Группа Smash!! воссоединится в эфире шоу "Ну-ка, все вместе!"
© Фото : предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1"Сергей Лазарев и Влад Топалов на шоу "Ну-ка, все вместе!"
© Фото : предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1"
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Седьмой отборочный тур вокального шоу "Ну-ка, все вместе!", который выйдет в эфир на "России 1" 11 апреля в 17:45, станет особенным не только для молодых исполнителей, но и для поклонников группы Smash!! К ведущему Сергею Лазареву на стену придет Влад Топалов, и в этой программе дуэт воссоединится, сообщили в пресс-службе телеканала.
Пока неизвестно, смогут ли Лазарев с Топаловым спеться не только на сцене, но и в оценках конкурсантов: это телезрители узнают во время эфира шоу.
Группа Smash!! существовала с 2000 года, но через несколько лет, на пике популярности, распалась. Тогда оба исполнителя начали сольные карьеры.
"Надо признаться, что был период, когда на сцене мы чувствовали себя очень комфортно порознь. Так и остается сейчас, но лично я соскучился по дуэтной энергетике. Есть ощущение, что в этом есть какое-то новое дыхание", – признался Влад Топалов на съемках шоу.
Он также добавил, что Сергей – лучший человек, с которым ему приходилось работать и разделять сцену.
"Ощущения после совместного выступления такие, как будто и не было этих двадцати лет", – поделился эмоциями Сергей Лазарев.
Ранее музыканты намекали на то, что их дуэт может возродиться, а на днях Топалов оставил странный комментарий в Instagram Лазарева, который заинтриговал и насмешил поклонников.