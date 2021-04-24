https://ria.ru/20210424/parad-1729739432.html

Военная техника, принимающая участие в параде Победы, прибыла в Москву

Военная техника, принимающая участие в параде Победы, прибыла в Москву

В Москву из подмосковного Алабино прибыла военная техника, принимающая участие в параде Победы 9 мая на Красной площади, сообщает департамент информации и... РИА Новости, 24.04.2021

2021-04-24T08:55

2021-04-24T08:55

2021-04-24T14:30

алабино

парад победы

москва

безопасность

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. В Москву из подмосковного Алабино прибыла военная техника, принимающая участие в параде Победы 9 мая на Красной площади, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ."Сегодня военная техника механизированной колонны, принимающая участие в военном параде на Красной площади 9 мая, завершила передислокацию с тренировочной площадки в подмосковном Алабино на временную площадку в Москве, расположенную на улице Нижние Мневники в Северо-Западном округе столицы", - говорится в сообщении.Отмечается, что первой на площадку прибыла колонна из более чем 200 единиц колесной техники, в том числе бронеавтомобили "Тигр", бронетранспортеры БТР-82А и "Бумеранг", ракетные комплексы "Искандер-М", "Ярс", зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С", ЗРС "С-400", бронеавтомобили "Тайфун" различной модификации, а также техника обслуживающей группы. Танки Т-34-85, Т-90М и "Армата", боевые машины пехоты "Курганец-25" были доставлены в Москву на специальной технике.Вторая колонна гусеничной техники, в состав которой вошли более 100 единиц, в том числе танки Т-72Б3М, Т-80БВМ, боевые машины БМД-4М, БТР-МДМ, тяжелые огнеметные системы ТОС-1, самоходные артиллерийские установки "Мста-С" и "Коалиция-СВ", БМП-2 с боевым отделением "Бережок", БМП-3 и зенитные ракетные комплексы "Бук-М3", "Тор-М2", была доставлена железнодорожным транспортом на станцию "Пресня", после чего совершила марш своим ходом на временную площадку.Более 30 экипажей сопровождения военной автомобильной инспекции обеспечили безопасность движения при следовании техники механизированной колонны.

https://ria.ru/20210407/parad-1727176399.html

алабино

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Колонна техники в преддверии 9 мая въезжает в Москву Этой ночью вооружение и техника, задействованные в параде к 76-летию Победы на Красной площади, перебазировалась с полигона Алабино в Москву. Первой на временную стоянку в Нижних Мнёвниках прибыла колонна из более чем 200 единиц. Это БТР «Бумеранг», ОТРК «Искандер», ПГРК «Ярс», танки Т-34. 2021-04-24T08:55 true PT1M05S

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алабино, парад победы, москва, безопасность