В ЮФО предложили ввести выходной день после прививки от COVID-19
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 апр - РИА Новости. Члены Южно-российской парламентской ассоциации (ЮРПА) выдвинули предложение сделать день после прививки от коронавируса выходным, сообщил председатель законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко на заседании совета ассоциации, приуроченном к 20-летию ЮРПА.
Центральной темой заседания стало обсуждение послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, состоявшегося 21 апреля. В частности, спикеры парламентов Юга России утвердили предложения федеральным органам власти, которые помогут полнее реализовать задачи, поставленные президентом.
По словам Ищенко, одна из озвученных приоритетных задач - массовая вакцинация населения от коронавируса и, как следствие, формирование коллективного иммунитета. "В настоящее время темпы прививочной кампании недостаточно высоки. Стимулом к увеличению числа граждан, готовых привиться, могло бы стать установление для них дополнительного дня отдыха после прививки", - сказал он. Такой выходной день, особенно для работающих граждан, по мнению Ищенко, мог бы быть отведен для спокойного возвращения к нормальному состоянию и восстановления сил.
Среди других предложений, выдвинутых членами ЮРПА - расширение возможностей использования материнского капитала, реализация программы "Земский бюджетник" для поддержки специалистов в сфере культуры, дошкольного и допобразования на селе. Также депутаты предложили распространить программу туристического кешбэка на неработающих пенсионеров и обеспечить бесплатный проезд на поездах для детей до семи лет. Эти и другие предложения депутаты планируют в ближайшее время направить в Совет Федерации и Госдуму. Кроме того, список предложений будет расширен на очередном заседании ЮРПА, которое состоится в Волгоградской области в середине мая.
Председатель Волгоградской областной думы, являющийся в настоящее время главой ЮРПА, Александр Блошкин отметил, что за 20 лет работы ассоциации большинство предложений совета в том или ином виде были приняты на федеральном уровне.
ЮРПА - это консультативный совещательный орган, в который входят парламенты всех регионов ЮФО, а также пять ассоциированных членов. Совет ЮРПА собирается два раза в год для выработки совместных законодательных инициатив и обмена опытом.