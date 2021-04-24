https://ria.ru/20210424/blokirovka-1729764556.html

В "Оппозиционной платформе" назвали "войну" с YouTube-каналами абсурдом

В "Оппозиционной платформе" назвали "войну" с YouTube-каналами абсурдом

Руководитель молодежного крыла "Оппозиционной платформы ‒ За жизнь" Артем Марчевский назвал абсурдом блокировку трех попавших под санкции YouTube-каналов "112... РИА Новости, 24.04.2021

2021-04-24T14:23

2021-04-24T14:23

2021-04-24T14:23

zik (телеканал)

newsone

112 украина

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КИЕВ, 24 апр - РИА Новости. Руководитель молодежного крыла "Оппозиционной платформы ‒ За жизнь" Артем Марчевский назвал абсурдом блокировку трех попавших под санкции YouTube-каналов "112 Украина" ZIK и NewSone, соответствующее заявление опубликовано на сайте политсилы.Ранее YouTube заблокировал каналы "112 Украина" ZIK и NewsOne на территории Украины. Телеканал "Перший Незалежний" обратился в офис YouTube в Дублине с апелляцией на решение о блокировке каналов "112 Украина", ZIK и NEWSONE на платформе, для вещания созданы еще три альтернативных площадки. Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко поблагодарил платформу YouTube за блокировку каналов."Президент страны, в которой 7 лет продолжаются боевые действия, в которой пенсионеры умирают от голода, страна, где счет за коммуналку может превышать пенсию, где полностью провалена вакцинация, где, по сути, нет дорог и медицины, нет полиции и образования ‒ борется с YouTube-каналами. Абсурд. Очевидно, что YouTube считает запросы Банковой (улица в Киеве, на которой расположен офис президента Украины - ред.) безосновательными, поэтому не заблокировал наши каналы, а лишь отреагировал на ежедневные обращения украинской власти, которая думает, что таким образом спасет себя от критики. Запомните: мы всегда будем ходить у вас по пятам. Наши журналисты не дадут вам втихую украсть ни гривны. Все ваши схемы с контрабандой, "Большими стройками", закупками, обнальными площадками, углем, газом и вакцинами тут же будут обнародованы на всю Украину", - заявил он.Также депутат добавил, что еще никто не выигрывал в войне с журналистами.В начале февраля Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, и их ассоциируют с главой политсовета партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктором Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали его проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране. Телеканалы прекратили эфирное вещание, но остались доступны в YouTube и работают из одной студии.

https://ria.ru/20210305/telekanal-1600076713.html

https://ria.ru/20210226/ukraina-1599185000.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

zik (телеканал), newsone, 112 украина , украина, в мире