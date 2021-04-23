https://ria.ru/20210423/egipet-1729509023.html

Остался только Египет? Когда он будет доступнее и стоит ли ехать сейчас

Остался только Египет? Когда он будет доступнее и стоит ли ехать сейчас

Чартеры в Хургаду и Шарм-эш-Шейх вот-вот полетят — сообщили российские власти и подтвердили египтяне. Туристы активно интересуются этим направлением, ведь... РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T08:00

2021-04-23T08:00

2021-04-23T08:05

туризм

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дмитрий горин

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ассоциация туроператоров россии (атор)

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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости, Светлана Баева. Чартеры в Хургаду и Шарм-эш-Шейх вот-вот полетят — сообщили российские власти и подтвердили египтяне. Туристы активно интересуются этим направлением, ведь только в Египте сейчас теплое море, дайвинг, интересные экскурсии и сравнительно невысокие цены. О том, во сколько обойдется поездка, как может измениться стоимость путевок, если чартерам дадут добро, и чего ждать от отдыха в Стране пирамид, — в материале РИА Новости.Рады всем, но россиянам — особенно"Хотелось именно купаться в море. В Танзании уже закончился сезон, в Турции было холодно, а потом ее закрыли. Мальдивы — слишком дорого из-за билетов, Кубу не советовали. Оставался только Египет", — рассказывает москвич Дмитрий Соколов. Они с женой вернулись оттуда на днях.Летели через Каир, потом на машине — пять с половиной часов до Хургады. "Для тех, кто не спит в транспорте, — тяжело, — говорит Дмитрий. — Собственно, столь долгий путь — единственное, что не понравилось".По его словам, отдохнули отлично: "Народу мало, египтяне страстно рады всем гостям, а из России — особенно, мечтают о возобновлении прямых перелетов на курорты".Все будет оперативноКогда это произойдет, пока сказать сложно. СМИ ссылаются на источники и называют, например, десятое мая. Но официальных данных нет.Во вторник, 20 апреля, замглавы МИД России Михаил Богданов сообщил: "Москва рассчитывает, что чартеры на египетские курорты Хургада и Шарм-эш-Шейх откроют в ближайшее время". Чуть позже эту информацию подтвердил и советник по СМИ посольства Египта в Москве Ахмед Абдель Моэз. Однако в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса отметили, что решение еще не принято.Туроператоры пообещали буквально за неделю возобновить работу с направлением, если авиасообщение официально откроют. "После разрешения полетов авиакомпаниям и операторам понадобится примерно две-три недели, чтобы поставить рейсы, — уточнил вице-президент АТОР Дмитрий Горин. — Перевозчикам необходимо получить допуски от Росавиации и слоты". При этом, по словам эксперта, сейчас процесс организации полетов пройдет быстро: свободных бортов достаточно, самолеты простаивают.Однако сложно прогнозировать, что именно предложат туристам. Стоимость авиабилетов, говорит Дмитрий Горин, будет зависеть от числа рейсов и их статуса —регулярные или чартерные. Если их ограничат квотами, то цена будет довольно высокой. Например, сейчас перевозка в Каир и обратно обходится примерно в 50-60 тысяч рублей. Если же ограничений не будет, то Египет станет, вероятно, самым бюджетным зарубежным пляжным направлением.Сколько стоит попасть в ЕгипетСейчас операторы продают туры в Египет на базе регулярной авиаперевозки в Каир. Это увеличивает стоимость. Например, цены путевок на майские праздники начинаются в основном от 200 тысяч рублей на двоих. Правда, крупный туроператор планирует предложить клиентам туры с вылетами в Каир из четырех региональных городов: Казани, Екатеринбурга, Новосибирска и Красноярска. Как сообщает АТОР, за отдых придется заплатить от 81, 90, 106 и 112 тысяч рублей соответственно.Самостоятельным туристам тоже предстоит потратиться. "Минимальная цена на полеты туда-обратно с вылетом на майские праздники из Москвы в Каир составляет 35 тысяч рублей, — рассказывают эксперты OneTwoTrip. — До курортных городов можно добраться на самолетах внутренних авиалиний, на автобусе или арендованном автомобиле. На летний период цена авиабилетов из нашей столицы в Каир и обратно начинается от 25 тысяч рублей". Но это — минимум, "поймать" который не всегда просто. Улететь же в Египет на весенние каникулы, заплатив менее 60 тысяч рублей за билет в оба конца, уже практически невозможно.Зато размещение можно найти и экстремально дешевое. Например, Booking предлагает "пятерку" в Хургаде на первой линии с системой питания "все включено" за 289 евро (26,4 тысячи рублей) за девять ночей на двоих. Правда, отзывы у гостиницы не самые лучшие. Стоимость аналогичного отдыха в отеле с оценкой "Превосходно" — уже от 557 евро (51 тысяча рублей).Что ждет туристов Выявленных случаев коронавируса в сутки в Египте сейчас примерно в десять раз меньше, чем в России. По данным на 22 апреля — 861 против 8996 (в Турции, для сравнения, более 60 тысяч в день). "Здесь совершенно адекватная обстановка, никаких эпидемий нет. Начинают вакцинировать сотрудников турсектора", — говорит гид Надежда Курганская."Для прилета нужно иметь на руках отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, сделанный не ранее чем за 72 часа до прибытия. Соблюдение масочного режима в общественных местах обязательно, но строго его не контролируют", — уточняет Карим Абдо, генеральный директор сети агентств в Египте. По его словам, кафе, рестораны и прочие места досуга открыты, все экскурсии доступны для туристов. Отели работают с соблюдением соответствующих мер безопасности.Эксперты уточняют: гостиницы могут быть заполнены не более чем на 50 процентов (сейчас в среднем — на 30 процентов). Персонал в масках, для гостей они необязательны. Дмитрий Соколов советует внимательно отнестись к нюансам. "Наша гостиница полностью соответствовала ожиданиям, — говорит он. — Единственное — плохой Wi-Fi в номере. Но нас предупредили, и мы купили в аэропорту местную симку". Он уточняет, что WhatsApp и Skype в Египте работают только как мессенджеры, говорить по ним нельзя, с Telegram проблем нет. Также он обратил внимание, что многие магазины пока закрыты.Вместо Турции?Сейчас ситуация меняется. "После новостей об ограничении полетов в Турцию Египет лидировал в списке самых интересных направлений для туристов. Число поисковых запросов с вылетом в эту страну 13 апреля возросло более чем в два раза, — говорит эксперт сервиса для планирования путешествий. — Авиакомпании постепенно будут увеличивать число рейсов".Гид Надежда Курганская также отмечает, что активно прилетают туристы из Москвы и некоторых других городов. Россиян стало ощутимо больше, на майские праздники многие запрашивают экскурсии в Каире."Открытие рейсов на курорты Египта, безусловно, принесет туристическому рынку определенную стабильность, поможет выполнить обязательства перед клиентами. Депозиты в отелях Египта остались у операторов еще с 2015 года. Кроме того, россияне, которые не смогли отправиться в Турцию в апреле-мае, будут иметь возможность по согласованию с компанией переоформить туры на эту страну, — говорит Дмитрий Горин. — У туристов появится выбор, который сейчас ограничен из-за пандемии". Пока, по данным АТОР, около 70 процентов путешественников, не попавших в Турцию весной, предпочитают отправиться в нее же, но в другие даты.

https://ria.ru/20210422/egipet-1729514425.html

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https://ria.ru/20210419/strany-1728906739.html

https://ria.ru/20210322/oteli-1602037133.html

https://ria.ru/20210413/egipet-1728139862.html

https://ria.ru/20210422/turtsiya-1729534542.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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