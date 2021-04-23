https://ria.ru/20210423/privivka-1729690477.html

В ЮФО предложили ввести выходной день после прививки от COVID-19

В ЮФО предложили ввести выходной день после прививки от COVID-19

Члены Южно-российской парламентской ассоциации (ЮРПА) выдвинули предложение сделать день после прививки от коронавируса выходным, сообщил председатель... РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T17:54

2021-04-23T17:54

2021-04-23T17:54

александр ищенко

россия

здоровье - общество

совет федерации рф

госдума рф

волгоградская областная дума

владимир путин

волгоградская область

ростовская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 апр - РИА Новости. Члены Южно-российской парламентской ассоциации (ЮРПА) выдвинули предложение сделать день после прививки от коронавируса выходным, сообщил председатель законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко на заседании совета ассоциации, приуроченном к 20-летию ЮРПА.Центральной темой заседания стало обсуждение послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, состоявшегося 21 апреля. В частности, спикеры парламентов Юга России утвердили предложения федеральным органам власти, которые помогут полнее реализовать задачи, поставленные президентом.По словам Ищенко, одна из озвученных приоритетных задач - массовая вакцинация населения от коронавируса и, как следствие, формирование коллективного иммунитета. "В настоящее время темпы прививочной кампании недостаточно высоки. Стимулом к увеличению числа граждан, готовых привиться, могло бы стать установление для них дополнительного дня отдыха после прививки", - сказал он. Такой выходной день, особенно для работающих граждан, по мнению Ищенко, мог бы быть отведен для спокойного возвращения к нормальному состоянию и восстановления сил.Среди других предложений, выдвинутых членами ЮРПА - расширение возможностей использования материнского капитала, реализация программы "Земский бюджетник" для поддержки специалистов в сфере культуры, дошкольного и допобразования на селе. Также депутаты предложили распространить программу туристического кешбэка на неработающих пенсионеров и обеспечить бесплатный проезд на поездах для детей до семи лет. Эти и другие предложения депутаты планируют в ближайшее время направить в Совет Федерации и Госдуму. Кроме того, список предложений будет расширен на очередном заседании ЮРПА, которое состоится в Волгоградской области в середине мая.Председатель Волгоградской областной думы, являющийся в настоящее время главой ЮРПА, Александр Блошкин отметил, что за 20 лет работы ассоциации большинство предложений совета в том или ином виде были приняты на федеральном уровне.ЮРПА - это консультативный совещательный орган, в который входят парламенты всех регионов ЮФО, а также пять ассоциированных членов. Совет ЮРПА собирается два раза в год для выработки совместных законодательных инициатив и обмена опытом.

https://ria.ru/20210423/vaktsina-1729626504.html

https://ria.ru/20210323/sosudy-1602392815.html

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ростовская область

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александр ищенко, россия, здоровье - общество, совет федерации рф, госдума рф, волгоградская областная дума, владимир путин, волгоградская область, ростовская область, южный фо