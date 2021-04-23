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"СР — За правду" может сменить председателя партии, сообщил источник
"СР — За правду" может сменить председателя партии, сообщил источник
"Справедливая Россия - За правду" может сменить партийного председателя на съезде в июне, заявил РИА Новости источник в партии. РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T10:35
2021-04-23T10:43
сергей миронов
госдума рф
захар прилепин
санкт-петербург
политика
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. "Справедливая Россия - За правду" может сменить партийного председателя на съезде в июне, заявил РИА Новости источник в партии."Собственно, на данный момент рассматривается вопрос о том, что повестка июньского съезда партии "Справедливая Россия - За правду" может быть дополнена кадровыми вопросами, включая вопрос о смене председателя", - сообщил собеседник агентства.Председатель "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов планирует передать лидерство в федеральной части списка от партии на выборах в Госдуму сопредседателю партии Захару Прилепину, сам он пойдет как одномандатник по Санкт-Петербургу, заявил РИА Новости источник в партии."Сергей Миронов объявит о том, что не станет возглавлять первую тройку, передаст лидерство списка Захару Прилепину, а сам пойдёт по Питеру. Об этом сообщат регионалам 24 апреля, а публично объявят на съезде в июне", - рассказал собеседник агентства.Также, по его словам, из партийного списка планируют выйти несколько нынешних депутатов, в связи с недовольством распределением мест в федеральном списке кандидатов и приходом Прилепина и второго сопредседателя Геннадия Семигина.Кроме этого, источник в партии подчеркнул, что партийный аппарат и фракция СР в Госдуме сознательно саботирует предвыборную работу, чтобы не получить хороший процент на выборах."Идеальный результат "старой гвардии" из СР - это 6-7%. Все останется, как есть, и все останутся на своих местах. Но будет повод обвинить новых партнёров, что они ничего не принесли в партию", - отметил он.При этом в пресс-службе "Справедливой России - За правду" РИА Новости уточнили, что очередность лидеров во главе федерального списка ещё не определена, это будет решать съезд в июне, который утвердит также и списочный состав кандидатов и их распределение по территориальным группам и одномандатным округам.
https://ria.ru/20210419/mironov-1728926130.html
https://ria.ru/20210222/partiya-1598546910.html
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сергей миронов, госдума рф, захар прилепин, санкт-петербург, политика

"СР — За правду" может сменить председателя партии, сообщил источник

10:35 23.04.2021 (обновлено: 10:43 23.04.2021)
 
© РИА Новости / Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанкСторонники партии "Справедливая Россия" на первомайской демонстрации в Симферополе
Сторонники партии Справедливая Россия на первомайской демонстрации в Симферополе - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. "Справедливая Россия - За правду" может сменить партийного председателя на съезде в июне, заявил РИА Новости источник в партии.
"Собственно, на данный момент рассматривается вопрос о том, что повестка июньского съезда партии "Справедливая Россия - За правду" может быть дополнена кадровыми вопросами, включая вопрос о смене председателя", - сообщил собеседник агентства.
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Председатель "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов планирует передать лидерство в федеральной части списка от партии на выборах в Госдуму сопредседателю партии Захару Прилепину, сам он пойдет как одномандатник по Санкт-Петербургу, заявил РИА Новости источник в партии.
"Сергей Миронов объявит о том, что не станет возглавлять первую тройку, передаст лидерство списка Захару Прилепину, а сам пойдёт по Питеру. Об этом сообщат регионалам 24 апреля, а публично объявят на съезде в июне", - рассказал собеседник агентства.
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Также, по его словам, из партийного списка планируют выйти несколько нынешних депутатов, в связи с недовольством распределением мест в федеральном списке кандидатов и приходом Прилепина и второго сопредседателя Геннадия Семигина.
"Называют фамилии (Елены) Драпеко и (Анатолия) Грешневикова, возможно, к ним присоединится (Галина) Хованская. Все трое имеют хорошие шансы избраться по одномандатным округам и без помощи партии", - добавил он.
Кроме этого, источник в партии подчеркнул, что партийный аппарат и фракция СР в Госдуме сознательно саботирует предвыборную работу, чтобы не получить хороший процент на выборах.
"Идеальный результат "старой гвардии" из СР - это 6-7%. Все останется, как есть, и все останутся на своих местах. Но будет повод обвинить новых партнёров, что они ничего не принесли в партию", - отметил он.
Сергей Миронов выступает на съезде новой объединённой политической партии Справедливая Россия - За правду в Москве - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
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При этом в пресс-службе "Справедливой России - За правду" РИА Новости уточнили, что очередность лидеров во главе федерального списка ещё не определена, это будет решать съезд в июне, который утвердит также и списочный состав кандидатов и их распределение по территориальным группам и одномандатным округам.
 
Сергей МироновГосдума РФЗахар ПрилепинСанкт-ПетербургПолитика
 
 
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