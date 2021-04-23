https://ria.ru/20210423/nukavsevmeste-1729635212.html
Стало известно, кто поможет Лазареву выбирать финалистов вокального шоу
Стало известно, кто поможет Лазареву выбирать финалистов вокального шоу
В это воскресенье в 16:20 на канале "Россия 1" состоится финал самого народного вокального шоу "Ну-ка, все вместе!" Чтобы определить победителя сезона, в сотню... РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T14:28
2021-04-23T14:28
2021-04-23T14:28
шоубиз
шоу "ну-ка, все вместе!"
влад топалов
новости культуры
шоу-бизнес
ани лорак
сергей лазарев
валерия (алла перфилова)
филипп киркоров
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. В это воскресенье в 16:20 на канале "Россия 1" состоится финал самого народного вокального шоу "Ну-ка, все вместе!" Чтобы определить победителя сезона, в сотню Сергея Лазарева вольются новые лица: певица Нюша, Влад Топалов и участник Евровидения Дмитрий Колдун, сообщили в пресс-службе телеканала "Россия 1".Это будет грандиозный музыкальный баттл 17-ти сильнейших вокалистов, которые претендуют на кубок проекта, миллион рублей, собственный оригинальный сингл и ротацию в эфире радиостанции "Новое Радио".В финале нервы жюри накалятся до предела: эксперты будут вынуждены попрощаться с теми участниками, в которых верили, и ожесточенно отстаивать своих фаворитов. Особенно непросто придется лидеру сотни Сергею Лазареву: ему предстоит не только выбирать таланты, но и проявлять чудеса дипломатии.Всего в третьем сезоне на знаменитую сцену вышли 64 исполнителя. Самая старшая участница родилась в 1960 году, а самому младшему едва исполнилось 16 лет, и он прошел в финал.В каждом выпуске третьего сезона появлялись приглашенные звезды: Филипп Киркоров, Валерия, Ани Лорак, Ирина Дубцова, Jony и дуэт #2Маши, а в одной из передач большим сюрпризом для поклонников группы "Smash!!" стало совместное выступление Влада Топалова и Сергея Лазарева.В этом сезоне шоу лишь четырем участникам удалось набрать 100 баллов, подняв на ноги всю сотню жюри. В первом выпуске это сделал 16-летний певец из Сочи Гарик Зебелян, в шестом выпуске — Ксения Бахчалова из Сургута, а в восьмом сразу две участницы смогли получить 100 голосов из 100. Это — София Ацбеха Негга из Санкт-Петербурга и Нуца Бузаладзе из Грузии.У телезрителей и сотни, конечно, уже есть свои фавориты. Кто из этих талантливых вокалистов одержит победу в конкурсе, и почему впервые в сезоне от слов Лазарева заплачет не артист на сцене, а эксперт на стене, станет известно уже совсем скоро.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шоу "ну-ка, все вместе!", влад топалов, новости культуры, шоу-бизнес, ани лорак, сергей лазарев, валерия (алла перфилова), филипп киркоров
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости.
В это воскресенье в 16:20 на канале "Россия 1" состоится
финал самого народного вокального шоу "Ну-ка, все вместе!" Чтобы определить победителя сезона, в сотню Сергея Лазарева вольются новые лица: певица Нюша, Влад Топалов и участник Евровидения Дмитрий Колдун, сообщили в пресс-службе телеканала "Россия 1".
Это будет грандиозный музыкальный баттл 17-ти сильнейших вокалистов, которые претендуют на кубок проекта, миллион рублей, собственный оригинальный сингл и ротацию в эфире радиостанции "Новое Радио".
В финале нервы жюри накалятся до предела: эксперты будут вынуждены попрощаться с теми участниками, в которых верили, и ожесточенно отстаивать своих фаворитов. Особенно непросто придется лидеру сотни Сергею Лазареву: ему предстоит не только выбирать таланты, но и проявлять чудеса дипломатии.
Всего в третьем сезоне на знаменитую сцену вышли 64 исполнителя. Самая старшая участница родилась в 1960 году, а самому младшему едва исполнилось 16 лет, и он прошел в финал.
В каждом выпуске третьего сезона появлялись приглашенные звезды: Филипп Киркоров, Валерия, Ани Лорак, Ирина Дубцова, Jony и дуэт #2Маши, а в одной из передач большим сюрпризом для поклонников группы "Smash!!" стало
совместное выступление Влада Топалова и Сергея Лазарева.
В этом сезоне шоу лишь четырем участникам удалось набрать 100 баллов, подняв на ноги всю сотню жюри. В первом выпуске это сделал 16-летний певец из Сочи Гарик Зебелян, в шестом выпуске — Ксения Бахчалова из Сургута, а в восьмом сразу две участницы смогли получить 100 голосов из 100. Это — София Ацбеха Негга из Санкт-Петербурга и Нуца Бузаладзе из Грузии.
У телезрителей и сотни, конечно, уже есть свои фавориты. Кто из этих талантливых вокалистов одержит победу в конкурсе, и почему впервые в сезоне от слов Лазарева заплачет не артист на сцене, а эксперт на стене, станет известно уже совсем скоро.