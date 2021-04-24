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Украинские телеканалы обратились в офис YouTube из-за блокировки
Украинские телеканалы обратились в офис YouTube из-за блокировки
Попавшие под санкции украинские телеканалы 112 Украина", NewsOne и ZIK обратились в офис YouTube в Дублине из-за блокировки их каналов на Украине, сообщает в... РИА Новости, 24.04.2021
2021-04-24T12:17
2021-04-24T14:00
оппозиционная платформа - за жизнь
тарас козак
112 украина
виктор медведчук
youtube
украина
технологии
общество
в мире
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МОСКВА, 24 апр – РАИ Новости. Попавшие под санкции украинские телеканалы 112 Украина", NewsOne и ZIK обратились в офис YouTube в Дублине из-за блокировки их каналов на Украине, сообщает в субботу пресс-служба телеканала "Перший Незалежный".Журналисты попавших под санкции телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK объявили о создании нового телеканала "Перший Незалежний". Спустя час после запуска эфира они заявили, что их отключили от спутника, а затем от кабельного вещания по требованию СБ Украины. Трансляция эфира продолжилась на YouTube-каналах, которые ранее транслировали эфиры "112 Украина", NewsOne и ZIK. В субботу все три YouTube-площадки, транслировавшие эфир "Першого Незалежного", были заблокированы на территории Украины.По информации пресс-службы, блокировка YouTube-каналов на Украине связана с ежедневными запросами от офиса президента. "Однако все действия Банковой абсолютно бессмысленны, так как мы открыли новые площадки, с которых украинские зрители могут получать новую информацию. Кроме того, YouTube осознает безосновательность требований украинской власти и не заблокировал наши каналы, а лишь ограничил доступ к ним с территории Украины, что является признаком того, что YouTube считает запросы Банковой безосновательными", - добавили на канале.В начале февраля Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, и их ассоциируют с одним из лидеров партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали его проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране.
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оппозиционная платформа - за жизнь, тарас козак, 112 украина , виктор медведчук, youtube, украина, технологии, общество, в мире

Украинские телеканалы обратились в офис YouTube из-за блокировки

12:17 24.04.2021 (обновлено: 14:00 24.04.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЭкран монитора с новостным заголовком "Зеленский заблокировал каналы Медведчука: СНБО наложил санкции"
Экран монитора с новостным заголовком Зеленский заблокировал каналы Медведчука: СНБО наложил санкции - РИА Новости, 1920, 24.04.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 24 апр – РАИ Новости. Попавшие под санкции украинские телеканалы 112 Украина", NewsOne и ZIK обратились в офис YouTube в Дублине из-за блокировки их каналов на Украине, сообщает в субботу пресс-служба телеканала "Перший Незалежный".
Журналисты попавших под санкции телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK объявили о создании нового телеканала "Перший Незалежний". Спустя час после запуска эфира они заявили, что их отключили от спутника, а затем от кабельного вещания по требованию СБ Украины. Трансляция эфира продолжилась на YouTube-каналах, которые ранее транслировали эфиры "112 Украина", NewsOne и ZIK. В субботу все три YouTube-площадки, транслировавшие эфир "Першого Незалежного", были заблокированы на территории Украины.
"По нашим данным, вопрос блокировки YouTube-каналов курировал лично президент (Владимир) Зеленский и министр культуры (Александр) Ткаченко. Президент, который вместо того, чтобы заниматься достижением мира на востоке Украины, организацией вакцинации населения, борется с YouTube-каналами. "Перший Незалежний" уже обратился в офис YouTube в Дублине с апелляцией на данное решение", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Першого Незалежного".
По информации пресс-службы, блокировка YouTube-каналов на Украине связана с ежедневными запросами от офиса президента. "Однако все действия Банковой абсолютно бессмысленны, так как мы открыли новые площадки, с которых украинские зрители могут получать новую информацию. Кроме того, YouTube осознает безосновательность требований украинской власти и не заблокировал наши каналы, а лишь ограничил доступ к ним с территории Украины, что является признаком того, что YouTube считает запросы Банковой безосновательными", - добавили на канале.
В начале февраля Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, и их ассоциируют с одним из лидеров партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали его проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране.
Вадим Рабинович - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
5 марта, 14:11
Депутат Рады назвал закрытие украинских каналов "зеленым фашизмом"
 
Оппозиционная платформа - За жизньТарас Козак112 УкраинаВиктор МедведчукYouTubeУкраинаТехнологииОбществоВ мире
 
 
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