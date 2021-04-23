https://ria.ru/20210423/ucheniya-1729576523.html

Минобороны начало возвращать войска в пункты дислокации после учений

Минобороны начало возвращать войска в пункты дислокации после учений

Российские войска, задействованные во внезапной проверке на юге и западе страны, начали возвращаться в свои части, сообщило Минобороны. РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T09:33

2021-04-23T09:33

2021-04-23T10:25

сергей шойгу

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Российские войска, задействованные во внезапной проверке на юге и западе страны, начали возвращаться в свои части, сообщило Минобороны. Отмечается, что в места постоянной дислокации отправились силы Южного военного округа и Воздушно-десантных войск. Ранее министр обороны Сергей Шойгу приказал завершить переброску до 1 мая.В четверг на крымском полигоне Опук прошел основной этап учения войск ЮВО и ВДВ. В активной фазе приняли участие более десяти тысяч военнослужащих, 1,2 тысячи единиц вооружения и военной техники: свыше 40 кораблей и катеров, 20 судов обеспечения, около 200 летательных аппаратов, в том числе 40 самолетов Военно-транспортной авиации. Войска продемонстрировали способность обеспечить надежную оборону страны, отметил Шойгу.

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей шойгу, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность