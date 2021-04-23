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В ЮФО предложили ввести выходной день после прививки от COVID-19
В ЮФО предложили ввести выходной день после прививки от COVID-19
Члены Южно-российской парламентской ассоциации (ЮРПА) выдвинули предложение сделать день после прививки от коронавируса выходным, сообщил председатель... РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T17:54
2021-04-23T17:54
александр ищенко
россия
здоровье - общество
совет федерации рф
госдума рф
волгоградская областная дума
владимир путин
волгоградская область
ростовская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 апр - РИА Новости. Члены Южно-российской парламентской ассоциации (ЮРПА) выдвинули предложение сделать день после прививки от коронавируса выходным, сообщил председатель законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко на заседании совета ассоциации, приуроченном к 20-летию ЮРПА.Центральной темой заседания стало обсуждение послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, состоявшегося 21 апреля. В частности, спикеры парламентов Юга России утвердили предложения федеральным органам власти, которые помогут полнее реализовать задачи, поставленные президентом.По словам Ищенко, одна из озвученных приоритетных задач - массовая вакцинация населения от коронавируса и, как следствие, формирование коллективного иммунитета. "В настоящее время темпы прививочной кампании недостаточно высоки. Стимулом к увеличению числа граждан, готовых привиться, могло бы стать установление для них дополнительного дня отдыха после прививки", - сказал он. Такой выходной день, особенно для работающих граждан, по мнению Ищенко, мог бы быть отведен для спокойного возвращения к нормальному состоянию и восстановления сил.Среди других предложений, выдвинутых членами ЮРПА - расширение возможностей использования материнского капитала, реализация программы "Земский бюджетник" для поддержки специалистов в сфере культуры, дошкольного и допобразования на селе. Также депутаты предложили распространить программу туристического кешбэка на неработающих пенсионеров и обеспечить бесплатный проезд на поездах для детей до семи лет. Эти и другие предложения депутаты планируют в ближайшее время направить в Совет Федерации и Госдуму. Кроме того, список предложений будет расширен на очередном заседании ЮРПА, которое состоится в Волгоградской области в середине мая.Председатель Волгоградской областной думы, являющийся в настоящее время главой ЮРПА, Александр Блошкин отметил, что за 20 лет работы ассоциации большинство предложений совета в том или ином виде были приняты на федеральном уровне.ЮРПА - это консультативный совещательный орган, в который входят парламенты всех регионов ЮФО, а также пять ассоциированных членов. Совет ЮРПА собирается два раза в год для выработки совместных законодательных инициатив и обмена опытом.
https://ria.ru/20210423/vaktsina-1729626504.html
https://ria.ru/20210323/sosudy-1602392815.html
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александр ищенко, россия, здоровье - общество, совет федерации рф, госдума рф, волгоградская областная дума, владимир путин, волгоградская область, ростовская область, южный фо

В ЮФО предложили ввести выходной день после прививки от COVID-19

17:54 23.04.2021
 
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкВакцинация от коронавируса
Вакцинация от коронавируса - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 апр - РИА Новости. Члены Южно-российской парламентской ассоциации (ЮРПА) выдвинули предложение сделать день после прививки от коронавируса выходным, сообщил председатель законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко на заседании совета ассоциации, приуроченном к 20-летию ЮРПА.
Центральной темой заседания стало обсуждение послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, состоявшегося 21 апреля. В частности, спикеры парламентов Юга России утвердили предложения федеральным органам власти, которые помогут полнее реализовать задачи, поставленные президентом.
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По словам Ищенко, одна из озвученных приоритетных задач - массовая вакцинация населения от коронавируса и, как следствие, формирование коллективного иммунитета. "В настоящее время темпы прививочной кампании недостаточно высоки. Стимулом к увеличению числа граждан, готовых привиться, могло бы стать установление для них дополнительного дня отдыха после прививки", - сказал он. Такой выходной день, особенно для работающих граждан, по мнению Ищенко, мог бы быть отведен для спокойного возвращения к нормальному состоянию и восстановления сил.
Среди других предложений, выдвинутых членами ЮРПА - расширение возможностей использования материнского капитала, реализация программы "Земский бюджетник" для поддержки специалистов в сфере культуры, дошкольного и допобразования на селе. Также депутаты предложили распространить программу туристического кешбэка на неработающих пенсионеров и обеспечить бесплатный проезд на поездах для детей до семи лет. Эти и другие предложения депутаты планируют в ближайшее время направить в Совет Федерации и Госдуму. Кроме того, список предложений будет расширен на очередном заседании ЮРПА, которое состоится в Волгоградской области в середине мая.
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Председатель Волгоградской областной думы, являющийся в настоящее время главой ЮРПА, Александр Блошкин отметил, что за 20 лет работы ассоциации большинство предложений совета в том или ином виде были приняты на федеральном уровне.
ЮРПА - это консультативный совещательный орган, в который входят парламенты всех регионов ЮФО, а также пять ассоциированных членов. Совет ЮРПА собирается два раза в год для выработки совместных законодательных инициатив и обмена опытом.
 
Александр ИщенкоРоссияЗдоровье - ОбществоСовет Федерации РФГосдума РФВолгоградская областная ДумаВладимир ПутинВолгоградская областьРостовская областьЮжный ФО
 
 
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