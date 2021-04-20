https://ria.ru/20210420/egipet-1729144307.html

Российским туроператорам понадобится неделя для запуска чартеров в Египет

Российским туроператорам понадобится неделя для запуска чартеров в Египет

Российским туроператорам понадобится неделя для запуска чартерных рейсов в Египет, заявили РИА Новости опрошенные представители туротрасли. РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T17:54

2021-04-20T17:54

2021-04-20T17:54

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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Российским туроператорам понадобится неделя для запуска чартерных рейсов в Египет, заявили РИА Новости опрошенные представители туротрасли.Замглавы МИД РФ Михаил Богданов во вторник заявил, что Москва рассчитывает на возобновление чартерного авиасообщения с египетскими курортами — Хургадой и Шарм-эш-Шейхом — в ближайшее время. Посольство Египта в Москве подтвердило планы по скорому запуску чартеров между Россией и египетскими курортами. Однако в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса отметили, что решение еще не принято."Запустить чартеры можно даже быстрее, чем их продать. На получение разрешения по пролету и слоты в аэропортах потребуется максимум неделя, тем более, что у массовых туроператоров, имеющих связанные авиакомпании, есть незадействованные провозные мощности", — сказал президент Российского союза туроператоров (РСТ) Андрей Игнатьев.В пресс-службе крупного туроператора подтвердили, что им, чтобы отправить в Египет первый чартерный самолет, достаточно одной-двух недель. "С момента появления правового обоснования возможности формирования пакетов и разрешения на чартерные рейсы, нам понадобится от одной до двух недель, чтобы поднять в небо первый чартер в Хургаду или Шарм-эш-Шейх", — сообщили в компании.В свою очередь, Андрей Игнатьев отметил, что туроператоры ожидают открытия Египта, как и туристы. О большом спросе на египетское направление сообщили в других компаниях. "Предположительно мы оперативно сможем начать работу с Египтом после прояснения ситуации. Направление достаточно ожидаемо со стороны туристов", - рассказали представители еще одного туроператора.В компаниях поясняют, что спрос на Египет до закрытия авиасообщения с Турцией был высоким, в отдельные дни приходило по несколько десятков заявок в день. Большинство туристов предпочитало добираться на курорты Красного моря на стыковочных рейсах через Стамбул, приобретая у турфирм отель и страховку.Эксперты подчеркивают, что планомерно в течение полутора лет ведут подготовку к открытию чартерного сообщения с Египтом. "Существенную часть пассажиров первых рейсов в Египет составят те туристы, которые не смогли улететь на отдых в Турцию, а именно - семьи с детьми", — добавили в пресс-службе крупного туроператора.

https://ria.ru/20210420/turtsiya-1728966768.html

https://ria.ru/20210420/egipet-1729079167.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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