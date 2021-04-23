Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210423/ucheniya-1729576523.html
Минобороны начало возвращать войска в пункты дислокации после учений
Минобороны начало возвращать войска в пункты дислокации после учений
Российские войска, задействованные во внезапной проверке на юге и западе страны, начали возвращаться в свои части, сообщило Минобороны. РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T09:33
2021-04-23T10:25
сергей шойгу
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/16/1729435766_53:0:1148:616_1920x0_80_0_0_45589c5409c2e4bbf3c310b5e3a5da71.jpg
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Российские войска, задействованные во внезапной проверке на юге и западе страны, начали возвращаться в свои части, сообщило Минобороны. Отмечается, что в места постоянной дислокации отправились силы Южного военного округа и Воздушно-десантных войск. Ранее министр обороны Сергей Шойгу приказал завершить переброску до 1 мая.В четверг на крымском полигоне Опук прошел основной этап учения войск ЮВО и ВДВ. В активной фазе приняли участие более десяти тысяч военнослужащих, 1,2 тысячи единиц вооружения и военной техники: свыше 40 кораблей и катеров, 20 судов обеспечения, около 200 летательных аппаратов, в том числе 40 самолетов Военно-транспортной авиации. Войска продемонстрировали способность обеспечить надежную оборону страны, отметил Шойгу.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/16/1729435766_475:115:1144:616_1920x0_80_0_0_97987c485a71599dba64323efdbe4e9f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей шойгу, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность

Минобороны начало возвращать войска в пункты дислокации после учений

09:33 23.04.2021 (обновлено: 10:25 23.04.2021)
 
© Минобороны РоссииВоенные учения в Крыму. Кадр видео
Военные учения в Крыму. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
© Минобороны России
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Российские войска, задействованные во внезапной проверке на юге и западе страны, начали возвращаться в свои части, сообщило Минобороны.
"Воинские подразделения и соединения совершают марши на железнодорожные станции погрузки и аэродромы, осуществляют погрузку на десантные корабли, железнодорожные платформы и самолеты военно-транспортной авиации", — сказано в релизе.
Отмечается, что в места постоянной дислокации отправились силы Южного военного округа и Воздушно-десантных войск. Ранее министр обороны Сергей Шойгу приказал завершить переброску до 1 мая.
В четверг на крымском полигоне Опук прошел основной этап учения войск ЮВО и ВДВ. В активной фазе приняли участие более десяти тысяч военнослужащих, 1,2 тысячи единиц вооружения и военной техники: свыше 40 кораблей и катеров, 20 судов обеспечения, около 200 летательных аппаратов, в том числе 40 самолетов Военно-транспортной авиации. Войска продемонстрировали способность обеспечить надежную оборону страны, отметил Шойгу.
"Цели внезапной проверки достигнуты полностью": масштабные учения в Крыму
© Фото : Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанк

Учения подразделений Южного военного округа и Воздушно-десантных войск на полигоне Опук стали частью внезапной проверки боевой готовности.

Военнослужащие во время масштабных учений войск Южного военного округа и ВДВ на полигоне Опук в Крыму
1 из 10

Учения подразделений Южного военного округа и Воздушно-десантных войск на полигоне Опук стали частью внезапной проверки боевой готовности.

© Фото : Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанк

Войска успешно отработали поставленные перед ними задачи по обеспечению безопасности южных границ России.

Вертолеты Ми-8 и Ка-52 во время масштабных учений войск Южного военного округа и ВДВ на полигоне Опук в Крыму
2 из 10

Войска успешно отработали поставленные перед ними задачи по обеспечению безопасности южных границ России.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанк

Были задействованы береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион", ударные беспилотные летательные аппараты "Иноходец", быстроходные патрульные катера "Раптор" и другие новейшие образцы вооружения.

Масштабные учения войск Южного военного округа и ВДВ на полигоне Опук в Крыму
3 из 10

Были задействованы береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион", ударные беспилотные летательные аппараты "Иноходец", быстроходные патрульные катера "Раптор" и другие новейшие образцы вооружения.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанк

Маневры посетил министр обороны России Сергей Шойгу. Он облетел районы дислокации войск и боевой техники на вертолете, проверил готовность морской и сухопутной группировок.

Командующий войсками ЮВО Александр Дворников, министр обороны РФ Сергей Шойгу и начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ - первый заместитель министра обороны РФ Валерий Герасимов на полигоне Опук в Крыму
4 из 10

Маневры посетил министр обороны России Сергей Шойгу. Он облетел районы дислокации войск и боевой техники на вертолете, проверил готовность морской и сухопутной группировок.

© Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанк

Ракетные корабли Черноморского флота нанесли артиллерийский удар, поразив огневые средства противодесантной обороны.

Большой десантный корабль Цезарь Куников во время масштабных учений войск Южного военного округа и ВДВ в Крыму
5 из 10

Ракетные корабли Черноморского флота нанесли артиллерийский удар, поразив огневые средства противодесантной обороны.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанк

Фрегаты "Адмирал Макаров" и "Адмирал Эссен" оказали огневую поддержку морскому десанту.

Десантирование военной техники во время масштабных учений войск Южного военного округа и ВДВ на полигоне Опук в Крыму
6 из 10

Фрегаты "Адмирал Макаров" и "Адмирал Эссен" оказали огневую поддержку морскому десанту.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанк

Экипажи Черноморского и Северного флотов обеспечили высадку морской пехоты. Военно-транспортную авиацию прикрывали истребители.

Корабли Черноморского флота во время масштабных учений войск Южного военного округа и ВДВ в Крыму
7 из 10

Экипажи Черноморского и Северного флотов обеспечили высадку морской пехоты. Военно-транспортную авиацию прикрывали истребители.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанк

После десантирования личный состав уничтожил условного противника и захватил объекты, ведя огонь из стрелкового оружия, гранатометов и реактивных пехотных огнеметов РПО-А "Шмель".

Бронетранспортер БТР-82 во время масштабных учений войск Южного военного округа и ВДВ на полигоне Опук в Крыму
8 из 10

После десантирования личный состав уничтожил условного противника и захватил объекты, ведя огонь из стрелкового оружия, гранатометов и реактивных пехотных огнеметов РПО-А "Шмель".

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанк

Учения показали способность армии адекватно отвечать на изменение обстановки рядом с границами страны, заявил министр обороны Сергей Шойгу.

Первый заместитель министра обороны РФ Валерий Герасимов и министр обороны РФ Сергей Шойгу на полигоне Опук в Крыму
9 из 10

Учения показали способность армии адекватно отвечать на изменение обстановки рядом с границами страны, заявил министр обороны Сергей Шойгу.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанк

"Считаю, что цели внезапной проверки достигнуты полностью. Войска продемонстрировали способность обеспечить надежную оборону страны", — сказал глава военного ведомства.

Вертолет Ка-29 во время масштабных учений войск Южного военного округа и ВДВ на полигоне Опук в Крыму
10 из 10

"Считаю, что цели внезапной проверки достигнуты полностью. Войска продемонстрировали способность обеспечить надежную оборону страны", — сказал глава военного ведомства.

© Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
1 из 10

Учения подразделений Южного военного округа и Воздушно-десантных войск на полигоне Опук стали частью внезапной проверки боевой готовности.

© Фото : Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
2 из 10

Войска успешно отработали поставленные перед ними задачи по обеспечению безопасности южных границ России.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
3 из 10

Были задействованы береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион", ударные беспилотные летательные аппараты "Иноходец", быстроходные патрульные катера "Раптор" и другие новейшие образцы вооружения.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
4 из 10

Маневры посетил министр обороны России Сергей Шойгу. Он облетел районы дислокации войск и боевой техники на вертолете, проверил готовность морской и сухопутной группировок.

© Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
5 из 10

Ракетные корабли Черноморского флота нанесли артиллерийский удар, поразив огневые средства противодесантной обороны.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
6 из 10

Фрегаты "Адмирал Макаров" и "Адмирал Эссен" оказали огневую поддержку морскому десанту.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
7 из 10

Экипажи Черноморского и Северного флотов обеспечили высадку морской пехоты. Военно-транспортную авиацию прикрывали истребители.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
8 из 10

После десантирования личный состав уничтожил условного противника и захватил объекты, ведя огонь из стрелкового оружия, гранатометов и реактивных пехотных огнеметов РПО-А "Шмель".

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
9 из 10

Учения показали способность армии адекватно отвечать на изменение обстановки рядом с границами страны, заявил министр обороны Сергей Шойгу.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
10 из 10

"Считаю, что цели внезапной проверки достигнуты полностью. Войска продемонстрировали способность обеспечить надежную оборону страны", — сказал глава военного ведомства.

© Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
 
Сергей ШойгуРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:20Генпрокуратура предложила создать единого оператора для контроля ЖКХ
12:16Генпрокурор внес представление главе ФОМС за нарушения
12:15На Рублевке столкнулись шесть машин
12:15Лучшие фото недели: знойный рекорд, живопись по телу и спасение тапира
12:09В Красноярске завели дело после поджога пиротехники на незаконной акции
12:07МИД объявил пятерых сотрудников посольства Польши персонами нон грата
11:59В Турции показали ролик с уничтожением цели, похожей на "Панцирь-С1"
11:53Мясников назвал неочевидные факторы развития инфаркта
11:52Очередное обновление Windows 10 приводит к сбоям
11:51Средневзвешенный курс доллара снизился на 1,33 рубля
11:44В Британии оценили вклад России в строительство МКС
11:44ФСБ выявила ячейки террористов в Новосибирской и Кемеровской областях
11:43В Госдуме прокомментировали предложение России к США по кибербезопасности
11:40Житель Ингушетии получил 17 лет колонии за попытку взорвать пост полиции
11:40Глава МИД Германии оценил перспективы использования "Спутника V"
11:38В Госдуму внесли проект о праве на декретные с нескольких мест работы
11:35В Госдуму внесли проект о социальной стипендии для беременных студенток
11:34Академика РАН Хазанова оштрафовали по делу о несогласованной акции
11:32В Италии работники транспорта бастуют, требуя вакцинацию от COVID-19
11:23Более ста палестинцев пострадали из-за беспорядков после массового намаза
Лента новостейМолния