Лазарев и Топалов намекнули на воссоединение группы Smash!!

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Певец Сергей Лазарев, который сейчас отдыхает на Бали вместе с друзьями, в том числе и бывшим коллегой по группе Smash!! Владом Топаловым, в сторис Instagram намекнул на возможное воссоединение дуэта.К ролику музыкант приложил опрос, котором пользователи смогли проголосовать: "за" или "против". Большая часть поклонников — 96 процентов отметили, что они буду рады снова послушать любимую группу. Поп-дуэт существовал с 2000 по 2006 годы. За шесть лет существования группы вышли такие хиты, как "Should have loved you more", "Belle", "The one to cry" и многие другие. Smash!! были одним из самых популярных коллективов в начале 2000-х, поэтому распад группы многих удивил. Считается, что причиной стал "эмоциональный разлад". Исполнители серьезно поссорились, и даже перестали общаться. Каждый тогда продолжил строить сольную карьеру, и вполне успешно. Спустя время музыканты помирились.

