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https://ria.ru/20210103/smash-1591892390.html
Лазарев и Топалов намекнули на воссоединение группы Smash!!
Лазарев и Топалов намекнули на воссоединение группы Smash!!
Певец Сергей Лазарев, который сейчас отдыхает на Бали вместе с друзьями, в том числе и бывшим коллегой по группе Smash!! Владом Топаловым, в сторис Instagram... РИА Новости, 03.01.2021
2021-01-03T15:31
2021-01-03T15:32
бали (остров)
музыка
новости культуры
культура
влад топалов
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Певец Сергей Лазарев, который сейчас отдыхает на Бали вместе с друзьями, в том числе и бывшим коллегой по группе Smash!! Владом Топаловым, в сторис Instagram намекнул на возможное воссоединение дуэта.К ролику музыкант приложил опрос, котором пользователи смогли проголосовать: "за" или "против". Большая часть поклонников — 96 процентов отметили, что они буду рады снова послушать любимую группу. Поп-дуэт существовал с 2000 по 2006 годы. За шесть лет существования группы вышли такие хиты, как "Should have loved you more", "Belle", "The one to cry" и многие другие. Smash!! были одним из самых популярных коллективов в начале 2000-х, поэтому распад группы многих удивил. Считается, что причиной стал "эмоциональный разлад". Исполнители серьезно поссорились, и даже перестали общаться. Каждый тогда продолжил строить сольную карьеру, и вполне успешно. Спустя время музыканты помирились.
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РИА Новости
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бали (остров), музыка, новости культуры, влад топалов, сергей лазарев

Лазарев и Топалов намекнули на воссоединение группы Smash!!

15:31 03.01.2021 (обновлено: 15:32 03.01.2021)
 
CC BY-SA 2.0 / M Kubrì / Smash!!Влад Топалов и Сергей Лазарев на сцене "Крокус Сити Холла"
Влад Топалов и Сергей Лазарев на сцене Крокус Сити Холла - РИА Новости, 1920, 03.01.2021
CC BY-SA 2.0 / M Kubrì / Smash!!
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Певец Сергей Лазарев, который сейчас отдыхает на Бали вместе с друзьями, в том числе и бывшим коллегой по группе Smash!! Владом Топаловым, в сторис Instagram намекнул на возможное воссоединение дуэта.
© Фото : lazarevsergeyСкрин сторис из инстаграма Сергея Лазарева
Скрин сторис из инстаграма Сергея Лазарева - РИА Новости, 1920, 03.01.2021
© Фото : lazarevsergey
Скрин сторис из инстаграма Сергея Лазарева
"Так друзья, в это году группе Smash!! исполняется 20 лет. Надо по этому поводу что-то сделать, что-то придумать. Может, в 2021-м году забабахать новую песню?" — предложил Лазарев.
К ролику музыкант приложил опрос, котором пользователи смогли проголосовать: "за" или "против". Большая часть поклонников — 96 процентов отметили, что они буду рады снова послушать любимую группу.
Поп-дуэт существовал с 2000 по 2006 годы. За шесть лет существования группы вышли такие хиты, как "Should have loved you more", "Belle", "The one to cry" и многие другие.
Smash!! были одним из самых популярных коллективов в начале 2000-х, поэтому распад группы многих удивил. Считается, что причиной стал "эмоциональный разлад". Исполнители серьезно поссорились, и даже перестали общаться. Каждый тогда продолжил строить сольную карьеру, и вполне успешно. Спустя время музыканты помирились.
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КультураБали (остров)МузыкаНовости культурыВлад ТопаловСергей Лазарев
 
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