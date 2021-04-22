https://ria.ru/20210422/shoygu-1729416346.html

Шойгу прибыл на учения в Крым

Шойгу прибыл на учения в Крым

Министр обороны РФ Сергей Шойгу прибыл в Крым, где в четверг состоится основной этап межвидовых учений войск Южного военного округа и ВДВ, которые идут в рамках РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T11:08

2021-04-22T11:08

2021-04-22T18:36

россия

александр дворников

керчь

феодосия

южный военный округ

каспийская флотилия

воздушно-десантные войска россии

сергей шойгу

безопасность

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ПОЛИГОН ОПУК (Крым), 22 апр – РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу прибыл в Крым, где в четверг состоится основной этап межвидовых учений войск Южного военного округа и ВДВ, которые идут в рамках внезапной проверки боеготовности.Шойгу на вертолёте совершил облёт районов дислокации войск и боевой техники, проверил готовность морской и сухопутной группировок к учениям.Министр также заслушал доклад командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова о предстоящих действиях войск в ходе учений.В учениях на полигоне "Опук" примут участие подразделения общевойсковой армии, объединения ВВС и ПВО, боевые корабли и суда, воинские части береговых войск Черноморского флота, часть сил Каспийской флотилии ЮВО, а также подразделения Воздушно-десантных войск.Накануне войска и силы, привлекаемые к манёврам, переброшены в районы сосредоточения. Группировка кораблей ЧФ, часть сил Каспийской флотилии вышли в район проведения учений. На самолёты военно-транспортной авиации погружены личный состав и боевая техника дивизии ВДВ, они убыли в назначенный район. Произведена погрузка подразделений морской пехоты на большие десантные корабли и десантные катера. Силы и средства береговых войск, противовоздушной обороны и ракетных противокорабельных комплексов развернуты в назначенных районах.Полигон "Опук" расположен в 60 километрах от Феодосии и 40 километрах от Керчи. Возможности полигона позволяют отрабатывать задачи по десантированию войск и преодолению противодесантной обороны "противника", осуществлять высадку морского десанта до двух батальонов морской пехоты одновременно, выполнять стрельбы по береговым целям корабельными артиллерийскими комплексами, а также задействовать оперативно-тактическую и армейскую авиацию.

https://ria.ru/20210325/krym-1602831993.html

https://ria.ru/20210319/prepyatstviya-1601956037.html

россия

керчь

феодосия

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Шойгу прибыл на учения в Крым Министр обороны РФ Сергей Шойгу прибыл в Крым, где в четверг состоится основной этап межвидовых учений войск Южного военного округа и ВДВ, которые идут в рамках внезапной проверки боеготовности. 2021-04-22T11:08 true PT1M28S

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россия, александр дворников, керчь, феодосия, южный военный округ, каспийская флотилия, воздушно-десантные войска россии, сергей шойгу, безопасность