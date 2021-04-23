https://ria.ru/20210423/tyulen-1729719919.html

В Петербурге спасли истощенного детеныша тюленя

В Петербурге спасли истощенного детеныша тюленя

Истощенного детеныша серого тюленя спасли на берегу Финского залива в Петербурге и направили в Центр изучения и сохранения морских млекопитающих, сообщает... РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T21:56

2021-04-23T21:56

2021-04-23T21:56

хорошие новости

россия

фонд друзей балтийской нерпы

гуп «водоканал санкт-петербурга

центр изучения и сохранения морских млекопитающих

ленинградская область

курортный район

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 апр - РИА Новости. Истощенного детеныша серого тюленя спасли на берегу Финского залива в Петербурге и направили в Центр изучения и сохранения морских млекопитающих, сообщает пресс-служба ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"."Малыша во время прогулки с собакой спасли неравнодушные жители поселка Солнечное Курортного района Петербурга. Тюлененок замерз и выбрался на берег, чтобы погреться и передохнуть. Местные жители сразу позвонили на горячую линию Фонда друзей балтийской нерпы", - говорится в сообщении.Специалисты осмотрели тюлененка. Он весит всего 13 килограмм вместо положенных 35-40 килограмм.Тюлененка поместят в индивидуальный карантинный бокс и будут готовить к выпуску в естественную среду обитания. По мнению специалистов, вернуться в Финский залив тюлень сможет уже через месяц-полтора.Петербургский Водоканал участвует в работе по спасению морских млекопитающих балтийского региона с 2013 года. В сентябре 2014 года на территории очистных сооружений Водоканала в Репино был открыт Центр изучения и сохранения морских млекопитающих. С 2013 года спасены и возвращены в дикую природу более 100 нерп и тюленей.В Петербурге и на территории Ленинградской области обитают три разновидности морских млекопитающих: балтийский серый тюлень и два подвида кольчатой нерпы (балтийская и ладожская). Все они внесены в Красную книгу России как находящиеся под угрозой исчезновения.

https://ria.ru/20210423/medvezhonok-1729567228.html

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россия

ленинградская область

курортный район

санкт-петербург

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россия, фонд друзей балтийской нерпы, гуп «водоканал санкт-петербурга, центр изучения и сохранения морских млекопитающих, ленинградская область, курортный район, санкт-петербург