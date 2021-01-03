https://ria.ru/20210103/smash-1591892390.html
Лазарев и Топалов намекнули на воссоединение группы Smash!!
Лазарев и Топалов намекнули на воссоединение группы Smash!!
Певец Сергей Лазарев, который сейчас отдыхает на Бали вместе с друзьями, в том числе и бывшим коллегой по группе Smash!! Владом Топаловым, в сторис Instagram... РИА Новости, 03.01.2021
2021-01-03T15:31
2021-01-03T15:31
2021-01-03T15:32
бали (остров)
музыка
новости культуры
культура
влад топалов
сергей лазарев
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Певец Сергей Лазарев, который сейчас отдыхает на Бали вместе с друзьями, в том числе и бывшим коллегой по группе Smash!! Владом Топаловым, в сторис Instagram намекнул на возможное воссоединение дуэта.К ролику музыкант приложил опрос, котором пользователи смогли проголосовать: "за" или "против". Большая часть поклонников — 96 процентов отметили, что они буду рады снова послушать любимую группу. Поп-дуэт существовал с 2000 по 2006 годы. За шесть лет существования группы вышли такие хиты, как "Should have loved you more", "Belle", "The one to cry" и многие другие. Smash!! были одним из самых популярных коллективов в начале 2000-х, поэтому распад группы многих удивил. Считается, что причиной стал "эмоциональный разлад". Исполнители серьезно поссорились, и даже перестали общаться. Каждый тогда продолжил строить сольную карьеру, и вполне успешно. Спустя время музыканты помирились.
https://ria.ru/20201230/kazanova-1591534552.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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бали (остров), музыка, новости культуры, влад топалов, сергей лазарев
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Певец Сергей Лазарев, который сейчас отдыхает на Бали вместе с друзьями, в том числе и бывшим коллегой по группе Smash!! Владом Топаловым, в сторис Instagram намекнул на возможное воссоединение дуэта.
"Так друзья, в это году группе Smash!! исполняется 20 лет. Надо по этому поводу что-то сделать, что-то придумать. Может, в 2021-м году забабахать новую песню?" — предложил Лазарев.
К ролику музыкант приложил опрос, котором пользователи смогли проголосовать: "за" или "против". Большая часть поклонников — 96 процентов отметили, что они буду рады снова послушать любимую группу.
Поп-дуэт существовал с 2000 по 2006 годы. За шесть лет существования группы вышли такие хиты, как "Should have loved you more", "Belle", "The one to cry" и многие другие.
Smash!! были одним из самых популярных коллективов в начале 2000-х, поэтому распад группы многих удивил. Считается, что причиной стал "эмоциональный разлад". Исполнители серьезно поссорились, и даже перестали общаться. Каждый тогда продолжил строить сольную карьеру, и вполне успешно. Спустя время музыканты помирились.