https://ria.ru/20210424/blokirovka-1729748662.html

На Украине заблокировали YouTube-каналы ZIK, 112 и NewsOne

На Украине заблокировали YouTube-каналы ZIK, 112 и NewsOne

На Украине заблокировали доступ к YouTube-страницам попавших под санкции телеканалов ZIK, "112 Украина" и NewsOne, сообщила пресс-служба телеканала "Перший... РИА Новости, 24.04.2021

2021-04-24T11:03

2021-04-24T11:03

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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. На Украине заблокировали доступ к YouTube-страницам попавших под санкции телеканалов ZIK, "112 Украина" и NewsOne, сообщила пресс-служба телеканала "Перший Незалежный".В начале февраля глава государства Владимир Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против оппозиционных телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, а также их владельца — депутата Верховной рады Тараса Козака. Эти СМИ связывали с одним из лидеров партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктором Медведчуком.В частности, телеканалам заблокировали активы, аннулировали лицензии, ограничили торговые операции, запретили пользоваться радиочастотным ресурсом Украины и ретранслировать программы. Все три прекратили эфирное вещание, но остались доступны в YouTube.Позже журналисты "112 Украина", NewsOne и ZIK объявили о создании нового телеканала "Перший Незалежний" ("Первый независимый"). Однако уже через час после запуска эфира по требованию СБУ телеканал отключили от спутника, а затем от кабельного вещания. Трансляция продолжилась в YouTube.

https://ria.ru/20210305/telekanal-1600076713.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

zik (телеканал), newsone, 112 украина , youtube, украина, в мире