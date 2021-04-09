https://ria.ru/20210409/smash-1727571186.html

Группа Smash!! воссоединится в эфире шоу "Ну-ка, все вместе!"

Группа Smash!! воссоединится в эфире шоу "Ну-ка, все вместе!"

Седьмой отборочный тур вокального шоу "Ну-ка, все вместе!", который выйдет в эфир на "России 1" 11 апреля в 17:45, станет особенным не только для молодых... РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T17:42

2021-04-09T17:42

2021-04-09T17:42

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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Седьмой отборочный тур вокального шоу "Ну-ка, все вместе!", который выйдет в эфир на "России 1" 11 апреля в 17:45, станет особенным не только для молодых исполнителей, но и для поклонников группы Smash!! К ведущему Сергею Лазареву на стену придет Влад Топалов, и в этой программе дуэт воссоединится, сообщили в пресс-службе телеканала.Пока неизвестно, смогут ли Лазарев с Топаловым спеться не только на сцене, но и в оценках конкурсантов: это телезрители узнают во время эфира шоу.Группа Smash!! существовала с 2000 года, но через несколько лет, на пике популярности, распалась. Тогда оба исполнителя начали сольные карьеры.Он также добавил, что Сергей – лучший человек, с которым ему приходилось работать и разделять сцену.Ранее музыканты намекали на то, что их дуэт может возродиться, а на днях Топалов оставил странный комментарий в Instagram Лазарева, который заинтриговал и насмешил поклонников.

https://ria.ru/20210406/lazarev-1604309305.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, музыка, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, россия-1 (телеканал), сергей лазарев