техники — от танков времен войны до самых современных образцов.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

В колонне были ракетные комплексы "Искандер-М" и "Ярс", реактивные системы залпового огня "Торнадо-С", гаубицы "Мста-С" и "Коалиция-СВ", комплексы ПВО "Бук-М3", "Тор-М2", "Панцирь-С" и С-400.

Автономная пусковая установка ПГРК Ярс во время репетиции парада Победы в Алабино
7 из 18

В колонне были ракетные комплексы "Искандер-М" и "Ярс", реактивные системы залпового огня "Торнадо-С", гаубицы "Мста-С" и "Коалиция-СВ", комплексы ПВО "Бук-М3", "Тор-М2", "Панцирь-С" и С-400.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Репетиция военного парада, приуроченного к 76-летию победы в Великой Отечественной войне.

Истребители МиГ-29 и Су-30СМ пилотажных групп Русские витязи и Стрижи во время репетиции военного парада, приуроченного к 76-летию Победы в Великой Отечественной войне, в подмосковном Алабино
8 из 18

Репетиция военного парада, приуроченного к 76-летию победы в Великой Отечественной войне.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Военнослужащие на репетиции военного парада в Алабино.

Военнослужащие во время репетиции военного парада, приуроченного к 76-летию Победы в Великой Отечественной войне, в подмосковном Алабино
9 из 18

Военнослужащие на репетиции военного парада в Алабино.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

В тренировке участвовали пять типов танков: легендарные Т-34, основные машины сегодняшней армии Т-72Б3М, Т-80БВМ и Т-90М "Прорыв" и перспективный Т-14 "Армата".

Танк Т-72Б3 во время репетиции военного парада, приуроченного к 76-летию Победы в Великой Отечественной войне, в подмосковном Алабино
10 из 18

В тренировке участвовали пять типов танков: легендарные Т-34, основные машины сегодняшней армии Т-72Б3М, Т-80БВМ и Т-90М "Прорыв" и перспективный Т-14 "Армата".

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Репетиция парада Победы в Алабино.

Военнослужащие во время репетиции военного парада, приуроченного к 76-летию Победы в Великой Отечественной войне, в подмосковном Алабино
11 из 18

Репетиция парада Победы в Алабино.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

В колонне также прошли машины семейства "Тайфун", БМП-2, БМП-3 и перспективный "Курганец-25". Вооружение Воздушно-десантных войск представлено боевыми машинами десанта БМД-4М и БТР-МДМ "Ракушка".

Бронетранспортеры БТР-МДМ Ракушка во время репетиции военного парада, приуроченного к 76-летию Победы в Великой Отечественной войне, в подмосковном Алабино
12 из 18

В колонне также прошли машины семейства "Тайфун", БМП-2, БМП-3 и перспективный "Курганец-25". Вооружение Воздушно-десантных войск представлено боевыми машинами десанта БМД-4М и БТР-МДМ "Ракушка".

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Военнослужащим в общей сложности предстоит провести 12 совместных тренировок на специальной площадке, имитирующей главную площадь страны.

Военнослужащие во время репетиции военного парада, приуроченного к 76-летию Победы в Великой Отечественной войне, в подмосковном Алабино
13 из 18

Военнослужащим в общей сложности предстоит провести 12 совместных тренировок на специальной площадке, имитирующей главную площадь страны.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

Авиационную часть парада представляют 76 самолетов и вертолетов.

Истребитель Су-30СМ пилотажной группы Русские витязи, которая 5 апреля 2021 года отмечают свое 30-летие, на репетиции воздушной части парада Победы в Кубинке
14 из 18

Авиационную часть парада представляют 76 самолетов и вертолетов.

© РИА Новости / Александр Вильф
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

В составе парадного строя авиации — пилотажные группы "Русские Витязи" и "Стрижи" на самолетах Су-30СМ и МиГ-29, "Беркуты" на вертолетах Ми-28н, экипажи стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС, истребителей Су-35С, бомбардировщиков Су-34, Су-24М и других типов техники.

Истребители МиГ-29 и Су-30СМ пилотажных групп Русские витязи и Стрижи на репетиции воздушной части парада Победы в Кубинке.
15 из 18

В составе парадного строя авиации — пилотажные группы "Русские Витязи" и "Стрижи" на самолетах Су-30СМ и МиГ-29, "Беркуты" на вертолетах Ми-28н, экипажи стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС, истребителей Су-35С, бомбардировщиков Су-34, Су-24М и других типов техники.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

Пилот в кабине истребителя Су-30СМ пилотажной группы "Русские витязи".

Пилот в кабине истребителя Су-30СМ пилотажной группы Русские витязи во время репетиции воздушной части парада Победы в Кубинке
16 из 18

Пилот в кабине истребителя Су-30СМ пилотажной группы "Русские витязи".

© РИА Новости / Александр Вильф
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

Завершали авиационную часть самолеты, которые на параде окрашивают небо в цвета российского флага.

Штурмовики Су-25 на репетиции воздушной части парада Победы в Кубинке
17 из 18

Завершали авиационную часть самолеты, которые на параде окрашивают небо в цвета российского флага.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

Штурмовик Су-25 на репетиции воздушной части парада Победы в Кубинке.

Штурмовик Су-25 на репетиции воздушной части парада Победы в Кубинке.
18 из 18

Штурмовик Су-25 на репетиции воздушной части парада Победы в Кубинке.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
1 из 18

В репетиции впервые приняли участие пешие расчеты, механизированная колонна и парадный строй авиации.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
2 из 18

Пешую колонну сформировали из 37 парадных расчетов.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
3 из 18

Главнокомандующий сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков на репетиции парада Победы.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
4 из 18

В этом году в параде впервые задействовали расчет военной полиции.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
5 из 18

Всего в репетиции участвовали 12 тысяч военнослужащих.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
6 из 18

В составе механизированной колонны прошли более 190 единиц военной техники — от танков времен войны до самых современных образцов.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
7 из 18

В колонне были ракетные комплексы "Искандер-М" и "Ярс", реактивные системы залпового огня "Торнадо-С", гаубицы "Мста-С" и "Коалиция-СВ", комплексы ПВО "Бук-М3", "Тор-М2", "Панцирь-С" и С-400.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
8 из 18

Репетиция военного парада, приуроченного к 76-летию победы в Великой Отечественной войне.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
9 из 18

Военнослужащие на репетиции военного парада в Алабино.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
10 из 18

В тренировке участвовали пять типов танков: легендарные Т-34, основные машины сегодняшней армии Т-72Б3М, Т-80БВМ и Т-90М "Прорыв" и перспективный Т-14 "Армата".

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
11 из 18

Репетиция парада Победы в Алабино.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
12 из 18

В колонне также прошли машины семейства "Тайфун", БМП-2, БМП-3 и перспективный "Курганец-25". Вооружение Воздушно-десантных войск представлено боевыми машинами десанта БМД-4М и БТР-МДМ "Ракушка".

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
13 из 18

Военнослужащим в общей сложности предстоит провести 12 совместных тренировок на специальной площадке, имитирующей главную площадь страны.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
14 из 18

Авиационную часть парада представляют 76 самолетов и вертолетов.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
15 из 18

В составе парадного строя авиации — пилотажные группы "Русские Витязи" и "Стрижи" на самолетах Су-30СМ и МиГ-29, "Беркуты" на вертолетах Ми-28н, экипажи стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС, истребителей Су-35С, бомбардировщиков Су-34, Су-24М и других типов техники.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
16 из 18

Пилот в кабине истребителя Су-30СМ пилотажной группы "Русские витязи".

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
17 из 18

Завершали авиационную часть самолеты, которые на параде окрашивают небо в цвета российского флага.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
18 из 18

Штурмовик Су-25 на репетиции воздушной части парада Победы в Кубинке.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
 
АлабиноПарад ПобедыМоскваБезопасность
 
 
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