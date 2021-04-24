https://ria.ru/20210424/blokirovka-1729755164.html

Украинские телеканалы обратились в офис YouTube из-за блокировки

Украинские телеканалы обратились в офис YouTube из-за блокировки

Попавшие под санкции украинские телеканалы 112 Украина", NewsOne и ZIK обратились в офис YouTube в Дублине из-за блокировки их каналов на Украине, сообщает в... РИА Новости, 24.04.2021

2021-04-24T12:17

2021-04-24T12:17

2021-04-24T14:00

оппозиционная платформа - за жизнь

тарас козак

112 украина

виктор медведчук

youtube

украина

технологии

общество

в мире

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МОСКВА, 24 апр – РАИ Новости. Попавшие под санкции украинские телеканалы 112 Украина", NewsOne и ZIK обратились в офис YouTube в Дублине из-за блокировки их каналов на Украине, сообщает в субботу пресс-служба телеканала "Перший Незалежный".Журналисты попавших под санкции телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK объявили о создании нового телеканала "Перший Незалежний". Спустя час после запуска эфира они заявили, что их отключили от спутника, а затем от кабельного вещания по требованию СБ Украины. Трансляция эфира продолжилась на YouTube-каналах, которые ранее транслировали эфиры "112 Украина", NewsOne и ZIK. В субботу все три YouTube-площадки, транслировавшие эфир "Першого Незалежного", были заблокированы на территории Украины.По информации пресс-службы, блокировка YouTube-каналов на Украине связана с ежедневными запросами от офиса президента. "Однако все действия Банковой абсолютно бессмысленны, так как мы открыли новые площадки, с которых украинские зрители могут получать новую информацию. Кроме того, YouTube осознает безосновательность требований украинской власти и не заблокировал наши каналы, а лишь ограничил доступ к ним с территории Украины, что является признаком того, что YouTube считает запросы Банковой безосновательными", - добавили на канале.В начале февраля Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, и их ассоциируют с одним из лидеров партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали его проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране.

https://ria.ru/20210305/telekanal-1600076713.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

оппозиционная платформа - за жизнь, тарас козак, 112 украина , виктор медведчук, youtube, украина, технологии, общество, в мире