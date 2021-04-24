На Украине заблокировали YouTube-каналы ZIK, 112 и NewsOne
11:03 24.04.2021 (обновлено: 14:11 24.04.2021)
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЭкран монитора с новостной статьей о закрытии на территории Украины телеканалов "112.Украина", NewsOne и ZIK
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. На Украине заблокировали доступ к YouTube-страницам попавших под санкции телеканалов ZIK, "112 Украина" и NewsOne, сообщила пресс-служба телеканала "Перший Незалежный".
"Это связано с тем, что YouTube лишил украинских пользователей доступа к этим каналам из-за ежедневных запросов от офиса президента Украины", — говорится в сообщении.
В начале февраля глава государства Владимир Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против оппозиционных телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, а также их владельца — депутата Верховной рады Тараса Козака. Эти СМИ связывали с одним из лидеров партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктором Медведчуком.
В частности, телеканалам заблокировали активы, аннулировали лицензии, ограничили торговые операции, запретили пользоваться радиочастотным ресурсом Украины и ретранслировать программы. Все три прекратили эфирное вещание, но остались доступны в YouTube.
Позже журналисты "112 Украина", NewsOne и ZIK объявили о создании нового телеканала "Перший Незалежний" ("Первый независимый"). Однако уже через час после запуска эфира по требованию СБУ телеканал отключили от спутника, а затем от кабельного вещания. Трансляция продолжилась в YouTube.