Шнуров рассказал, чему его научила молодая жена
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров стал гостем YouTube-канала Надежды Стрелец и раскрыл некоторые подробности его отношений с супругой Ольгой Абрамовой, с которой они вместе с 2018 года.
Шнуров отметил, что для него очень важно, чтобы женщина была образованной. Поэтому когда несколько лет тому назад он только познакомился с Ольгой (искусствоведом и выпускницей МГУ), то был поражен, насколько она эрудирована.
"Оля человек таких объемных знаний, что это тот редкий случай, когда мне приходится даже переспрашивать ее, залезать в словарь и чем-то интересоваться. Она меня многому научила. Это правда", — признался Сергей Шнуров.
Ведущая поинтересовалась, повлияла ли молодая супруга на то, что сейчас музыкант ушел в тень? Ведь уже долгое время он не появляется на светских тусовках и с нового года не публикует посты в Instagram, которые раньше сотрясали Сеть.
"Думаю, это совместное решение. Мы же влияем друг на друга. У меня сейчас тяги к этому нет, а она и так этого никогда не хотела. Поэтому мы так и живем", — ответил Шнуров.
В декабре прошлого года музыкант в стихотворной форме сообщил, о том, что они с Ольгой ждут ребенка.
В интервью Надежде Стрелец Шнуров признался, что малыш еще не родился. Ведущая заранее поздравила семью с пополнением, но на это он коротко ответил: "Рано еще".
Для 48-летнего музыканта будущий малыш станет третьим ребенком (у него есть сын и дочь от предыдущих браков), а для его 30-летней жены — первенцем.
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