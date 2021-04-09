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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210409/smash-1727571186.html
Группа Smash!! воссоединится в эфире шоу "Ну-ка, все вместе!"
Группа Smash!! воссоединится в эфире шоу "Ну-ка, все вместе!"
Седьмой отборочный тур вокального шоу "Ну-ка, все вместе!", который выйдет в эфир на "России 1" 11 апреля в 17:45, станет особенным не только для молодых... РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-09T17:42
2021-04-09T17:42
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сергей лазарев
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Седьмой отборочный тур вокального шоу "Ну-ка, все вместе!", который выйдет в эфир на "России 1" 11 апреля в 17:45, станет особенным не только для молодых исполнителей, но и для поклонников группы Smash!! К ведущему Сергею Лазареву на стену придет Влад Топалов, и в этой программе дуэт воссоединится, сообщили в пресс-службе телеканала.Пока неизвестно, смогут ли Лазарев с Топаловым спеться не только на сцене, но и в оценках конкурсантов: это телезрители узнают во время эфира шоу.Группа Smash!! существовала с 2000 года, но через несколько лет, на пике популярности, распалась. Тогда оба исполнителя начали сольные карьеры.Он также добавил, что Сергей – лучший человек, с которым ему приходилось работать и разделять сцену.Ранее музыканты намекали на то, что их дуэт может возродиться, а на днях Топалов оставил странный комментарий в Instagram Лазарева, который заинтриговал и насмешил поклонников.
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новости культуры, музыка, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, россия-1 (телеканал), сергей лазарев

Группа Smash!! воссоединится в эфире шоу "Ну-ка, все вместе!"

17:42 09.04.2021
 
© Фото : предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1"Сергей Лазарев и Влад Топалов на шоу "Ну-ка, все вместе!"
Сергей Лазарев и Влад Топалов на шоу Ну-ка, все вместе! - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1"
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Седьмой отборочный тур вокального шоу "Ну-ка, все вместе!", который выйдет в эфир на "России 1" 11 апреля в 17:45, станет особенным не только для молодых исполнителей, но и для поклонников группы Smash!! К ведущему Сергею Лазареву на стену придет Влад Топалов, и в этой программе дуэт воссоединится, сообщили в пресс-службе телеканала.
Пока неизвестно, смогут ли Лазарев с Топаловым спеться не только на сцене, но и в оценках конкурсантов: это телезрители узнают во время эфира шоу.
Группа Smash!! существовала с 2000 года, но через несколько лет, на пике популярности, распалась. Тогда оба исполнителя начали сольные карьеры.

"Надо признаться, что был период, когда на сцене мы чувствовали себя очень комфортно порознь. Так и остается сейчас, но лично я соскучился по дуэтной энергетике. Есть ощущение, что в этом есть какое-то новое дыхание", – признался Влад Топалов на съемках шоу.

Он также добавил, что Сергей – лучший человек, с которым ему приходилось работать и разделять сцену.

"Ощущения после совместного выступления такие, как будто и не было этих двадцати лет", – поделился эмоциями Сергей Лазарев.

Ранее музыканты намекали на то, что их дуэт может возродиться, а на днях Топалов оставил странный комментарий в Instagram Лазарева, который заинтриговал и насмешил поклонников.
Певец Сергей Лазарев - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
6 апреля, 01:23Шоубиз
Топалов оставил странный комментарий под снимком Лазарева с голым торсом
 
ШоубизНовости культурыМузыкаШоу-бизнесЗнаменитостизвездыРоссия-1 (телеканал)Сергей Лазарев
 
 
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