https://ria.ru/20210422/shnurov-1729312486.html

Шнуров рассказал, чему его научила молодая жена

Шнуров рассказал, чему его научила молодая жена

Лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров стал гостем YouTube-канала Надежды Стрелец и раскрыл некоторые подробности его отношений с супругой Ольгой... РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T05:40

2021-04-22T05:40

2021-04-22T05:40

психология отношений

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров стал гостем YouTube-канала Надежды Стрелец и раскрыл некоторые подробности его отношений с супругой Ольгой Абрамовой, с которой они вместе с 2018 года.Шнуров отметил, что для него очень важно, чтобы женщина была образованной. Поэтому когда несколько лет тому назад он только познакомился с Ольгой (искусствоведом и выпускницей МГУ), то был поражен, насколько она эрудирована.Ведущая поинтересовалась, повлияла ли молодая супруга на то, что сейчас музыкант ушел в тень? Ведь уже долгое время он не появляется на светских тусовках и с нового года не публикует посты в Instagram, которые раньше сотрясали Сеть. В декабре прошлого года музыкант в стихотворной форме сообщил, о том, что они с Ольгой ждут ребенка.В интервью Надежде Стрелец Шнуров признался, что малыш еще не родился. Ведущая заранее поздравила семью с пополнением, но на это он коротко ответил: "Рано еще".Для 48-летнего музыканта будущий малыш станет третьим ребенком (у него есть сын и дочь от предыдущих браков), а для его 30-летней жены — первенцем.

https://ria.ru/20210216/shnurov-1597561840.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

психология отношений, отношения, дети, семья, беременность, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, шнур (сергей шнуров)